足总杯曼联轻松晋级，曼城4比1伯恩利逆转过关，只有轮换9人的切尔西被诺维奇逼成0比0平，孔蒂极少这样大面积轮换阵容，比赛中球员之间的默契度不足成为平局的主因，即便大腿威廉坐镇也难以小胜晋级。全场比赛射门蓝军16比9，射正7比0，但是一球难得，平局后还要回到蓝桥重赛，这样虽然可以给替补阵容更多练兵的机会，但是主场作战更不容有失，所以孔蒂也极其可能派遣一部分主力出战，可这样一来又要消耗主力的体能。接下来切尔西欧冠、联赛杯和欧冠已经是三线作战足够疲惫，再多一场补赛的确是负担。





孔蒂的个性是任何比赛都不放弃，可凌晨一战也证明了替补阵容的无力，其实威廉、佩德罗、德林沃特、扎帕科斯塔都是有能力的球员，只是彼此间配合不多，所以比赛中都是有力无处使的感觉。这一点也在警醒主帅需要更多的磨练替补阵容，合理的轮换是为必然，巴舒亚伊本场被限制，队友提供的机会也不多，冬季引援急需纳入前锋。





路易斯本场伤愈出战，但是上半场就有两次致命失误，险些导致球队失分，所以接下来联赛杯对阵阿森纳的比赛他也不可能登场，队内三后卫还需要克里斯滕森、吕迪格和卡希尔首发出战，这意味着后两位必须连场作战。阿森纳方面除了温格禁赛外，阵容基本齐整，对于孔蒂来说这场首回合的半决赛不容有失，因为进入2018年结束的两场比赛都是平局。





一周三战的确令切尔西受困，接下来足总杯的比赛则需要全力拿下，利好的一面是接下来两场对阵阿森纳和莱斯特城的比赛都是主场作战，球队的赢面会因此增大。





本场对阵低级别球队的比赛三人是焦点，巴舒亚伊得到首发机会的表现，威廉的大腿作用，以及替补席唯一的主力莫拉塔下半场登场后的发挥。比利时人开场不久就得到路易斯的长传球，但是因为停球失误从而丢失一次进攻机会，这一球或许是太突然了所以没把握住是可以理解的。随后扎帕科斯塔赢得后场定位球机会，一脚直接找到巴舒亚伊，后者传球给肯尼迪远射偏出球门，由此可见即便上场时间被缩短比利时人还不算狠独。





即便巴舒亚伊一心想证明自己的实力和无私，但是随后的比赛中进攻端更多传球都给佩德罗和威廉的脚下，后者不是停球不到位就是过人被抢断，蓝军并没有制造足够的威胁，这段时间巴舒亚伊很闲。上半场中段扎帕科斯塔低平球传中路找到巴舒亚伊，后者分球给到威廉，但是这一次大腿没自己突破和射门，而是选择传球给巴卡约科，结果是浪费了机会。





随后很长一段时间切尔西的进攻无法形成威胁，进攻多是威廉和巴卡约科以及佩德罗的传球配合，再就是肯尼迪的射门赢得角球机会。上半场末尾巴舒亚伊拿球也是选择传球给巴卡约科，然后寻找佩刀寻找射门的机会，只是后者也没有了锐度，所以上半场比赛中的切尔西让人感到很陌生，因为传球成功率甚至不及英冠球队。

这场比赛的首发一出来最醒目的就是巴卡约科，孔蒂委以重任是很明显的，他比赛中也足够努力，但是传球各种失误不断，这一点也将他的真实能力显露无疑，如果不是威廉和佩德罗总是回撤拿球，进攻端的机会会更少。萨帕科斯塔这边路被诺维奇的墨菲所压制，吕迪格防守墨菲也吃力，所以对手倒是觅得了不少好机会，只是射术不精并没有射正球门。





这样的情况下只能寄希望于下半场登场的莫拉塔，孔蒂也是希望在这样的比赛中让西班牙人找找进球的感觉，但是结果同样是令人失望的。来自吕迪格的直传球找到莫拉塔却被判越位在先，随后锋霸就再没有能威胁到球门的进攻机会。可以说下半场的切尔西并没有多少起色，除了路易斯主罚的定位球差点命中外，基本没绝对的威胁，这样的阵容上巴舒亚伊和莫拉塔的确是没分别的。





其实如果真将这样的比赛当成练兵战的话，下半场可以用索尔特换巴卡预科试试，要么上阿姆帕度登场踢中后卫，将路易斯提前踢后腰，将无为还莽撞的肯尼迪换下，佩德罗去踢左翼位，球队改打352，大胆变化或许能帮助球队顺利晋级。可惜的是孔蒂换人迟缓，除了莫拉塔是第74分钟的时候换下巴舒亚伊外，其余的两个换人都是在78分和89分钟的时候，重赛也是必然的。



