本周末足总杯第三轮开战，豪门球队中只有利物浦主战埃弗顿是实力相近的对决。其余4强是对阵低级别联赛的球队，只有曼城主场迎战英超黑马伯恩利，这场比赛也存在悬念，蓝月亮多线作战一定替补出战，伯恩利造冷的可能性增多。





伯恩利本赛季在联赛首轮就造冷，导致卫冕冠军切尔西主场输球，而且卡希尔和小法都吃到红牌，为球队建功的是沃克斯和沃德，46年才胜切尔西一次，的确力证了球队的黑马属性。不过因为那场比赛开场不久蓝军就少一人征战，下半场更是9打11，输球也在情理之中。不过这匹黑马在随后的比赛数次证明自身的强大，尤其是对阵豪门球队的时候特别给力。





伯恩利此后客场1比1逼平热刺，当时主队由阿里破门，但是最后补时阶段却被克里斯-伍德打进一球带走一分，顽强是伯恩利的代名词。1比1平利物浦是阿尔菲尔德率先破门，埃姆雷詹扳平比分是在上半场第30分钟的时候，但是随后的红军却无法再度攻破恩波利的球门，防守的稳健在这场比赛中显露无疑。





虽然球队本赛季第一次对阵曼城是客场0比3输球，但是那场比赛之前球队还曾客场1比0拿下此前曾逼平曼城的埃弗顿。伯恩利客场比较顽强，但是主场战豪门却没能赢球，球队先后在主场0比1小负阿森纳和0比3热刺。不过随后的客战球队就又造冷了，2比2逼平曼联的比赛中卢卡库和伊布都哑火，只有林加德表现上佳，才在0比2的不利情况下勉强拿到1分，红魔的第二粒进球是伤停补时才打进的，很幸运的躲过了一劫，但是这一战更力证了伯恩利的黑马本色。





那场比赛让红魔3场不胜，有数据显示进入12月至年末曼联的9场比赛中，除了联赛杯爆冷弱旅丢了两球外，只在对阵曼城、莱斯特城和伯恩利的比赛中丢了2球，其余5场比赛有2场比赛0失球，3场比赛只失1球，由此可见伯恩利进攻端的威胁。进入2018年伯恩利主场1比2利物浦的比赛中也险些拿到1分，红军的第二粒进球是在第93分钟，为伯恩利打进一球的是古德蒙德森。





因为能从豪门身上拿分，所以伯恩利目前位列联赛第七位，战绩是9胜7平6负。球队仅仅以5分之差位居阿森纳之后，所以对阵这样的黑马曼城不可大意，除非主帅有放弃这个杯赛的意思才可以尽谴替补出战。





目前冬窗开启，豪门球队都在寻觅得力的新援，冬季引援的力度和夏季不同，少投入的情况下纳入就能用的球员在英超内部挖角更为合适。目前曼城和阿森纳都看重了伯恩利25岁的后卫詹姆斯-塔尔科夫斯基，因为该球员合同只剩下一年，所以足总杯这场比赛该球员的发挥也是关键，也可能随后就能转投豪门了，因为该球员是曼彻斯特人所以加盟曼城的可能性会更大一些。





目前的曼城席尔瓦和德布劳内最为重要，本周末一定会替补甚至休息，此外沃克有小伤也可能休战。在热苏斯伤停的情况下，斯特林和萨内倒是可以在杯赛中被启用。门将方面埃德森发挥稳健，如果阵容上多名替补出战的话，门将倒是不应该做调整，防备过早失球的可能。因为在联赛杯晋级4强的大战中，虽然布拉沃扑出点球帮助球队晋级，但是比赛中沃克送点球，瓦尔迪伤停补时主罚破了布拉沃的十指关，如果这里点球扑出的话，那么球队就不需要进入加时赛和点球大战了，所以本轮继续让主力门将出战是有原因的。





值得一提的是曼城此前联赛杯对阵莱斯特城的首发阵中多是替补和年轻球员，所以进攻数据和对手相近，射门12比12，射正7比5，角球7比7，控球59.7%。那场比赛曼城的首发阵容是布拉沃、达尼洛、阿达拉比奥约、曼加拉、津琴科、菲尔-福登、亚亚-图雷、京多安、伯纳多-席尔瓦、热苏斯、迪亚兹，替补登场的三名球员只有沃克是主力球员，所以才导致球队涉险晋级。现在热苏斯伤停，这个位置还需要启用其他人，这就需要主帅更好的运筹和挑选。





本轮对阵伯恩利如果也是派遣那样的阵容出战的话，对阵黑马的主力阵容也会失去绝对的优势，因此瓜帅需要谨慎。所幸的是球队欧冠输过了，联赛的连胜也已经被终结，目前联赛和欧冠以及联赛杯四强都可以争夺冠军，所以预测瓜帅的确有可能放弃足总杯的争夺，毕竟下周中就是联赛杯的四强战，曼城要对阵挑落曼联的黑马军团，相比之下近两场比赛显然是联赛杯晋级战更为重要。



