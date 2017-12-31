年度收官之战切尔西酣胜之后，曼联却在主场0比0平南安普顿，所以丢失了联赛第二的位置。本轮结束后红魔近4场比赛一胜难求，战绩是3平1负，联赛杯输球出局，联赛也落到了第三位，和第四的利物浦也只有3分差距，倘若进入2018年还不能走出不胜的低迷，那么还可能被红军所超越，这对于曼联来说是无法接受的。不过进入2018年冬季转会窗口开启，战绩不佳也可能促使俱乐部再进新援，让球队重新回到连胜的模式中。





本轮比赛前有一则外媒体的消息称曼联高层和主帅都对卢卡库增加的体重而感到担心，即便小魔兽的体重是肌肉增加，而不是脂肪堆积都被认为这样的增重影响了他的发挥，这显然是一种一厢情愿的说词，不具备说服力，还有可能伤害球员的内心。事实上曼联给卢卡库的支持不多，而球员本身也没把握住少有的机会，而连续错失机会更会导致队友的不信任，所以这就成为了一种恶性循环，急需主帅去解决。





曼联近期的几场比赛已经证明球队的问题不是个别球员的低迷所导致的，和球队整体上的发挥都相关。如果说伯恩利是防守到位严实无缝且能抓住少有的进攻机会回击红魔的话，那场2比2的平局还是可以接受的，毕竟这匹黑马拿下的球队不止是曼联。但是对阵南安普顿的比赛，对手也放胆子出来和曼联拼，球队却依旧没能进球，这就说明进攻端被对手所限制，球队也没能抓住反击机会痛击对手，这显然是球队进攻球员发挥的问题，主帅也该承担一部分的责任。





事实上英超中下游球队的确不容小视，本轮克洛普的利物浦也是在先失球的情况下完成了逆转，上轮联赛切尔西对阵布莱顿的比赛中上半场久攻不下，但是下半场孔蒂应变得当也让球队顺利过关。应变一直都是穆帅的拿手好戏，但是近几场比赛却失灵了，这一点需要好好反思一下。球队被球迷称为慢联、传中联和大巴联不只是调侃，而是看到了球队存在的问题，战术思路单一，进攻策略单一也是问题所在。





本轮的平局曼联有两个借口，第一是卢卡库重伤下场，第二则是主裁漏判点球，但是曼联的阵容如果因为一名伤员就无法赢球的话，那么接下来的比赛如何赢球。裁判误判在英超是常有的，即便是一个点球机会也可能被判假摔，所以不能总是拿没给点球作为一场比赛无法拿到3分的借口。





卢卡库本场踢了14分钟的比赛有1次射门，2次传球，替补登场拉什福德在随后的比赛中3次射门0射正，传1次威胁球，的确太过低迷。参见本赛季其他球队的比赛过程，曼联和利物浦仰仗的是个别球员高光表现救主，本轮萨拉赫梅开二度拯救球队，曼城的斯特林和其他队友本赛季以一己之力力挽狂澜的次数也不少。再就是本轮的切尔西，即便莫拉塔连续错失两次单刀机会，球队多点开花，进球者多是平时不进球的防守球员，而曼联可谓两不沾，既没有关键先生，也没有带刀后卫，这其中的原因的确需要曼联自己去琢磨。

本轮比赛前曼联近4场比赛都有失球，其中3场比赛场均丢2球，本场没失球也没进球，的确是遮盖了这个不足，另外一端又被哑火了。本轮比赛穆帅虽然有轮换个别位置，但是重要的球员还都在场上，此前梅开二度的林加德首发了，前两轮就已经连场首发的琼斯、德赫亚、马蒂奇、博格巴、马塔、卢卡库都继续首发出战，主帅也是很想走出不胜的怪圈，却不料进攻依旧是乏力的。





本轮结束后南安普顿近8场不胜，战绩是4平4负，连续对阵豪门球队的确压力大，圣徒只在阿森纳和曼联的身上拿走1分，面对其余豪门球队则都输球了，这说明曼联近期的状态的确差，才无法拿下这样的对手。





全场数据显示曼联射门15比8，射正都是3次，角球10比7，曼联进攻机会有，只是进球效率太低。上一场打进两球的林加德本场2次射门无射正，博格巴1次射门无射正，姆希塔良和马塔也都是1次射门1次射正，但是后者传3次威胁球，50脚传球成功率达90%，算是低迷红魔阵中比较到位的一员。此外替补登场的马夏尔在第65分钟上场却没有射门，只传1次威胁球，穆帅爱将马蒂奇全场4次射门1次射正，传1次威胁球、2次抢断成功，3次解围，也算是竭力了。



