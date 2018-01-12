本周末曼城客战利物浦是本轮的焦点大战，目前蓝月亮排名英超榜首，位居第四的利物浦和榜首的分差有22分。这的确是巨大的差距，不过红军本轮不仅仅是想缩小分差，更多的是想借助主场优势完成复仇，因为本赛季红军曾客场被对手5球零封。近期红军核心库蒂尼奥刚刚加盟巴萨，在失去大将之后就直接对阵榜首球队的确是存在难度，这也将考验克洛普的应变能力。

克洛普接手利物浦之后，曾对之前的主帅先后将球队大将苏亚雷斯和斯特林送走表示不解，但是本赛季自己也经历了这种不得已，即便渣叔在夏季强留了库蒂尼奥，但是冬季转会开启却再也无法挽留这位天才球星。都知道利物浦失去苏亚雷斯之后就无法更接近联赛冠军，而斯特林本赛季在曼城的表现更是一种另类的打击，让红军人心痛不已，倘若能挽留住这些核心，如何不能重夺冠军奖杯。





库蒂尼奥离开之后，今夏加盟球队的边缘球员张伯伦则在为球队打气，并公开表示曼城并不是不可战胜的。不过他似乎忘记了就在本赛季的两次惨痛经历，他代表阿森纳对阵利物浦被4球零封，而当他加盟红军之后又被曼城5球零封。“张九零”在赛前为球队呐喊助威，的确是另外一种味道。





不过对于克洛普来说本场比赛是必须争胜的，即便争冠无望，但是保住前四的席位，且复仇对手是必须的，否则球队还会进入一个低迷期。上赛季球队就被誉为扶贫济困的豪门，因为球队总会爆冷，但是强强对话的时候却很得力，这一点也让球队赢得了尊重。





但是本赛季强强对话的比拼中，利物浦的优势并不明显，球队4比0阿森纳之后就0比5不敌曼城，更为严重的是大败之后的9场比赛的战绩是2胜5平2负，输曼城后还遭遇4场不胜的低迷期，所以本轮联赛利物浦再也经不起一场惨败了。红军本赛季在强强对话中先后0比0曼联、1比4热刺、1比1切尔西、3比3阿森纳，可以看出球队在小集团的6场比赛中只拿到6个积分，战绩是1胜3平2负，唯一拿下的争冠对手只有阿森纳。





红军目前可以依仗的就是萨拉赫、马内、菲尔米诺的发挥，所幸的是球队在和阿森纳战平之后迎来四连胜的佳绩，所以本轮碰曼城是有机会拿到1分的。范迪克刚加盟还需要磨合，并不能成为左右比赛格局的关键先生，萨拉赫最值得期待。因为对阵阿森纳的两场比赛萨拉赫都有一粒进球，1比4不敌热刺的比赛也是他打进一球挽回些许颜面，1比1切尔西的比赛他更是先声夺人，只是球队防线出错才平局收场。





和利物浦相比曼城本赛季强强对话可谓强势，以往的豪门也都没有祭出如此出色的战绩，联赛能阻截榜首球队的只有埃弗顿和水晶宫，豪门对碰则都是曼城的对手折服。曼城先后5比0利物浦、1比0切尔西、3比1阿森纳、2比1曼联、4比1热刺，这其中客场居多，杀戮群雄的确是优势明显。





目前冬窗转会期不断传出曼城将引进阿森纳的桑切斯的消息，而这段时间阿奎罗格外的高效，球队三线作战的情况下他场场进球，关键性不言而喻。曼城联赛3比1力克沃特福德的比赛阿圭罗打进锁定胜局的一球，联赛杯半决赛首回合2比1弱旅的绝杀球也是曼城大腿打进。足总杯4比1伯恩利晋级战依旧是阿奎罗2分钟打进两球，帮助球队逆转比赛，所以本场比赛悍将也可能继续成为主宰比赛的人。有趣的是阿奎罗此前11次对阵利物浦打进6球足够高效，但是客战红军却无进球，所以本轮再度客战大腿还需打破这个魔咒。



