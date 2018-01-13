英超再度开战，切尔西坐镇主场迎战莱斯特城。因为周中联赛杯对阵阿森纳的比赛孔蒂派上了坎特和德林沃特组合，但是结果却是0比0收场，所以本场后腰位置还可能重新启用坎特和巴卡约科。进入2018年蓝军在联赛、联赛杯和足总杯三线作战的比赛取得三连平，最近两场更是连续0比0平局收场，这样的开局的确令主帅倍感压力，所以本轮联赛势必全力博到三分，否则第三的位置也可能不保。





切尔西所依仗的还是莫拉塔和阿扎尔的进攻威力，所以本场想赢球则需要西班牙人继续头球建功，或阿扎尔凭借个人能力尽早破门。本赛季阿皮送出6次助攻，都是助攻莫拉塔建功，所以本场比赛还需要阿莫连线。莫拉塔联赛目前已经贡献10粒进球，赛季到现在共打进12粒进球，但是近4场比赛则颗粒无收，的确需要最佳队友助力一下了。

本赛季切尔西曾在客场2比1拿下狐狸城，当时坎特打进蓝军的第二粒进球。数据方面切尔西控球率60%，射门16比8,，射正6比2，角球9比2，传球次数切尔西519比444次。蓝军的两粒进球是莫拉塔率先破门，坎特再下一城，瓦尔迪打进挽救颜面的一球，坎特赛后被评为最佳，原因是攻防俱佳。





虽然那场比赛莫拉塔建功，但是进球前也曾错失直接面对门将的进攻机会，当时小法的直传球魔塔反越位成功一脚抽射却打空了，由此可见神锋一直存在单刀恐惧症，所以本场比赛还寄望于阿皮的长传球、斜传球或边路传中球，给更多高点争顶头球的机会，才能让神锋再度发威。近三场比赛莫拉塔两场首发，中间对阵弱旅的比赛替补登场都没能建功，看来6次错失单刀球对于他的影响是很明显的。





本赛季首次对阵狐狸城的比赛中就是阿皮在第41分钟的时候一脚前场右侧的斜传球传到禁区，莫拉塔感应到了这次机会，禁区高高跃起头球建功。坎特的进球是迷惑了对手之后突施冷箭得手，本场比赛这两人能否再度建功还看当场的发挥。





莫拉塔近期联赛对阵阿森纳的比赛有3次射门1次射正，传3次威胁球，2次解围，4次犯规，2次被犯规，阿森纳对于他的限制是很到位的。而此前2比1莱斯特城的比赛中莫拉塔5次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，1次解围，2次抢断成功。不过这场双蓝会的比赛队友们给与莫拉塔的进攻机会很多，而且机会也是多元化的，因此莫拉塔斩获进球还是比较顺利的。近期蓝军三场平局是整体上的问题，并不是锋线效率降低一个原因，所以本场比赛也需要看球队的纠错到位。





如果说小法妙传制造进球是切尔西的一大利器的话，那么阿皮的助攻则是暗箭，不知道什么时候他就能突施冷箭令对手难以预防。球队之前2-0布莱顿的比赛中4位西班牙球员之间的化学作用也是绝对的到位，因为他们合理制造了两粒进球。第一球是阿皮传中球助攻莫拉塔头球破门，8分钟后小法开角球助攻阿隆索头槌建功，这样的一幕的确是梦幻的感觉。那场比赛后相关数据显示四人在本赛季联赛中共为切尔西打进20球，各项赛事则有24球之多，而蓝军本赛季联赛的进球数是41球，由此可见四人的威力，所以现在球队困境的时期必须寄望这四人发力才行。



