英超半程最后一轮比赛只有一场强强对话，凌晨率先开战的阿森纳主场和利物浦战成3比3平，比赛过程也足够激烈和精彩，这可以说是圣诞节到来之前给球迷的足球盛宴，也让其他豪门倍感欣慰。双雄战平的话对于排名联赛前三的球队也是一大利好，因为如果双曼和切尔西都赢球的话，就可以拉开和其他对手的分差，而近期表现不佳的热刺如果赢球的话，和阿森纳的积分差距也将缩小到1分，这样英超争四大战也将更激烈。





曼城本赛季积分优势明显，对于曼联和切尔西来说能扩大积分优势的话，也可以更好备战明年2月份开战的欧冠淘汰赛的比赛。阿森纳上赛季失去欧冠资格，本赛季也志在夺回联赛第四的老位置，强强对话虽然意在三分，但是平局也是可以接受的。





阿森纳本场比赛前排名第五，战绩是10胜3平5负，利物浦排在第四位，战绩是9胜7平2负。两队本赛季在强强对话中的表现都一般，阿森纳本赛季第一次对阵利物浦就在客场0比4惨败，随后客场0比0切尔西、1比3曼城、主场2比0热刺、1比3曼联，本轮平局收场后，枪手强强对话的5场比赛中只拿到4分，这显然是一个糟糕的赛果。





利物浦本赛季虽然虐过阿森纳，但是对阵其他争冠对手也有惨败出现，防守的不足是很明显的。利物浦在主场4比0拿下阿森纳之后，客场0比5惨败曼城脚下，随后主场0比0曼联、1比1切尔西、客场1比4热刺。本轮3比3阿森纳之后，红军在小集团的征战中拿到6分，比枪手是好一些，但是也不具优势。





巧合的是两队本赛季联赛19轮战罢都丢了23球，利物浦打进41球，阿森纳只打进34球。而前三球队分别打进56球、38球和32球，失球数则只有12球和14球，这其中双曼都只丢了12球，可以看出枪手和红军的防线失球太多的不足。

吉鲁本场伤停，这也让主帅失去了下半场祭出板凳奇兵的打算，之前几乎被教授弃用的穆斯塔菲，本场比赛出战却又出错，后者变相帮助对手打进第二粒进球，接下来恐怕还会被放弃。当时是下半场第52分钟的时候，来自菲尔米诺传球，萨拉赫得球打门却打在穆斯塔菲的小腿上转入球网。不过因为红军上半场第一粒进球也是得到阿森纳的科斯切尔尼的帮助才打进的，所不同的是当时萨拉赫传中球打在阿森纳悍将腿上偏转，库蒂尼奥抓住了这次机会头球建功。因为阿森纳两大将都出错，所以穆斯塔菲的罪恶感会少一些，而且球队在丢了第二球之后就被打醒了，所以才能在1分钟后用进球回敬低手。





阿森纳过早的连续失球是因为防守不到位，而利物浦则是因为无法在先进球的情况下保持胜局，这一点也是渣叔被质疑的点，漂亮足球无法拿到3分，漂亮又有何用。阿森纳的第一粒进球是一次传中机会，贝莱林助攻桑切斯建功，或许谁也无法想到枪手能在落后两球的情况下，只有用了8分钟就完成反超。





阿森纳的三粒进球是在下半场第53、56、58分钟的时候打进的，桑切斯头球建功，扎卡远射再下一城、厄齐尔单刀球将比分反超。这个时候利物浦的防线形同虚设，这一点在本赛季不是第一次，所幸的是末尾球队的菲尔米诺一脚爆射攻破了切赫的十指关，为球队觅得了一场平局。相比下来利物浦的问题更为明显，不纠错的话本赛季将无缘前四。



