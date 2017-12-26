



本赛季德甲可以用颠覆眼球来形容，拜仁换帅并请回功勋主帅海因克斯，半程冠军优势明显，联赛冠军也基本落入囊中，虽然也有几轮联赛意外失分，但是总体来看德甲老大已经趋于稳健。多特蒙德本赛季悲剧不断，欧冠出局后在德国杯也被拜仁2比1淘汰，联赛排名在第三，被拜仁和沙尔克04压在身后，这对于大黄蜂来说是很难受的。多特的无力反衬沙尔克04的稳健，只专注国内联赛和杯赛是优势面，但是比赛中的把控也值得称道，这其中主帅的运筹也从被质疑转换为肯定了。





提起少帅得志，博阿斯是其中一位，不过从不知名到敢于大胆改革，并在一枝独大的德甲稳居拜仁身后的确不易，沙尔克少帅更为惊艳。目前的沙尔克04位居联赛第二，和榜首的拜仁有11分的差距，球队上一次获得半程亚军是在8年前，所以本赛季的表现的确令球迷振奋。球队近期保持13场不败，且从德国杯中1比0拿下科隆晋级8强，可以说德甲蓝军本赛季还有望触及这座奖杯。





沙尔克04主帅特德斯科的确是个性主帅，因为卖掉队长赫韦德斯被质疑，但是本赛季开启至今却证明了这样大胆的谋略是正确的，且在本赛季一些考验中证明了自身的实力。球队在客场不敌汉诺威96之后，还连续不敌不莱梅和拜仁，那段时间球队的攻防两端的问题都有，如果不能及时纠错则可能被抛到前三之外。更为重要的是在球队核心格雷茨卡本赛季不断出现伤病的情况下，主帅逐渐的调整阵容，做到即便悍将缺阵球队也能拿下比赛，这一点更为不易。





对于一支希望斩获冠军的球队来说，核心领军人物是被依赖的，一些比赛意外输球也都是因为球队重要一员发挥不佳或遭遇伤病，所以每个赛季解决这个问题都是主帅最为重要的工作。能解决格雷茨卡的问题其实也有前瞻性，虽然沙尔克的这位核心球员发挥出色，也有伤病隐忧，但是其他豪门对于他的垂涎由来已久，沙尔克必须未雨绸缪，做好一旦悍将冬季转会离开之后对于球队的影响，而现在球队已经提前解决了这个难题。马上冬窗就将开启，沙尔克已经无后顾之忧了。









沙尔克04之前13场不败的对手分别是勒沃库森、柏林赫塔、美因茨、狼堡、弗莱堡、汉堡、多特蒙德、科隆、门兴、奥格斯堡、法兰克福，此外还有两场德国杯的对手威斯巴登韦恩和科隆。可以看出球队面对的对手强弱均有，能场场拿分的确证明球队应变能力和发挥都很到位。目前队内卡利朱里、迪桑托、博格斯塔勒、纳尔多都不俗的发挥，队内逐渐成为多点开花的球队，这一点也让对手很难盯防到位。





圣诞期间德甲球队会有很长的休息时间，这对于球队也是一种考验，如何延续强势状态很关键。因为接下来球队要对阵的对手是莱比锡，虽然目前该队已经落到了联赛第五位，但是实力是必须认同的，所以这场比赛沙尔克即便占据主场也需全力以赴。虽然球队排名第二，但是和后面球队的积分优势并不明显。目前德甲排名第3至第6的球队都积28分，而沙尔克只比对手多两分，可以说一场比赛就可被对手超越，因此战莱比锡不容有失。





沙尔克04最近一场比赛是德国杯晋级战，那场比赛格雷兹卡与本塔莱布都伤停，主帅运筹更加到位。令人没想到的是打进第一球的是利用角球机会获得的，而进球功臣则是小个子球员迈尔利头球建功。那场比赛纳斯塔西奇也有一次必进球机会被对手门将神奇化解，所以杯赛中的蓝军又祭出了一位神奇杀手。





主帅对三后卫的打造是目前取得佳绩的一个重要点，在一球小胜的比赛中防线的稳健力保球门不失为球队带来的是更多的自信，更利于前场球员专注进攻端的威胁。斯坦保利、马科斯迈尔、卡利朱里的稳健和多能也是主帅信任和点拨所致，可以说少帅的确是球队之幸，沙尔克04下赛季的确可能重回欧冠赛场。



