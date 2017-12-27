圣诞魔鬼赛程最能考验英超球队的体能，切尔西和曼联上轮都被实力较强的中游球队逼平的确是赛季太密集所导致的，这样的结果只有曼城开心。本轮曼联继续险平，切尔西却在下半场醒来稳稳的拿下了布莱顿，和曼联的积分差距也缩小到1分，这对于切尔西超越对手是利好的，同时更能看到孔蒂应变上更得力。蓝军主帅剃掉了胡须，自带的压力也随之抛下了。





本场比赛莫拉塔解禁复出，球队进攻端的机会也更多，只是上半场还是被布莱顿的铁通阵困住了，阿扎尔持球向前带太多消耗体能，也很怕有伤病的产生，所以上半场的切尔西久攻不下令人窒息。所幸的是下半场孔蒂找到了球队的症结，球队顺利的拿下了对手，这一点对于接下来切尔西顺利虐菜很关键。

切尔西本轮派出的首发依旧是坎特、小法和巴卡约科，即便后者近期被评为半程最差阵容之一，但是孔蒂对于悍将的信任却丝毫没改变过。可上半场巴卡约科给与主帅的是不及格的成绩单，因为他基本处于半隐形中。





半场比赛中巴卡约科断球后将球传给莫拉塔，随后是切尔西角球机会被解围后，小法再传后点，吕迪格头球回点，巴卡约科对于突然到来的绝佳机会却没把握住。再之后还是角球机会传到外围，坎特传中小法头球摆渡，可巴卡约科停球后射门却再度打偏了，这次机会错失的确太不该。上半场末尾莫拉塔和小法以及阿扎尔传球配合之后，后者将球给到巴卡约科脚下，可是他再度回传却传偏了，这就是半场悍将的表现，本来认为孔蒂会在下半场将他换下，但是却是进行了微调后弥补了半场的低迷。





下半场开始切尔西就破门了，这一点是所有人都没想到，当时后场三人传球配合后将球给到莫拉塔，后者传给坎特，最后阿皮精准传中球再度助攻莫拉塔头球建功。本赛季阿皮的助攻数不少，都是助攻好友建功，所以切尔西本赛季的利器之一就是阿莫连线。这粒进球来的快，随后的进攻端也屡屡形成威胁，这一点和孔蒂战术思维和球员位置的改变相关。





切尔西的改变在于进攻选择传球找身后，巴卡约科的位置前提当中锋使用，进攻端的威胁立时增加，上半场屡屡错失机会和隐形的悍将也展露了自身的能力。下半场开始不久来自小法的长传球找到巴卡约科，后者拿球后直接交给阿扎尔形成射门。随后莫拉塔赢得定位球机会，阿隆索的射门直奔死角很具威胁，球队连续三次赢得角球机会，阿隆索两次找到高点，第二次将球命中，2比0也等于提前锁定了胜局。





因为赛程密集，球员们上半场显露疲态很明显，阿扎尔的盘带也很多，对手对于他的严防和大动作不断，这样下去的确是很危险的，下半场对于巴卡约科的妙用的确有神来之笔的感觉，接下来可供更多使用。必须承认的是球队上半场的威胁多来自于摩西和吕迪格，前者更是来回冲刺很具威胁，这两人的体能的确可以多场首发出战。





接下来的比赛中其实也可以尝试让德林沃特顶替巴卡约科的位置，下一场斯托克城依旧是主场，启用悍将会有惊喜发生，毕竟巴卡约科的不稳定是很明显的。此外本场得到休息的威廉和佩刀可以随后的比赛中首发出战，魔鬼赛程轮换也是重点。