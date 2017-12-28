



曼城客场1比0拿下纽卡斯尔后豪取联赛18连胜，距离瓜帅在拜仁缔造的19连胜只有一步之遥，周末球队将客战水晶宫，这场比赛爆冷的可能比较小，所以球队的确有望追平这项纪录。不过联赛连胜其实也是包袱和隐患，当年瓜帅在拜仁19连胜是在2013-2014赛季，但是那个赛季欧冠半决赛中，拜仁主客场0比5被皇马血洗，也成为德甲老大欧冠之耻辱记忆。尤其在安联主场被对手4球零封的确更为惨痛，这其中的原因就是联赛太过轻松导致欧冠被虐杀，而现在的曼城也可能重蹈覆辙。





其实那次被虐也是瓜迪奥拉挥别德甲的一个因素，而今执教曼城并在联赛取得成功的赛季，随后欧冠淘汰赛也可能出现冷门。其实在11月欧冠主场拿下费耶诺德之后的4场比赛中，球队的不利面已经暴露了出来，客场1比2不敌矿工，联赛1比2先生哈德斯菲尔德、南安普顿和西汉姆都让人们看到无力感十足的曼城，能最终赢球的确是运气的爆棚。





上轮联赛1比0拿下纽卡斯尔的比赛中，球队三次击中立柱，运气不济的同时也在揭示这支连胜球队的状态在下滑。队长孔帕尼在本场比赛中早早受伤下场，接下来球队防线将会出现问题，毕竟老将的经验是球队之宝，缺少了这枚定海神针防线的漏洞则可能被对手所利用。





斯特林本场再度成为关键先生，球队客场连胜场次也增加到11场，必须承认的是斯特林的确是球队的福星，否则球队连胜早早被终结了，不过换言之斯特林的惊艳也是球队无力的遮羞布。





历史战绩上曼城是纽卡斯尔的苦主，纽卡本轮前11次对阵蓝月亮都无法取胜，但是本轮曼城对阵送分童子却只能1球小胜。全场比赛纽卡全线防守给与对手足够的进攻时间，可惜曼城强大的攻击群还是只能依靠福星斯特林救主。纽卡本赛季对阵强队的战绩是1平4负，球队先后主场0比2热刺、1比1利物浦、客场1比4曼联，1比3切尔西、0比1阿森纳，如果曼城正常发挥的话理应大比分赢球。





目前球队伤病人员是孔帕尼、门迪、斯通斯和菲尔-福登，防线上的影响增加了，冬窗大战中利物浦又抢走了曼城的心仪球员范迪克，这位南安普顿后卫一直是瓜帅希望引进的一员，但是却选择加盟目前排名第四的利物浦，这也说明并不是所有人看好和愿意追随现今的曼城。范迪克转会费将达到7500万英镑，创后卫转会费新纪录，即便曼城现在高居榜首，但是群雄自然不会俯首称臣，着其中引援就是另外一个战场。





曼城最依仗的是席尔瓦、阿奎罗、德布劳内和斯特林，对阵纽卡的比赛中阿奎罗射门5次1次射正，斯特林3次射门2次射正打进1球，德布劳内5次射门0射正，传4次威胁球。本场获得首发的贝纳尔多则是0射门，只传出1次威胁球，被称为板凳厚度最强的曼城其实也有一些薄弱环节。

孔帕尼受伤后，曼加拉在热身，但是最后瓜帅却让热苏斯换下了队长，这其中暗藏了一些主帅的意图和不放心。或许是对于曼加拉的不信任，更多的可能是为下一场比赛做准备，让防线球员得到更多的休息时间，因为随后防线部署没有足够轮换的球员，必须保存实力和体能才行。





这场比赛席尔瓦、德尔夫和萨内得到休息时间，但是德布劳内的疲态却是很明显的，都知道丁丁对于本赛季的曼城有多重要，如果疲惫中出现伤病的话，那么曼城还可能会陷入上赛季突然减员所导致的战绩不佳。本赛季德布劳内替补和轮休的比赛很少，接下来如果瓜帅意识到这一点的话，球队能否适应也是一个未知数。





曼城对阵纽卡曾三次击中立柱，或许有一些人会认为球队只是运气不好才小胜对手。但是看过全场比赛的人能看到纽卡斯尔最后十分钟的表现，的确给1球领先的曼城制造了很多威胁，并保持随时可能追平比分的可能，这样的纽卡足够令曼城担惊受怕，这样的18连胜的确有一股子酸味。





下半场中段达尼洛回防阿特苏，后者禁区内摔倒，所幸的是裁判判对手假摔，惊得瓜帅赶紧用曼加拉换下阿奎罗加强防守。随后阿特苏接谢尔维传球禁区外远射震慑球门，事实上这次机会如果阿特苏传给右侧的队友会更具威胁。这之后瓜帅再度换人，用萨内换下贝尔纳多。即便主帅不断换人加强防守，但是纽卡还是找到了一些进攻机会，下半场进入第43分钟的时候，阿特苏左路拿球内切后杀入禁区，随后传球到门前，加伊勒俯身冲顶很具威胁，因为皮球是擦着右侧立柱出底线的，曼城门将都没做出反应，如果这球进了，曼城的连胜就被终结。



