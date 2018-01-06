切尔西冬季第一签是引进了埃弗顿的罗斯巴克利，但是转会费只有1500万英镑，而且球员只有25岁还有户口本，这的确是超值的引援。回想夏季转会引入巴克利即将完成却突然变化，球员反悔重新回到埃弗顿的怀抱，当时的价格是3500万英镑的转会费，大价格难以买到悍将也让切尔西成为了笑话，但是现在想来这笔引援的确有许多不为人知的内情，结果是切尔西以很经济的价格得到了有一名实力干将。





因为近几年要求英超球队欧冠25人大名单中至少要有8名球员是本土球员，目前的切尔西没满足这个条件，所以纳入英格兰球员是为必然。巴克利是国脚中的佼佼者，自然是更为利好的目标。





值得一提的是巴克利在夏季转会期其实正处于伤病中，巧合的是夏季加盟到切尔西的德林沃特和巴卡约科都是转会后就进入养伤中，所以如果巴克利也是一样的话，则又是以高价引入一名伤号。本赛季赛程过半巴克利才伤愈，本赛季目前还没为埃弗顿出战，这个时期转会显然对切尔西更为有利。蓝军高层难得如此精于算计，孔蒂得到心仪之人的确是双喜。





这笔转会官宣后引发争议，也有人认为埃弗顿亏了，而事实上一名伤员的确无法卖出大价格也是事实，否则除了切尔西其他球队在夏季也没报价和争夺这位悍将。此外球员今夏就合同到期，如果冬季不转会的话就只能静等今夏合同到期离开，那样的话埃弗顿损失更大，所以这是一笔双方互利的交易，抱不平者也只是庸人自扰。





孔蒂继续增补中场也是因为球队依旧需要，此前的比赛中球队遇阻后，主帅也曾让巴卡约科顶在前面，虽然随后球队拿下了弱旅，但是再度在强强对话中祭出这柄利器的时候却失效了，这就证明前腰位置的确需要更多的储备。巴克利的确是可造之材，虽然仍然需要时间磨合和成长，但是可以预判的是他有足够的潜力可挖。

熟悉巴克利的人们都知道他十几岁就出道，当时和罗德维尔一起被誉为埃弗顿的未来之星，他还是一位能打多个位置的球员，这一点也是孔蒂喜欢的。近期德林沃特已经获得首发机会，他的发挥和作用也被主帅看到，巴克利和喝水哥一样都是典型英伦风格球员，能拼能抢能跑，的确更符合英超征战的条件，也能帮助球队多元化打法制造更多的威胁。





孔蒂的优势是点拨和挖掘球员能力，前有摩西后有阿隆索，都是可以在短期就能释放能量的球员，巴克利同样可能有质的提升。他的个人特点也很鲜明，他的左右脚能力都强，切尔西最缺的远射功力他也具备，身体强壮抗压能力强，速度还占据优势，盘带也到位。唯一的不足是有点粘球的毛病，会影响下半场的发挥，这一点不足是需要摒弃掉的。不过威廉也有相同的问题，但是近期的比赛中则有所改变，相信巴克利也能进行微调。





巴克利也善于传直塞球，进攻端给与切尔西的帮助应该会更多，不足则是防守略弱一些，他不善于打控球型的中场和后腰，这一点也需要在比赛中逐步加强。目前切尔西的阵型是343和352和埃弗顿不同，巴克利同样需要逐渐适应，这样才能在切尔西坐稳前腰位置。利好的是巴克利在埃弗顿的时候就经常被派遣打其他位置，而且进攻端多依靠其他队友，所以巴克利进攻端的发挥空间不大，而到了切尔西这一点也有他施展能力的空间。





切尔西最需要多面手，带刀后卫们就是最好的例子。巴克利除了以上优势外，定位球功力也不错，同样可以被蓝军所用。只是巴卡约科和巴克利需要竞争一个位置，两人目前都是前插型中场，如何合理使用则需要主帅孔蒂好好思考。





目前切尔西中场厚度不错，球队最需要的还是前锋和边路阿隆索的替补。不过孔蒂补充中场也是有原因的，因为小法年纪大了，未来还需要22岁和24岁的巴卡约科和巴克利来撑起，此外还有外租的奇克也做未来之用的，和后者相比巴克利奔跑更积极，不像奇科有点散漫，所以这笔引援的确是到位的。接下来蓝军还需要引入锋线和边路球员，英超内部引援的话本特克和瓦尔迪的确是最好的人选，只是想纳入不易。



