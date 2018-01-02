密集的赛程难免有失分，对于阿森纳来说客场3比3平局或许还有点庆幸，但是客场险胜水晶宫之后，又被西布朗逼成1比1平就有点大跌眼镜了，接下来要对阵切尔西，枪手想拿分不易。因为刚刚逼平了阿森纳的西布朗本赛季联赛只赢了两场比赛，那还是联赛前两轮比赛中，对阵的都是弱旅。西布朗目前排名在倒数第二位，21轮战绩是2胜10平9负，这样的球队阻截枪手也说明温格的球队近期的低效率，球队想在德比大战中拿分就必须好好总结不足。





因为周末联赛平局收场，所以阿森纳排名依旧在第五位，和第四的利物浦有3分差距，和榜首的曼城则有21分的差距，正所谓没有比较没有伤害。对阵西布朗的比赛全场数据显示阿森纳射门14比14，射正4比3，角球6比5，可以看出两队的数据相近，这和本轮其他豪门一边倒的数据大相径庭，再度证明枪手的无力。





这场比赛的进球是在比赛进入第83分钟的时候，当时桑切斯定位球打中人墙后偏转入网，这球带有一定的运气成分。但是6分钟后球队就失球了，当时吉布斯传中球打到了钱伯斯的手上被处以极刑，罗德里格斯点球命中在枪手身上拿到了一分，防守出错送分的确是很自伤的行为。不过或许那一瞬间阿森纳旧将迷惑了前队友，在英超复仇旧主的例子很多，原因是对于前队友的了解，更能了解球队的漏洞所在，阿森纳的防线一直都是不稳的，这是事实却一直没真正的得到弥补。目前联赛前五的球队阿森纳失球最多，枪手21轮丢了26球，而排名前四的球队则分别丢了12、14、16、24球，或许有人会说利物浦只比阿森纳少失2球，但是进球数红军是50球，而阿森纳则只打进38球。





阿森纳除了连续两场表现不佳外，近7轮联赛只赢了两场更能证明球队的无力。厄齐尔因伤缺战也是球队对阵西布朗低效的一个原因，在他伤停的比赛中进攻的衔接和梳理问题很大，无论是伊沃比还是威尔谢尔都没能给出合格的表现，替补的维尔贝克也无法做到，所以教授的苦楚也的确是存在的。令人啼笑皆非的是这三人全场比赛只贡献2次关键传球，不是桑切斯命中一球，球队极其可能0比0平局或0比1输球。





对于阿森纳不利的一面是下一轮将对阵切尔西，但是队内的厄齐尔还将缺战，当然这也可能只是假象，毕竟伦敦德比战是必须全力争胜的，如果可以的话核心球员也可能会带伤出战的。厄齐尔本赛季在联赛贡献4球，中场调度也是很重要的一环，如果真的无法登场的话阿森纳的赢面将会减少。





冬窗开启，其他球队都只是全力纳入新援，而阿森纳则还要考虑今夏合同到期的大腿们是不是会选择冬季离开，或如何尽力的和核心们完成续约。厄齐尔和阿森纳的合约也是今夏到期，所以对阵切尔西一战他能否出战也能折射一些去留的选择。





有相关的数据显示厄齐尔对于球队的重要性，前20轮联赛厄齐尔有一项纪录是英超第一，他场均贡献3.1次的关键传球，队友桑切斯也有2.6次关键传球位列英超第四。可以说现在面临去留的两个大腿一旦离开枪手的话，球队恐怕争4无望，阿森纳本赛季和明夏将面临更为严峻的考验。



