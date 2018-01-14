切尔西主场被莱斯特城逼成0比0平，进入2018年后四场比赛都是平局，近三场则都是0比0，进攻端的问题很明显。本轮打了多半场比赛的阿扎尔被认为是球队无法赢球的主要因素，其实有失偏颇。因为威廉和佩德罗下半场一起登场之后，进攻端的机会增多，但是在11打10的情况下依旧没能进球，这说明一个阿扎尔承担不起不胜的责任，而主帅孔蒂则需要为这些平局负责。





或许有人会很天真的认为孔蒂接纳平局是为了让俱乐部在冬季再买人，因为目前四线作战的情况下，蓝军的板凳深度不足，更有诸多球员遭遇伤病侵扰，所以借机逼宫切尔西高层速度买人。目前蓝军锋线和边路的引进是最紧迫的，虽然俱乐部买来了巴克利，但是有一个巧合是本赛季引进的球员中多数是有伤在身，这其中包括巴卡约科、德林沃特和巴克利，这些新援并不能成为立刻就能冲锋陷阵的斗士，这一点也平添了主帅多线作战的难度。





虽然这些情况是真实存在的，但是意大利人的个性是不会以球队战绩不佳来逼宫的，在他内心更渴望胜利，尤其是主场作战的比赛中。近期孔蒂也曾提到切尔西即便夺冠的主帅也可能下课，这是特色，因此也能反映出他内心潜藏的压力。个人认为主帅的压力转到了球员的身上，352阵型是本赛季启用的，但是近期的比赛中可以看出这种阵型的弊端，进攻端哑火现象频频出现，其实这个当口应该果断变阵最擅长的343，尤其是本场主场对阵莱斯特城的比赛，但是很可惜蓝军主帅本场坚持继续打352。





或许孔蒂继续打352阵型是因为本赛季联赛第4轮就是这个阵型客场2比1拿下狐狸城的，所以本轮有主场优势，拿下对手应该是没有问题的。但是他明显忽略了近三场的平局和存在的问题，球队7天打了三场比赛，即便足总杯的比赛中多数主力都得到了休息，但是防线上的主力却没能得到休整，而防线一旦不稳就拖累进攻的节奏和效率。本场比赛上半场被莱斯特城围攻就证明了这一点，后防线频频险情不断，卡希尔还因为受伤被换下场，浪费了一个换人名额，很明显这些因素都是主帅没能考虑周到所致。

阿扎尔低迷也被认为是本场没能拿下对手的一个重要因素，人们对他的低效很不理解。不过也有人认为扎球王只所以这样做也是希望有强援到位，好在欧冠对阵巴萨的比赛中笑到最后。因为近期阿扎尔已经公开表示自己会留驻蓝桥，那么他留下后最需要就是球队能引进更高效率的新援，否则就目前球队的阵容的确难以在和巴萨的两回合中晋级。









作为当家球星这样的想法自然是存在的，不过阿扎尔的性格不会消极怠工来达到什么目的，可以解释他低迷的原因就是疲惫。在最近的这9天中他也首发出战了三场比赛，无力也是可以理解的，再强势的球星也不能指望他一个赛季都是绝对高效的，能解决这个问题的就是合理的轮换。本场比赛第58分钟孔蒂就用佩德罗将核心换下，他的个人数据是1次射门1次射正，传3次威胁球，7次过人，1次被犯规，27脚传球成功率62.96%，在他传球的时候身边总是有2人盯防，所以一些威胁球都打到了对方身上或被拦截。





本场比赛上半场切尔西射门5比12，射正3比1，角球3比2，控球率46%比54%，这样的数据很反常，好像是替补在对阵莱斯特城主力的感觉。下半场阿扎尔被换下场前对手有1次射门和1次角球机会，而蓝军下半场这段时间无射门。但是在威廉和佩德罗上场后，切尔西射门12比2，射正4比0，角球3比0，还赐予对手一张红牌，很明还人是起到了作用的。但是多打一人却没能扭转平局的局面，也是很遗憾的事情，同时也说明换人之后的这套阵容中依旧需要阿扎尔的存在，只是巴卡约科应该被小法取代。





现在的切尔西老生常谈的就是巴卡约科的低效和无为，本轮比赛重点观察了他在场上都做了些什么。除了下半场防守比较到位，且有一脚远射打高了，更多的时候他没帮助到球队，尤其是在进攻端，所以他的这个位置需要改变一下。本场比赛他打满全场，有3次射门，1次过人，2次抢断1次成功，3次犯规1次被犯规，49脚传球成功率83.67%，这位夏季新援年纪轻需要更多磨练，孔蒂对他的偏爱太多其实并不利于他快速成长。



