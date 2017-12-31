



切尔西2017年最后一场比赛5比0大胜斯托克城，的确是完美级的表现，这场比赛不仅仅是三分到手，而且还的意外之喜。因为阿扎尔本场替补，德林沃特则难得获得首发的机会，他和前队友坎特搭档化学效应到位。更为重要的是本场进球的球员都不是球队的常规武器，潜藏的进攻手纷纷进球了，所以是意外之喜。蓝军率先赢球后也将压力抛给其他豪门球队，同时开打的利物浦则是逆转获胜，消耗方面比蓝军要多，切尔西提升士气的同时也能更好的备战下一轮对阵阿森纳的大战。









本场进球的球员是吕迪格、德林沃特、佩德罗、威廉和扎帕科斯塔，五粒进球分别是比赛第3、9、23、73、88分钟打进的 ，可以说蓝军全场牢牢的控制着比赛，而且抢开局也做到了，斯托克城上半场居然连射门都没有，由此可见一边倒的形势。蓝军除了鸟巢大战拿下阿森纳之外，近期遭遇枪手总是少打一人的情况下无法笑到最后，也是基于这一点本场比赛主帅给了阿扎尔足够的休息时间，而一场大胜中所获得的优势和变化带来的利好都可用在伦敦德比战中。





本赛季切尔西的后腰位置可以多选，而孔蒂又更信赖巴卡约科一些，所以即便都知道坎特和德林沃特搭档能出彩，但是主帅却一直都没有寄予更多的机会，而本场比赛则看出这块璞玉的好处。获得首发机会的德林沃特开场不就就两脚长传很显功力，以往破铁桶阵的时候切尔西很依赖小法的发挥，而本场又多了一位同类高手。





蓝军阵中巴卡约科的速度和身体是优势，但是本场比赛中发现喝水哥的速率甚至比队友还快，进攻防守都提速了，所以才能短时间打进两球。对手很显然是没适应这样的切尔西，因为球队慢热和开局打得不顺的时候蛮多的。





上半场比赛的数据显示切尔西射门14比0，射正8比0，角球4比0，如此一边倒的数据也证明了这套阵容的锐利，当然这其中德林沃特的作用更为明显。上半场表现最佳的不是进球功臣，而是这个等待了很久才得到首发机会的喝水哥。他的特点是转移球很到位，长传精准度也强，此外还有远射的能力，这一点相信对手也是了解的，毕竟当初莱斯特城夺冠也是这两位铁腰攻防兼备的贡献很大。





莫拉塔本场首发却在上半场错失两次单刀球，这一点又会被人说他是只会用头球进球的锋霸。不过因为本场已经大比分领先对手了，的确可以适度留力，好备战随后的6分战。莫拉塔最依仗的有三位队友，他们是阿扎尔、小法和阿皮，而本场后又多一位，这个人就是德林沃特。





对比一下巴卡约科和德林沃特的不同点就能明白上述的观点，因为巴卡约科在场上更多前插到禁区附近，此外还经常在左路，偶尔还会帮助阿隆索防守，所以他出现的漏洞还需要坎特弥补，所以刚开始磨合的时候后者负担很重。但是坎特和德林沃特就不同了，因为彼此有足够的默契，相互站位更好。德林沃特更多拖后衔接前后场，有机会送一脚长传，而且在狐狸城就有不少远射威慑对手球门，本场的半凌空进球就很有力道。更为难得的是喝水哥还经常利用长传直接找瓦尔迪，如果接下来得到更多的登场机会的话，能长传直接找到莫拉塔或巴舒亚伊的话，那么两位锋霸的进球数会更多，在小法无法登场的时候他也祭出能撕开防线的妙传了。





本场343阵型的威力再度展现了出来，不过因为斯托克城本场存在伤病情况，阵容上也不完整，所以无论是酣胜还是德林沃特的出色发挥都需要在随后的比赛中再度证明。尤其是喝水哥对阵豪门的发挥也是切尔西球迷们很想了解的，希望主帅能在大战中防胆尝试一下。本场比赛有一些巧合，那就是球队连续两年的年度收官战都是对阵斯托克城，2016年的最后一场比赛球队主场4比2拿下斯托克城，蓝军也的确是对手的苦主。接下来对阵阿森纳的比赛，孔蒂还需好好筹谋，而球员则需要在比赛中避免红牌的出现。



