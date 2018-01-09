明日联赛杯半决赛首回合的比赛将在斯坦福桥开打，因为前不久切尔西客场2比2和阿森纳握手言，所以再度开战的话，主帅的变化是重点，毕竟彼此太过熟悉的话，变化则可能带来意外之喜。这次伦敦德比战坐镇蓝桥的孔蒂赢面要大一些，因为周中他难得轮换了主力阵容，很明显要在主场完成复仇。温格近期被处罚禁赛三场，首场禁赛球队就在足总杯爆冷出局，输给低级别联赛的球队的确很伤士气，本场大战无温格在场边坐镇球队的确可能遭遇连败。





切尔西上一次对阵枪手的首发是最强阵，本场可能变化的只有中场，虽然德林沃特要比巴卡约科更为高效，和坎特的配合也能给与球队更多，但是对巴卡约科偏爱的主帅是不可能将他放在替补的。巴卡约科的特点有点像米克尔的弱版，只是更多的前插，但是前插到禁区后却感觉和队友慢半拍，无法形成足够的威胁，这一点也需要主帅考量一下并进行微调。德林沃特复出后一直没在强强对话中出战，而都是对阵中下游球队，这样做有点浪费，本场比赛如果能让他试试踢硬仗，的确可能有意外之喜。





因为上周末足总杯的比赛德林沃特、巴卡约科都首发出战，所以小法和坎特本场首发是必然的，至于前两人如何选择则要看孔蒂最后的决定，个人希望给与喝水哥更多机会。





小法在联赛对阵阿森纳的比赛中打了71分钟的比赛，有1次射门，传6次威胁球，1次过人，4次抢断3次成功，2次解围2次被犯规，发挥是不错的，他的传威胁球优势也是战枪手不可缺少的，所以本场比赛魔法的发挥也是关键一员。莫拉塔周末也曾替补出战热了热身，本场比赛首发无忧，只是这场比赛主场王不会再度错失单刀机会。本赛季是莫拉塔的处子赛季，联赛已经贡献10球，进球多是在主场建功，所以西班牙人本场建功的可能性增大了。





阿扎尔在周末得到了充分的休息，这也揭示出孔蒂对联赛杯半决赛的重视。扎球王此前制造了英超生涯的100球，证明了自身的含金量，他共为蓝军贡献63粒进球和37次助攻，的确是实至名归的功臣。在对阵阿森纳的比赛中阿扎尔的发挥很到位，赛后被评为全场最佳。全场比赛6次射门，2次射正，打进一球，传威胁球1次，7次过人，2次被犯规，面对切赫打进点球也是足够的大心脏。本赛季他联赛中为球队贡献6球，送出2次助攻，本场比赛阿扎尔的发挥依旧是赢球的关键。





阿森纳阵中需要限制的是厄齐尔，本赛季他曾在10场联赛打进4球，送出5次助攻，的确是关键所在。蓝军的防守需要继续接受考验，因为路易斯复出后的表现依旧毛躁，所以不会在本场比赛中首发，三后卫不会轮换的情况下，后腰位置则需要协防。阿隆索这边路在上一场对战中就显露出不足，被贝莱林的速度碾压很明显，所以这边路的确是重中之重。阿隆索本赛季有关键进球和助攻，他对进攻端有帮助，但是防守的漏洞则需要队友补防。球队致胜的比赛中多是稳健防守不过早失球，末尾球队才会确保三分到手，本场打阿森纳这样的对手这一点更为重要。





切尔西目前的问题是进攻点比较少，除了阿扎尔就是莫拉塔，之前佩刀的能量也在弱化，这样很容易让对手的防守盯防和限制。球队赢球多是依靠个人能力和小法的秒传，打阿森纳的时候比较保守也显得有点不自信。想变化就需要微调阵容，但是周末首发的小法和佩德罗因为打满全场，本场比赛首发出战的可能性很低，所以压力还会给到阿扎尔和莫拉塔以及小法的身上。



