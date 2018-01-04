



伦敦德比战切尔西客场2比2憾平阿森纳，两队本赛季两次交战都以平局收场，只是凌晨一战的内容更多，对于蓝军来说遗憾也很多。阿森纳占据主场球员犯错的次数较多，莫拉塔却浪费三次单刀球的机会，贝莱林先犯错末尾补时绝杀，将切尔西逆转战转变成平局，蓝军因此错失了反超曼联的机会。本轮结束后蓝军和红魔1分之差排名第三，阿森纳也因为1分差距屈居第六。这场平局最高兴的还是曼城和曼联，而孔蒂还延续着近期难胜枪手的无力。





本场比赛蓝军主帅派出的首发依旧是老套路，即便德林沃特首发出战表现上佳，但是主帅还是继续启用巴卡约科首发出战。而比赛过程中可以看出这员悍将并无长处，只是浪费了一次小法送出的绝佳的破门机会，还有就是更多的前插，但是却没有祭出对阵布莱顿一样的效果。即便如此三个换人名额都没调整这个无用的位置，主帅用扎帕科斯塔换下摩西之后则导致失球。切尔西阵中小法、阿隆索和卡希尔都是速率偏慢的球员，被反击的时候很多时候是回补到位的，所以阿森纳才会在本场比赛中频频在反击中制造杀机，贝莱林更是在碾压阿隆索的速度，但是蓝军主帅却在这样的大战中派三慢上场，而且还持续重用巴卡约科，这两点的确令人不解。





本赛季强强对话中切尔西的战绩是2胜2平1负，两场胜仗是拿下热刺和曼联，和上赛季相比，球队在对阵阿森纳和曼城的比赛中显露的更多的是保守和临场应变上的针对新不足。





切尔西一向以防守稳健著称，但是本场比赛阿隆索反超比分后，阿扎尔和小法当时已经不在场上，这粒进球的确是意外之喜，但是随后的比赛中球队核心球员并没有意识到要加强防守，这一点正是末尾葬送胜局的错处。替补登场的威廉带球过多的习惯再度显露出现，其他球员也没在解围的时候将球踢出界或尽可能的将球踢远，而是在伤停补时的4分钟内给了枪手围攻的机会，贝莱林因此得到了弥补过错的机会，事实上蓝军末尾失球的确不该。





莫拉塔近两场错失6次单刀机会的确也该反思了，本赛季只寄望于西班牙人的发挥显然是不行的，冬窗开启这个位置仍需要引援。本场比赛主帅派上的是扎帕科斯塔、德林沃特和威廉，其实换下摩西的确没必要，虽然他两次传中球都不到位，但是他在比赛中的作用不仅仅是传中，他的下场导致边路空档被对手利用。倘若这个换人名额留着给巴舒亚伊一些时间，相信末尾单刀球他不会浪费。目前主帅基本不给比利时人机会，而莫拉塔除了头球和抢点能力强外，单刀球各种不进，这样下去球队赢球的确会困难一些。





和科斯塔射门喜欢穿门将裆不同的是莫拉塔面对门将的时候很不自信，事实上近距离射门首选的就是穿裆球。莫拉塔近期几次射门都是直接射在门将身上，本场面对的是宝刀不老的切赫自然无法破门。事实上单刀球机会还需要坚决果断，出球角度和速率都到位才行，这些机会错失和内心相关，这一点需要莫拉塔自己解决，去掉心魔足以。本场比赛孔蒂也没派遣佩德罗登场，这个在关键时刻偶尔建功的大将其实在射门方面更有威胁，因为他通常是看到角度就施射，莫拉塔则是要带几步再射，因此失去了绝佳的射门机会。



