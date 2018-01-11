英联杯半决赛的首回合切尔西主场对阵残阵的阿森纳居然0比0收场，温格本场还自能在看台观战，可以说孔蒂错失了绝好的复仇机会，同时也揭示了目前的切尔西在对阵枪手针对性上的不足。如德罗巴般硬气的球员没有了，球队才会主场憾平。两周后客战对手则会存在更多危险，因为对手伤员会减少，又有主场之利，即便打平进入加时赛也是消耗战，对接下来的赛程不利。平局已成定局，接下来就需要球队找到无法破门的症结，这要从三个点论证。





第一点是孔蒂制定的343阵型很成熟，但是因为被对手所研究，本赛季开始打352阵型，但是这个阵型明显是需要时间打磨的，所以打强强对话的时候就会出现问题。防守还算到位，但是进攻乏力的时候比较多。





第二是主场战绩可以揭示的不足，本赛季首轮比赛就在主场2比3输给伯恩利，2比0拿下埃弗顿后就被阿森纳逼成0比0平，随后是0比1曼城。欧冠和杯赛主场倒是力挫了几支弱旅，但是对阵罗马却3比3握手言和。联赛随后的强强对话，蓝军1比0曼联、1比1利物浦、欧冠1比1马竞令球队抽签碰到巴萨这样的死敌。球队在联赛主场作战的强强对话中只拿下了曼联，剩下的胜局都是对阵中游球队，这样的主场战绩的确和上赛季大相径庭。





相比较下来本赛季客场战绩倒是还不错，曾拿下热刺和逼平利物浦，主客场比较坐镇蓝桥的确没明显的优势，这也是豪门球队不最该出现的现象。主场威力锐减则可能导致在小集团征战中不占优势，这样的话非但是夺冠无望，还可能影响到联赛排名和球队的士气。





本场比赛孔蒂派出的首发阵容没有问题，也是球队目前的最强阵，更为值得称道的是他将之前一直偏爱但是发挥欠佳的巴卡约科放在了替补，首发派上了坎特和德林沃特组合，的确是想力搏一胜的。但是比赛中球队打得过于保守，面对枪手的半主力阵容居然迟迟无法破门。这其中最为重要的是蓝军的两个边路都没办法打开，前场攻击点太少也是症结之一。遇到这样的瓶颈最可能解决问题的是中场休息的时候，但是孔蒂并没能在中场解决以上的这些问题。





很明显本场的第三点就是应变无力，蓝军主帅在下半场第68分钟的时候用威廉换下了德林沃特，其他两个换人则是在第84和87分钟才做出，阿扎尔和莫拉塔被换下是鸣金收兵的意思，并不是全力进攻抢胜局。可以看出温格不在场边指挥作战都依旧是孔蒂内心的钉子，他始终过不掉的是自己的心魔，破釜沉舟的霸气是没有的。





在上半场射门次数占优却多是没有威胁的浪射的情况下，下半场尽早的调整阵容是最重要的，以往切尔西为什么可以称之为枪手克星，就是因为球队的硬度，下半场如果尽早的派上身体冲击更大的球员，或许会有完全不同的结果。





进入2018年的三场比赛切尔西一胜难求，进攻端没有实质性的威胁是最大的症结，此外中场太软，场上缺少霸气有杀气的球员，这也是和过去切尔西最大的分别。小法是有一脚妙传，但是面对技术型球员就没有太多的优势，其实本场应该下半场调整这个位置，如果是三个破坏型中场球员联手则可能增加硬度从而有所斩获。