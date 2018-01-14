本轮联赛曼城客战利物浦，其他豪门都有抢分的机会，切尔西在主场被莱斯特城逼平错失机会，热刺则在主场4比0埃弗顿稳居第五位。如果利物浦输球的话，就会和热刺同分，这样对于联赛争4的热刺极其有利。埃弗顿本赛季曾逼平曼城，所以能零封对手也是不易的，而能4球大胜则说明热刺近期的状态处于强势期。





这场比赛的先进球的是埃弗顿，但是鲁尼越位进球被判无效，此后客队就没能再威胁到热刺。全场比赛热刺射门20比7，射正10比0，主队打进4球还击中1次立柱，威胁度的确是足够大的，所以埃弗顿也是心服口服。





孙兴慜本场率先破门堪为功臣，因为这粒进球是上半场唯一进球，如果半场无法进球的话，那么下半场的压力就会提升，很多强队爆冷的一个主因就是迟迟无法进球，末尾被对手铁桶阵所限。本赛季孙兴慜在联赛中已经为埃弗顿打进8球，队内进球数比凯恩少12球，不过后者的进球中有1粒点球。目前23轮战罢热刺打进46粒进球，孙兴慜和凯恩打进球队一半多的进球，由此可见两人的犀利和高效。





孙兴慜对于热刺来说是第二个关键点，其实这不是韩国人第一次高效率了。上赛季前七轮英超球员场均得分榜上，热刺的孙兴慜就以8.83分排名第一，排在他身后的是8.16的德布劳内和马内，那段时期热刺5胜2平保持不败，的确和本赛季的曼城也有一拼。唯一不同球队保持12轮联赛不败，战绩是6胜6平，而本赛季的曼城至今不败。





孙兴慜本场比赛一开始就很活跃，他利用定位球机会差点率先破门，随后奥里耶杀入禁区传球到孙兴慜的脚下，后者反应灵敏空门得手，这粒进球是在鲁尼越位进球被吹之后，时机也恰到好处，对手因此也很受挫。下半场开场2分钟孙兴慜就助攻凯恩再下一城，当时他接队友传球直接突破后传中到门前，这一次是凯恩轻松推射破门。可以说前两粒进球都极其轻松，只是孙兴慜一次得妙传一次自己妙传更为关键。此后还是他接凯恩传球射门击中立柱，更为可贵的是本场的第4粒进球也和他有关，当时他得球后传给禁区里的阿里，后者助攻埃里克森抽射锁定胜局。





孙兴慜近几个赛季都很稳健，这一点也保证球队在遭遇败仗之后很快能重新找回状态。本赛季第二轮热刺就主场1比2不敌切尔西，但是球队遭遇败仗之后并没有持续的低迷，随后各项赛事的11场比赛保持不败，战绩是8胜3平，欧冠5胜1平表现更为强势。这样的战绩仅仅依靠一个凯恩是无法做到的，热刺贵在多点开花，所不足的是在欧冠和联赛双线作战的时候无法兼顾，导致联赛失分太多，所以目前排名在前四之外。





回顾本赛季热刺多线作战的战绩，可以看出球队失分的情况和原因。欧冠首轮拿下多特蒙德后，主场被斯旺西逼成0比0平，很明显球队过度看重欧冠的比赛才导致联赛爆冷。欧冠第三轮客场1比1逼平皇马、联赛4比1利物浦之后，球队主场爆冷2比3不敌西汉姆，随后客场0比1曼联遭遇连败，很明显强强对话中的表现很不稳定。





随后欧冠开打前，热刺在客场0比2阿森纳，欧冠拿下多特之后就遭遇了联赛三场不胜的低迷期，球队先后1比1西布朗和沃特福德、1比2莱斯特城，球队最近一场败仗是客场1比4曼城。热刺本赛季联赛面对争冠球队只有1场胜仗，就是拿下了利物浦，对阵其他4强的比赛则都一平难求，均败给对手也是球队排名靠后的第二个原因。





对于热刺来说必须居安思危，因为在跨年的6场不败之后，球队要遭遇新的考验。接下来球队在客战南安普顿和足总杯客战纽波特郡后，就要先后连续对阵曼联、利物浦、阿森纳，此后紧接着就是欧冠淘汰赛客战尤文图斯的比赛。这是绝对的魔鬼赛程，如果应对不利的话则可能进入新的失分期。



