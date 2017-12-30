新的一轮英超开战，切尔西将在斯坦福桥迎战斯托克城，因为有主场优势，主帅孔蒂也可能对于阵容进行微调。上一场没首发的威廉和佩德罗得到机会，坎特和阿扎尔则可能有一人会替补，因为从上一轮比赛中可以看出两大核心的疲惫。本轮核心替补观战，下半场也可以根据需要替补登场，毕竟疲惫容易增加伤病，而这两位可真伤不起。





斯托克城目前排名第13位，联赛中对阵豪门球队的战绩是1胜1平3负，球队先后主场1比0阿森纳、2比2曼联、0比4切尔西、客场2比7曼城、主场0比3利物浦、客场1比5热刺。近四轮联赛都是对阵中游球队，战绩是1胜1平2负，发挥并不稳定。因为此前主场曾大比分输给切尔西，所以客队本轮客战想爆冷不易。





切尔西目前排在联赛第三位，战绩是13胜3平4负，近5场比赛4胜1平，处于稳定期。不过因为本赛季此前曾三次爆冷不敌弱旅，所以本场比赛也不能大面积轮换阵容。蓝军本赛季曾客场0比1西汉姆、1比2水晶宫，联赛首轮还曾在主场2比3不敌伯恩利，本赛季至今主场只输了两场，除了爆冷不敌伯恩利外，就是0比1不敌曼城。





球队爆冷的主因是锋线效率低，被铁桶阵困住，此外也因为红牌减员导致了失分，不过上轮联赛孔蒂已经在下半场找到破密集防守的妙招，本轮比赛也可能继续使用。此外德林沃特也可能获得首发机会，后者是蓝军的潜力股，还有待开启。





此前切尔西4比0斯托克城的比赛中，莫拉塔上演帽子戏法，上轮联赛蓝军锋霸解禁复出，状态比之前更好。他和阿扎尔的化学效应最为明显，而同为西班牙国家队队友的阿兹皮利奎塔更是送上助攻，本赛季后者已经助攻莫拉塔打进6球，被称为阿莫连线。上轮比赛更证明目前蓝军对于神锋的依赖，因为他禁赛一场球队就遭遇意外平局，而他回归球队则最终零封对手。在2比0布莱顿的比赛中，莫拉塔4次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，23脚传球成功率91.30%，的确是球队取胜的关键，本轮也可能延续强势效应。





本轮联赛是2017年的最后一场比赛，所有球队都希望全取三分，切尔西目前和曼联的分差只有一分，本轮球队赢球的话也有可能完成超越。因为冬窗转会即将开启，如果连胜的话也更有利于俱乐部在引援上给与主帅更多的支持，毕竟利物浦已经捷足先登的纳入了一名强援，其他争冠对手也需要抓紧时间补强。





目前切尔西破铁桶阵的办法不多，这也是球队需要解决的问题。本赛季孔蒂很重用小法，因为球队久攻不下的时候有他在场就会打破僵局，而他一旦无法登场的话，球队组织和进攻就差一档，尤其是面对铁桶阵更为明显，所以冬季补强中如果能纳入厄齐尔这样的球员更佳。自然纳入阿森纳悍将可能性为零，那么就寻觅类型和能力相近的球员也可以。切尔西阵中不缺少扫荡、防守、突击的球员，就缺能组织调度更到位的球员，小法年纪大了，一旦遭遇伤病的话则可能导致球队在弱旅身上失分。