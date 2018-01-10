



英联赛杯半决赛首回合曼城主场作战却依旧是靠末尾绝杀拿到三分，这也揭示了弱旅布里斯托城的顽强，之前淘汰曼联也非偶然，这支球队摆大巴的时候稳固，抓反击的时候也犀利，所以豪门球队才会应接不暇，都难保球门不失。接下来次回合的比拼蓝月亮依旧危险，瓜帅也不可能派多数替补出战，更可能的是尽谴主力决战对手，力求更轻松的淘汰对手，因此此前曾逼平曼城的水晶宫极曾0比4不敌对手。





本赛季的曼城除了多点开花外，关键先生绝杀对手的场次也挺多的，这是个人实力的体现，也有血性气质在内，不过更多的是球队的无力感。强大的阵容无法轻松取胜，且不失球的场次比较少，这就证明球队的实力并非不败战绩那样光鲜亮丽。球队此前献绝杀的不是斯特林就是席尔瓦，本场比赛则是大腿阿奎罗发威，依旧是伤停补时才锁定胜局。





近期曼城即将签下阿森纳大腿桑切斯的传闻不绝于耳，阿奎罗近期的强势效应也是自己而战，因为一旦强援到位的话，的确可能影响到自己出场的时间。本场比赛末尾绝杀布里斯托城的一球的确是实力和运气都到位的进球，毕竟大腿第70分钟才替换图雷登场，短短的时间想建功更为不易。当时贝纳尔多斜传球传到禁区，阿奎罗抢点到位头球破门，这球的确出乎所有人的意料之外，当然低级别球队防守球员盯防不到位也是原因之一。





阿奎罗本场得到的支持并不多，他下半场登场后，进攻多数是在斯特林和德布劳以及萨内脚下，并没有很快将进攻机会给阿奎罗。上场7分钟后阿奎罗才接到京多安的传球，然后和贝纳尔多做配合，但是这次进攻最后是达尼洛抽射击中防守球员弹回，对手反而觅得一次反击机会。随后阿奎罗得球推进，一脚直传找到斯特林，后者内切后在中路一脚抽射，可惜被防守球员阻挡。不过球权还在曼城球员脚下，这一次进攻依旧是阿奎罗和贝纳尔多配合，可惜的是后者传球出了底线。





随后瓜帅派上了沃克，事实证明这个换人是很到位的，否则末尾绝杀球很难产生。阿奎罗登场后得球的时候很少，有两次和贝纳尔多配合都无果，但是来自沃克登场后就产生了真正的化学效应。当时就是他传球给斯通斯，后者再传给贝纳尔多，后者第一时间将球吊进禁区让对手猝不及防，阿奎罗才能成为关键先生绝杀对手。





事实证明部分替补球员的表现不佳是事实，所以即便有萨内、斯特林、德布劳内、京多安首发出战，球队依旧在这支弱旅身上拿到更多的进攻机会。好在瓜帅运筹得当，两个换人就解决了问题，沃克和阿奎罗分别是在第79分钟和第70分钟替换津琴科和图雷登场的，这样的安排也可以在随后客战布里斯托城中使用。



