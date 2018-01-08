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曼城三将发威拒冷门，瓜帅重启连胜模式，榜首队谁是第一功臣？

(2018-01-08 17:16:23)
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英超冬季引援

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京多安

 分类： 聚焦英超争霸
曼城三将发威拒冷门，瓜帅重启连胜模式，榜首队谁是第一功臣？


      足总杯爆出冷门，阿森纳客场2比4不敌诺丁汉森林出局，4粒失球有定位球防守漏洞所致，再就是霍尔丁头球解围不彻底送分，随后又是他送点球，末尾一球则是德布希再送点球酿成惨剧。回看曼城拿下伯恩利的晋级战，其实也是后防线出错送分，当时斯通斯解围失误导致先失一球，但是随后球队连入4球完成逆转，防线纠错到位，锋线球员效率高，尤其是大腿阿奎罗打进前两粒进球状态火热，这一点也可以帮助曼城延续第二次连胜高潮。
  
    进入转会期，或许阿奎罗更需要证明自己的能力，目前外媒体又重启桑切斯入曼城的可能，更可能是2500万英镑就能纳入，这对于队内的球员们的确是另类的鞭策，如果不能高效率的话则可能沦为替补，或许在夏季离开。阿奎罗是有实力的，只是本赛季德布劳内、斯特林等球员的发挥太出色，所以这个昔年的大腿显得无力了。

    接下来曼城要打联赛杯半决赛对阵布里斯托尔城，该队能淘汰曼联说明有可取之处，所以蓝月亮首回合主场作战需要大比分赢球才好，这样可以为次回合客战打好基础，否则会增加球队客战的压力。因为本赛季曾被埃弗顿和水晶宫逼平，曼城需要引以为戒，同时对阵伯恩利一战的优势也可以继续在联赛杯的比赛中持续发威。

    对阵伯恩利一战的三个关键人物是京东安、德布劳内和阿奎罗，第一球正是京多安一脚直传助攻阿奎罗单刀赴会得手，第二球京多安和大腿踢墙配合后再妙传助攻队友梅开二度，两人的化学效应足够到位，才能在先失一球的情况下用两分钟就完成反超。必须提及的是京多安的这两脚传球的精妙所在，这位悍将本赛季也没少为球队建功，只是不够连续而已，也没斯特林那样临危救助，但是一个赛季中也的确需要这样的球员。他能刷新助攻数据，同时也能让锋线球员提升自信心。
    
 曼城三将发威拒冷门，瓜帅重启连胜模式，榜首队谁是第一功臣？

   这场比赛赛后评分京多安和阿奎罗并列最高，也可以看出相关专业数据是精准到位的，豪门球队其实更需要京多安这样的球员，能动脑子踢球，确保球队轻松赢球。密集的赛程任何球队都会存在赢球困难的境况，而个别球员的点睛之笔则可以改变这样消耗战的格局，的确是十分可贵的。赛后他本人也承认在比赛中和队友眼神交流后，快发任意球得手，第二球则是两人的默契度决定的。此外哪怕是一球落后的情况下，中场休息的时候主帅并没有抱怨球员们的发挥，而是鼓舞士气，这或许是其他主帅所不及的一种策略。

    在英超征战的豪门球队都需要在打不开局面的时候，有一脚长传撕开对手的防线，对于传球成功率是有很大需求的，而京多安就是有一脚销魂长传能力的球员。英超博弈中更需要中场有善于肉搏的悍将，这一点京多安同样具备。事实上这位球员曾是前腰出身，偏向组织型的，现在打技术型后腰也很到位，而且防守方面也是极强的，凭借强壮的身体，他的攻击特点是技术加力量带球推进，寻求配合后撕开防线送出助攻或自己远射，因为他的远射功力同样不错，正所谓攻防兼备而且多能。

    德布劳内这场的评分不高，但是那是因为他打了不到20分钟的比赛，末尾进球也和他相关，当时他直传球找到萨内，后者过掉对手后传中助攻久不进球的贝纳尔多锦上添花。当时门将也被丁丁弄得有点晕晕的，所以才会瞬间短路出错。丁丁能在如此短的时间帮助球队再下一城，那一脚传球同样是手术刀一般的准确。
    
    除了这次对于进攻端的贡献，此后德布劳内还曾一脚弧线球找到斯特林，后者也因此威胁了球门。进攻端给力，防守中丁丁大脚解围也能把握分寸感，所以才能延续进攻的势头。可以说本赛季的丁丁是曼城至宝不可忽略，接下来继续战弱旅，这位核心也可能替补出战，毕竟这样的利器瓜帅更希望在强强对话中发挥高效。
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