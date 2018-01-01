英超2017年度收官战冷门频出，除了切尔西大比分酣胜外，利物浦凭借萨拉赫的进球逆转了比赛，曼联被圣徒逼成0比0平后，曼城也以相同的比分平局收场，18连胜戛然而止。即便连胜截止，但是瓜迪奥拉仍然创造了英超新的连胜纪录，只是这样一场平局还付出热苏斯和德布劳内伤病的代价的确更令曼城人无法接受，曼联的卢卡库也在本轮伤停，双曼同时失分受挫急需找出症结。





今日凌晨阿森纳也客场被西布朗逼成1比1平，随后就看热刺末尾出战能否全取三分了，如果赢球的话倒是可以缩小和前列球队的分差。如此多的冷门的确有相同之处，第一是赛程密集过于疲惫，第二则是本轮无强强对话，豪门球队都有轻敌之嫌，第三则是英超中下游球队的韧性和顽强显露无疑。因为如果说赛程密集的话，所有英超球队都是一样的，弱旅本来阵容厚度就不及豪门，还能在这样的关键期内拿分就证明他们也足够努力。





值得一提的是曼联和曼城爆冷平局都是排名靠后的球队。两队目前21轮只积20分和19分，和垫底的球队只有4分和3分的优势。可以看出无论是圣徒还是水晶宫本赛季的战绩都很差，但是却先后从双曼身上拿分，的确证明球队在本轮的比赛中运筹得当，球员的发挥也很稳健，这其中防御体系保证不失球是最为关键的一点。





水晶宫本轮前刚和阿森纳战成2比3，对阵强队的确是消耗了不少体能的，但是本轮继续战豪门曼城却依旧很生猛。赛后数据显示曼城射门15比10，射正4比1。水晶宫在控球率极低的情况下还有10次射门的机会，的确证明除了防守到位外，球队还能偶尔给曼城施加压力，这一点也是关键的，倘若就只是被动挨打的话，迟早是球门不保。

本场比赛中先遭遇伤病的是水晶宫，上半场第20分后卫丹恩就受伤被担架抬下场，3分钟后热苏斯也受伤下场，下场的时候还落泪了，可见伤病情况令他难过了。因为上赛季关键时刻就是他受伤挥别赛季，相信在他的内心更不想被伤病所困。虽然小将的心情可以理解，但是随后队友的急躁却是不能理解的。或许长久的雄踞榜首让球员们觉得赢球是必然的，而且面对这支本赛季很长时间排名垫底的球队，如何能减员还无进球呢，这其中德布劳内的火气最盛，的确是不该有的负面情绪。





阿奎罗替补登场后接德布劳内传球射门击中立柱，距离进球也是差之毫厘，随后丁丁又直传给萨内，但是因为默契不足而错失了机会。这本来也不是什么问题，毕竟当时只是上半场快结束的时候，而非下半场伤停补时的关键期，德布劳内却对萨内咆哮和抱怨，这样的做法不仅不尊重队友，反而会令球队加重负面情绪。





其实榜首球队这样的沉不住气的确是水晶宫希望看到的，本赛季这支球队曾在主场2比1拿下切尔西，那场比赛前球队联赛7连败，丢了17球0进球，但是却能颠覆上赛季联赛冠军。此后至今球队先后2比2埃弗顿、3比0莱斯特城、0比0曼城，可以说在将英超4大蓝军身上都拿分了。





赛后数据显示德布劳内打了89分钟的比赛就受伤被担架抬下场，比赛中他射门4次1次射正，传3次威胁球，上半场就两次传球极具威胁，下半场情绪波动依旧存在着，所以真正有绝对威胁的传球也就一次。而在丁丁还没受伤下场前，斯特林就送对手点球大礼，只是埃德森再度救主才保定了一场平局。由此可见负面情绪是多么的自伤，而且球队进攻效率集体减弱，曾经的关键先生一个暴脾气，一个还送大礼，的确也是颠覆眼球的表现。





不过个人认为卸下了连胜的巨大包袱，曼城倒是可以更轻松的前进，球员焦躁桀骜的个性也会得到收敛，这有利于球队接下来的比赛。



