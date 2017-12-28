



曼联近期两连平的确等同于输球，接下来周末主场迎战圣徒则不容有失，虽然冬窗已经开启，战绩不佳可能会让俱乐部再下重金增强阵容的厚度，但是今夏引援已经花费不少，夏季标王却是那样的低迷，所以仅仅依靠引援来走出低迷显然是不够的。现在的曼联进攻不够流畅，配合上球员之间的化学效应也不到位，这些都需要主帅来解决。





因为此前的两场平局，曼联不仅仅被曼城扩大领先优势，还很伤士气。球队不仅距离冠军越来越远，而且还让英超争冠的悬念变小。曼联夏季的投入虽然没有曼城投入2.19亿英镑那样多，但是和其他对手相比却花费不少，所以以此作为战绩不佳的借口的确难以服众。球队还是需要找到平局的症结，做好相应的应变措施。





其实穆帅处子赛季就是因为平局太多而葬送好局的，上赛季进入11月下旬开始一胜难求，从11月26日开始至12月29日的8场比赛的战绩是4平4负，其中欧冠1平1负，联赛丢掉了15个积分，也就是这样多的不胜场次才导致球队末尾未能进入联赛前四。而本赛季相同的时间曼联的9场比赛的战绩是5胜2平2负，所幸的是其中的一场败仗是联赛杯爆冷出局，舍弃一个杯赛，球队可以更专注欧冠和联赛的比赛。只是英超争夺前四的大战也很激烈，红魔接下来不容有失。





因为曼联近期平局增多，切尔西一分之差随时可能超越，如果失去第二的位置，将更不利于球队欧冠开打后的发挥。因为曼城本赛季太过强势，如果能持续稳居第二的话，万一分心欧冠而导致联赛意外失分也不会被排出在前四之外。而如果被后面两强取而代之的话则必须舍弃联赛和欧冠其中之一，这也是球队所不能接受的，因此随后联赛对阵弱旅仍需搏命。





想要赢球需锋线球员发威，可上轮比赛伊布和卢卡库以及博格巴都低效，这一点也是造成球队平局的主因，所幸的是超长的补时时间让林加德有帮助球队主场拿到1分，但是之后对阵南安普顿的比赛则不可能继续依赖这种末尾救火悍将。





伯恩利本赛季的确是造冷黑马，联赛首轮客场3比2切尔西，随后客场1比1平热刺之后主场再平利物浦，之前逼平曼城和切尔西的埃弗顿还曾在主场0比1不敌伯恩利，由此可见伯恩利的黑马本色。随后虽然球队客场0比3、0比1被曼城和阿森纳零封，但是还是可以在0比3不敌热刺之后在客场2比2平曼联，如果不是裁判补时较长，曼联甚至会输给黑马。

穆帅的球队防守的稳健是强项，但是近4场比赛却都有失球，近3场比赛场均丢2球，的确说明防线漏洞太多。对阵莱斯特城一战对手长传球撕开曼联防线率先破门，林加德助攻马塔扳平比分，后者又利用定位球机会反超比分后，眼看三分到手了，球队居然在对手少打一人的情况下末尾意外失球，的确是衰的可以。虽然这次失误是斯马林盯人不紧所导致的，但是球队没能扩大领先优势也是症结之一。





对阵伯恩利一战又是红魔先失球，而且开场不久就丢球了，这次机会是罗霍犯规送的定位球机会，本来该在进攻端发挥威力的卢卡库头球解围还是没能阻挡对手的射门，曼联其他球员盯防不到位也很明显。第二粒失球依旧是对手定位球机会获得，这次送对手机会的是阿什利杨。只是后者随后助攻林加德破门，末尾定位球机会再度帮助队友梅开二度，算是将功补过了，但是球队整体防守定位球的疏漏却无法被抹去。





之前两场比赛曼联的首发有5个人员上的不同，战伯恩利的比赛中阿什利杨、罗霍、卢克肖、伊布、拉什福德获得首发机会，但是半场过后穆帅就用林加德换下了伊布，姆希塔良换下了犯错的罗霍，可见对于这两人的发挥不满意。后场只有琼斯连场首发，其他的连续作战的还有门将和马蒂奇、博格巴、马塔、卢卡库，接下来战圣徒这些球员中势必有人需要轮休。





南安普顿近7场不胜，战绩是3平4负，在这些不胜的场次中，圣徒先后遭遇四大豪门，球队1比1平阿森纳、1比2曼城、0比1切尔西、2比5热刺，也险些逼平曼城，曼联仍不轻视对手。本赛季南安普顿曾在主场0比1不敌曼联、0比3利物浦，最近频繁和强队过招导致球队战绩差也是必然的，但是球队的韧性不逊伯恩利，红魔防线要扎紧才行，卢卡库重守轻攻也是本末倒置需要纠错。



