英超联赛年末最后一战，利物浦占据主场之利却先失一球，如果不是萨拉赫连续进球，渣叔的球队就将吃到败仗。因为随后的曼联、曼城和阿森纳先后遭遇平局，所以红军这三分的确关键，因为这场胜局缩小了和前三球队的分差。在杰拉德离开之后，红军一直希望有一位稳健又出色的领军人物，而萨拉赫已经证明自己有这个气质。其实早年从切尔西加盟红军的斯图里奇也曾惊艳过，并帮助球队获得很多胜局，而今的萨拉赫也曾是蓝军一员，这样联系起来切尔西则是红军的另类助力者。





目前利物浦排名联赛第四，和第三位的曼联只有3分差距，倘若红魔再度爆冷，利物浦则可能完成超越，因为对手净胜球优势只有三球，一场大胜就可以做到。红军和切尔西分差是4分，所以克洛普的球队还需竭力拼战。渣叔近期还豪言要夺冠，不过目前和曼城的分差是18分，联赛争夺冠军可能性不大，欧冠力拼倒是还有可能。





利物浦本赛季想有更多的斩获，第一就是要靠萨拉赫持续强势，此外还要在冬季转会中有一些补充。球队防线上的问题比较明显，本轮比赛开场3分钟就失球，马蒂普传球失误直接送分的确太荒诞，过早失球也让球队陷入了困境。虽然本场对手是莱斯特城，但是本赛季该队和夺冠赛季相比实力已经减弱，红军过早失球的确是自身的漏洞所致。目前前四的球队中利物浦失球最多，21轮共丢24球，而前三的球队则分别丢了12、14、16球，由此可见差距。





本轮联赛曼城18连胜被终结，利物浦则延续着12轮不败，这个数据同样是存在压力的，因为接下来两场比赛的对手都很难对付，如果不能做到攻防到位的话，则可能遭遇连败。红军下一轮联赛将在主场迎战曼城，这项不败纪录能否保持是个巨大的问号。倘若把握住这次机会能复此前被血洗的旧仇，那么本赛季球队的确有更多的可能，士气上也会更多的提升，这一点可以保证球队不会在随后的足总杯比赛中如联赛杯一样爆冷出局。





萨拉赫在下半场的两粒进球得益于马内和米尔纳的传球，前者过人能力也是一流，所以阿马泰和马圭尔都无法阻挡他的射门，对手也算是防守到位的球队，但是对于状态处于上佳的红军锋霸来说却是形同虚设的。不过依靠一个人的威力全取三分终究是不长久的，所以渣叔还需要扎紧自己的篱笆，避免先失球后制造赢球的难度。









本轮结束后萨拉赫各项赛事为利物浦打进23球，送出6次助攻，刷新了他此前保持的单赛季19粒进球纪录。本赛季联赛也已经打进17球，位居联赛射手榜第二位，他个人联赛15球纪录也刷新了。处子赛季就连续破纪录，并保得球队稳居前四的确是关键先生。





新援建功立业的确该褒奖和赞颂，但是之前的功勋也不该忘记，曾经在对阵维拉的比赛中同样梅开二度的斯图里奇也被誉为球队和英超联赛中效率最高的前锋。当年从切尔西转会利物浦，为红军出战57场比赛就打进37球，场均进球0.65个，当时这个效率就高过了此前对于利物浦贡献多多的前辈们。

当年在蓝军得不到主力的斯图选择加盟利物浦，而他的高效和现在萨拉赫的惊艳一样都出乎所有人的意料之外，可以说红军看人的确到位，而切尔西的悍将们也都能在对手阵中得到重用，并祭出绝佳的表现。不过遗憾的是斯图里奇随后饱受伤病困扰，如今已经无法给与利物浦更多的贡献，而他的前车之鉴也需要利物浦重视起来，过度使用核心球员都可能遭遇伤病，而如果是重大伤病的话则可能无法重新找回绝佳的状态，希望萨拉赫不会重蹈覆辙。



