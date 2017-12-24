西班牙德比皇马沉沦，红牌加点球的大餐成为巴萨最终客场复仇的关键。在恒大无数次成为关键先生的保利尼奥成为焦点人物，因为他制造的点球不仅仅帮助梅西打进一球，球队还2球领先德比对手，这等于早早的锁定了胜局。更为重要的是导致对手少一人作战更令皇马受困，无法在这样的世纪大战中挽回一丝颜面，保利尼奥的德比首秀的确艳压群雄。





c罗和梅西的比较从没有停止过，在金球奖这个奖项上更是如此，曾经c罗陪梅西获奖，而近几年后者成为陪衬，所以本轮德比战也更激烈，因为双方都希望再建奇功。巴萨取胜绝非是梅西出色，而是引援到位，保利尼奥是攻防两端的尖兵，这一点在恒大和巴西国家队已经证明了，所以巴萨重金纳入这名强援的确是获益匪浅，而皇马的问题恰恰是引援上的无力，或则可以说是两个赛季欧冠称雄后齐达内自负的后果。





欧冠连续登顶是开创了先河，但是以此就认定球队的阵容无需更多进补就太武断了，而且引援多以小将为主也是一个错误。或许培养年轻人是俱乐部节约引援资金的必选，也会被认为主帅很有胆识，但是从目前皇马联赛的排名位置来看，齐达内之前的谋略等于自残。





即便莫拉塔想踢主力决定离队，球队也该力求引进和其能力相近的球员来补充阵容厚度。所幸的是德比战之后马上进入2018年，冬窗转会开启之后的确可以弥补阵容厚度的不足，新鲜的血液更可能扭转球队的颓势，好确保下赛季欧冠资格。





皇马是从不缺乏引援资金的，即便有其他问题存在，也不能忽略转会力度对于球队的重要性，每个赛季夺冠的历程也彰显夏季引援是否真的到位。本赛季西甲冠军基本落定是巴萨，皇马更重要的比赛将是欧冠对阵巴黎圣日耳曼的比赛，这两战更关乎冠军荣誉，球队应该拒绝惨败。





当年巴萨称霸多年，但是功勋主帅瓜迪奥拉还是在压力下选择离开，在德甲不如意之后又转战英超，本赛季终于要完成霸业了。因为目前球队13分领跑英超，夺冠基本无忧。齐达内为皇马斩获的冠军没有瓜迪奥拉为巴萨赢得的多，所以更谨慎的完成本赛季的比赛更为重要，否则也难免被下课。





本轮比赛前传出C罗有腿伤无法出战，但是比赛中他却打满全场，比赛开始阶段打进一球被判越位在先，所以本轮德比战也真不是因为核心低迷而导致球队输球。C罗本场比赛有5次射门、1次射正，传1次威胁球，1次过人，27脚传球成功率81.48%。虽然进攻端没有进球，但是皇马核心在防守端却是尽力了，本场比赛c罗有4次解围，3次犯规，2次被犯规，只是少打一人的情况下无法在进攻端有所建树。





和巴萨有保利尼奥和龅牙苏两大护法不同的是皇马阵中C罗没有绝对的臂膀，齐祖任人唯亲是很明显的， 本泽马是背锅王，其实早该被送走，好给更胜任的球员挪位置，但是主帅却一直信任他。本场本泽马首发主战，只有2次射门无射正，此外只有1次过人、1次抢断、1次解围，进攻端无法更多的威胁对手。贝尔和阿森西奥被放在替补，前者打了18分钟的比赛，2次射门都射正，没能进球的确是运气不佳，倘若德比战人中赤兔能首发出战，或许皇马也不至于落败了。





其实皇马上半场是占据优势的，没进球的确是运气不济，但是也正是因为半场制造的机会不少，反而让球队下半场更想当然，所以才会过早的失球。下半场刚上来队友直塞球找到C罗,可惜后者打偏了。随后进攻中保利尼奥上抢断球形成进攻，球到苏亚雷斯脚下被卡瓦哈尔成功拦截。其实从这一刻起保利尼奥的威胁开始增强，但是克洛斯在这段时间却比较低效，他直塞球被皮克拦截，随后被布斯克茨过掉，也正是这次被突破导致了皇马的第一粒失球。布教授突破后直塞球找到拉基蒂奇，后者传球给罗贝托助攻苏亚雷斯破门，这次多人配合很流畅，也找到了皇马防守的空档，所以进球很是轻松。





失球后的皇马显然心态上发生的巨变，苏亚雷斯虽然有演员的天赋，但是撞翻卡塞米罗后自己也被对方的膝盖顶到肚子，的确是很疼的。随后拉莫斯一巴掌打到龅牙苏的脖子上也是很明显的，后者倒地接受治疗虽然夸张，不过内心是窃喜的，因为他明白皇马球员的心态失衡了之后很可能出错。那段时间皇马两次出错送对手反击机会，后面一次是瓦拉内后场失误被苏亚雷斯抢断之后形成的进攻，射门击中立柱之后，保利尼奥头球攻门的时候被情急失控的卡瓦哈尔手球犯规送点球加红牌的大礼。可以看出这两粒失球都是皇马失误在先，失球后又不专注于比赛，所以才酿成的恶果。



