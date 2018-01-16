本轮英超是爆冷的温床，切尔西被狐狸城逼平后，阿森纳客场1比2被伯恩茅斯逆转，贝莱林连场进球难以救主，队友连续犯错葬送胜局。全场比赛阿森纳射门12比13，射正3比5，角球5比4，犯规10比8，这样的数据也是枪手面对弱旅的时候少见的，球队急需要总结防守端的疏漏。不过一场败仗也是有诸多原因的，目前的赛程不仅仅是一周双赛，豪门球队频频爆冷和出现伤病就是这个问题导致的。





即便冬季转会窗口阿森纳的大腿们都被群雄所吸引，哪怕桑切斯转会曼城的传闻从夏季到冬季，不变的是温格的铁算盘，因为他一定认为大腿不会离开，即便真走了，队内也会有替代者。如果说队内大牌出走的话是阵痛的话，不如彻底疼痛一次之后带来重生，更新换代之后说不定球队会迎来新的高潮。而如现在这样的话，则是缓慢的疼痛中完成换血，两个过程相比还是彻底一些更好。





阿森纳队内年轻新锐不少，球队在2016年就和西班牙右后卫贝莱林签下长约，合同要到2023年，这样做就为了开启新的王朝，让新生代球员们得到更好的成长，也给与足够的时间和信任。都知道温格喜欢使用年轻球员，队内年轻才俊的确不少，如果不是个别球员饱受伤病困扰的话，这些温格看中的球员都可能有更为强势的发挥，这其中包括威尔谢尔和沃尔科特等球员。





贝莱林是拉玛西亚青训出身，温格早早看上了这位球员，并且很早就将他纳入阵中，很多人当时不解为什么球队会引进他，甚至连阿森纳球迷都很不解纳入这员小将是干什么。事实证明那是因为很多人看不到他的潜力，而主帅和球探则能发现这些潜藏的东西。张伯伦离开之后，没有人和贝莱林竞争了，有人认为这样会出现问题，而事实却看到贝莱林的成长和优势发挥。





贝莱林的特点是速度快，边路突破能施压对手，且能给球队制造进攻机会，对手的防守球员在他面前总显得很狼狈。哪怕是对阵切尔西的比赛也能如此令对手尴尬，毕竟蓝军的防守是英超公认的稳健。人才总是会被各种豪门对手盯着，所以阿森纳早早续约贝莱林也是防备巴萨重新回购小将，这其中还包括本赛季强势的曼城抛出的橄榄枝。





贝莱林的联赛首球是2016年1月12日对阵维拉的比赛中，近年来已经能在厄齐尔遭遇伤病的情况下挑起大梁，成长速度也算够快的。本赛季对阵切尔西的比赛中，虽然在和阿扎尔的较量中落入陷阱，送对手点球。但是末尾的绝杀球震惊四座，就连卫冕冠军的所有球员都望洋兴叹，枪手也能有如此血性和顽强。一般球员在比赛中受挫之后都会被其影响，从而一蹶不振。但是坚毅者却会持久的寻找对手的错漏，贝莱林就是捕捉到阿隆索头球解围不彻底的机会斩获进球的，这也等于将功补过，更等于回击对手。





本赛季和切尔西第一次交战，贝莱林就因为他的速度给对手施压压力，比赛中卡希尔和阿隆索这边路很危险，因为多次被贝莱林打穿，所以造成蓝军在比赛中险情不断。联赛第二次碰面贝莱林依旧在压制阿隆的速度，让这位可以送助攻和自己破门的悍将很无力，这就是阿森纳长留小将的理由，可以说他是未来数年阿森纳绝对的主力和依靠。





在2比2战平切尔西的比赛中，贝莱林2次射门1次射正打进1球，3次过人，4次抢断3次成功，2次解围，1次犯规，表现是到位的。本场即便阿森纳被逆转的确不该，但是贝莱林能在比赛一开始就进球的确也证明他进攻端的能力。球队第一粒失球是门将切赫出击出错葬送好局，第二粒失球是穆斯塔菲解围不远，被伊比跟进射门再下一城。可以说阿森纳两位球员协力将胜局改写为败仗，而贝莱林全场1次射门就命中，如此效率不容忽略。接下来对于阿森纳来说依旧是任重道远，球队的篱笆扎紧是第一位的。



