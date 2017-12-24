本轮英超利物浦和阿森纳战成3比3平，切尔西本来可以拉大和两强的分差，但是却在客场被埃弗顿逼成0比0平，这样的平局令人遗憾，也更令人担心欧冠两回合蓝军如何战巴萨。因为和切尔西本轮比赛几乎同时间开战的是西班牙德比，巴萨客场3比0拿下皇马足够强势，切尔西想晋级很难。而如果切尔西在欧冠无法更进一步的话，那么明年合同到期的孔蒂还能在本赛季没结束前完成续约吗。





一个赛季的确需要面对很多问题，孔蒂的次赛季的确是遇到不少难点，这其中自身给予的压力也不小。阿布一向注重欧冠的战绩，对阵巴萨如果只是小负还是可以接受的，倘若如皇马这样被大比分零封的话，则可能导致续约无法完成，那么随后切尔西的命运又会是一连串的问号。





因为周中联赛杯的比赛孔蒂轮换的阵容，本场多数主力球员是得到了休息的，唯一不利的是莫拉塔累积5张黄牌停赛，无锋阵想客场赢球的确是可以的。因为本赛季在没有莫拉塔的情况下的确也拿下过一些比赛，所以本轮平局的确有其他的原因。





蓝军联赛杯2比1拿下伯恩茅斯晋级战也是依靠莫拉塔末尾的进球，巴舒亚伊复出后还没将状态调整到最佳，所以无锋阵也是必须的选择。只是在全场24次射门，8次射正的强势数据下居然没有1粒进球，球队的进攻效率的确存不高。以往球队角球的得分力也很强的，而本场7次角球机会却没利用好也是症结之一。

如果非要找出切尔西平局的理由的话，那就是埃弗顿换帅后的状态的确变强，球队近6场比赛5胜1平保持不败，本场只有拜恩斯一人伤停，占据主场之利的确有能力要一场平局。更为重要的是本赛季强势的曼城也曾在主场被埃弗顿逼成1比1平，所以蓝军平局也是算是不可以接受的。只是对于本赛季有目标的切尔西来说，拿不下中游球队的话，接下来的日子会更难过。





上赛季切尔西客战太妃糖是3比0拿下对手的，两队近10次交手切尔西取得7胜1平2负的战绩。本场比赛切尔西射门24比5，射正8比0，角球7比2，越位4比2，犯规4比8，控球率67.7%比32.3%，久攻不下的确需要找到问题所在。本场比赛和周中联赛杯的首发三人连场首发，他们是吕迪格、威廉和佩德罗，后面两位在第62和69分钟被巴舒亚伊和小法换下，这个时间比孔蒂的换人时间要早一些，也可以看出来主帅是志在博三分到手，换人也算是比较到位的。





本场比赛上半场机会不少，但是威廉和佩德罗连续错失机会，这和周中消耗了一些体能相关，和个人本场把控机会的能力也有关。打了71分钟的威廉有4次射门只有1次射正，传2次威胁球，2次过人，3次被犯规，对手对于蓝军大腿的盯防是到位的，可写这些机会威廉也错失了。佩德罗获得的机会比威廉更多，和阿扎尔的默契度也更足，但是打了63分钟比赛的他5次射门射正2次，1次过人，1次抢断，就出场的时间上看并不能用体能消耗来作为把握机会不足的借口，事实上佩刀还没将状态调整到最佳。

孔蒂之所以继续让威廉和佩刀首发，第一是因为莫拉塔上不了，巴舒亚伊并不被信任，但是却没料到两位大将的无力，更为重要的是本场小法替补，在中下游球队上小法的效果要更好一些，或许孔蒂不用魔法是因为担心他的体能，毕竟周中杯赛他是打满了全场。小法本场打了27分钟的比赛，个人数据1次射门，传1次威胁球，37脚传球成功率70.27%，状态也一般。事实上德林沃特和坎特搭档的确是有奇效的，只是最近执着于轮换的孔蒂忽视了这一点。



