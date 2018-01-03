



在英超的每个赛季都不乏冷门，更不缺乏持续连胜的豪门，而英超之所以精彩就是因为豪门球队各有千秋，而中下游球队也都有爆冷强队的能力。曼城上一场被水晶宫逼平的确够拼，两队因此都增加两名伤号，但是对德布劳内犯规的两员大将中卫斯科特-丹恩和后腰贾森-庞琼的伤情更为严重，曼城这边热苏斯最多伤停2个月，而德布劳内则在本轮继续出战，算是躲过一劫。这是曼城之幸，也是本轮3比1轻松拿下沃特福德的关键之一。





事实上曼城目前最不能缺少的正是中场核心，德布劳内和席尔瓦更为重要，而在这样一场意外平局之后，德布劳内没有被伤病困扰，球队也卸下了连胜的包袱，开启第二个连胜的高潮是完全有可能的。本场丁丁打了79分钟的比赛，全场4次射门1次射正，传威胁球5次，1次过人，4次抢断2次成功，虽然没有进球和直接助攻，但是参与了球队的两粒进球，从比赛全过程来看他的作用依旧被球队所依赖。





因为曼城联赛18连胜被终结，赛后也引发了一些不同观点，有人认为曼城连胜纪录和夺冠相比不算什么，球队有一次爆冷失分之后还可能再度失分，并认为现在就豪言曼城必定夺冠有点过早，其他豪门依旧有机会完成超越。这样观点让纪录控很不爽，并列举瓜迪奥拉在三支球队所创造的连胜纪录的伟大，并因此论证曼城本赛季势必将联赛冠军掌握在自己手中，而且开辟了英超从未有过的颠覆。





个人认为两种观点都有道理，但是创纪录每个赛季都有，只不过有的是破自己球队的纪录，有的是破联赛纪录，甚至是五大联赛的纪录，其实都是完成超越，但是并没有高低之分。曼城近两个赛季投入之多令人瞠目，这样的筹谋最终夺冠也是必然的。和爵爷创造红魔王朝以及穆氏切尔西颠覆英超相比的确没有高过之处，其实本赛季才是瓜氏曼城初露锋芒，赛季末再来定论更适合。

本轮比赛曼城在第39就率先破门，当时席尔瓦传球，萨内得球后传中球找到无人防守的斯特林，这个进球的确是太过轻松，也揭示沃特福德防守端的疏漏。事实上本赛季豪门抢开局成功的例子不少，这样的比赛都最终致胜，而爆冷输球的场次中基本都是先失球和久攻不下的情况下最终平局收场，所以本轮的曼城遭遇的对手因为过早出错而早早就缴械了，并不能证明榜首球队之后就不会再遇冷。





上一场逼平曼城的水晶宫对于德布劳内的盯防是做足了功夫的，所以球队拿到1分也赢得人们的尊重。此前两场比赛和本场有一个不同点，那就是之前席尔瓦休战，本轮则首发出战。第一粒进球就是来自他的秒传，由此也再度力证曼城想更轻松的赢球就需要席尔瓦和德布劳内齐力。席尔瓦因为家事缺席了球队对阵纽卡和水晶宫的比赛，球队这两场比赛则是0比1险胜、0比0平局，由此可见席尔瓦对于球队的重要性。





本场比赛席尔瓦个人数据是1次射门，1次过人、1次抢断成功、4次被犯规，101次传球成功率84.16%，关键性不言而喻。很多时候论球员的关键性就要看球队的比赛中有他无他的区别，而近期的曼城在没有席尔瓦的比赛中则有很大的落差，所以这一功勋老将的确是至宝，丝毫不逊色后起之秀德布劳内。西班牙人的脚下技术一流，加上他的传球意识到位，在比赛中总能在中前场找到绝佳的进攻机会，这其中大范围转移球可以串联左中右三条线攻击点，和队友的化学效应也足够到位，因此才能通过各种传球配合撕开对手的防线帮助队友轻松破门。





而席尔瓦一旦缺阵的情况下，曼城主线进攻策应能力下降，针对对手防守弱点的持续施压也减弱，这样的情况下进攻效率降低会被铁桶阵限制，所以才会导致球队失分和赢的困难。德布劳内的优势在于跑动中的判断和利用脚法传球制造威胁，而对手一旦限制他的速度的话就会减弱威胁度，毕竟丁丁的经验不及席尔瓦，所以还不能成为天王级的球星。



