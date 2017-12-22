本周末英超再度开战，曼城坐镇主场迎战伯恩茅斯，因为周中的联赛杯瓜帅彻底轮换了阵容，所以本场比赛球员们不会有体能不足的影响，反而因为杯赛晋级球队的士气更盛，伯恩茅斯想爆冷不易。不过周中英冠队都能颠覆曼联，在英超的劲旅，尤其是靠近降级区的球队也都可能是制造冷门的杀手。





伯恩茅斯目前排名联赛倒数第五，和降级区的纽卡只有1分优势，巧合的是曼城近两轮联赛的对手就是伯恩茅斯和纽卡斯尔，对手也势必会拼全力拿分。伯恩茅斯近7场不胜，战绩是3平4负，本赛季球队曾在主场1比2不敌曼城，随后0比3阿森纳、0比1热刺和切尔西、0比4利物浦，对阵强队无胜绩，只是在对阵榜首球队的比赛中打进一球。





那场比赛是联赛第3轮，此前曼城刚被埃弗顿逼平，所以球队急需一场胜局，但是比赛过程却没想象的那样简单。瓜帅那场派出的首发是埃德森、达尼洛、孔帕尼、奥塔门迪、门迪、费尔南迪尼奥、斯特林、德布劳内、席尔瓦、贝纳尔多、热苏斯，这也是球队最强阵容了。下半场第66分钟还用阿圭罗换下了贝纳尔多，第82分钟用萨内换下热苏斯，但是球队在伤停补时阶段才由斯特林绝杀对手，但是后者因为冲进球迷区庆祝被出示第二张黄牌，被红牌罚下，所以那场胜局对于曼城来说也打击，即便3分到手，也折损了大将。

可以看出伯恩茅斯对于曼城的威胁，同时也揭示那场比赛对于曼城的重要性，倘若比赛再度平局收场，或许曼城不会有如今的连胜势头。值得一提的是度过了那次难关之后，蓝月亮完成三场零封对手的比赛，球队先后以5比0、4比0、6比0的比分拿下利物浦、费耶诺德和沃特福德，的确是攻防更为稳健的曼城。三场零失球之后，曼城联赛杯替补出战客场1比2淘汰西布朗，随后就又三场零封对手，这次球队以5比0、2比0、1比0的比分拿下水晶宫、顿涅茨克矿工和切尔西，和近期的曼城相比，那段时间无疑是球队最强的时期。





本赛季两队第二次对碰，双方在联赛的排名也有巨大的差距，所以此一战更能验证两队目前的实力。现在英超任何对手都希望自己是赐予榜首球队联赛首场败仗的球队，何况伯恩茅斯还需要为自己而战，尽早的避免陷入降级区。





曼城上轮联赛4比1大胜热刺，联赛已经取得16连胜，比第二的曼联多11个积分，半程冠军已经收入囊中，而本轮是半程最后一场比赛，球队也是继续保持胜局。在欧洲五大联赛中超过16连胜的球队是国米的17连胜和拜仁的19连胜，这也是曼城想超越的数据。





伯恩茅斯周中也有联赛杯的比赛，球队客场被切尔西绝杀，比赛中球队的表现是值得肯定的，但是力拼了切尔西之后，球员们体能也会受到影响，这一点也制约本轮对阵曼城的发挥。此前对阵曼城的比赛中的进球功臣是丹尼尔斯，他在第13分钟先拔头筹，这粒进球很精彩，原因在于当时队友传中球被曼城球员解围，但是丹尼尔斯得球直接起脚凌空抽射将球打进，自信心的确到位。





周中的联赛杯伯恩茅斯打进扳平比分进球的是戈斯林，当时球队大力界外球被莫拉塔解围，艾比得球后传球助攻无人盯防的队友扫射破门。两次对阵强队的进球都是对手解围不彻底的机会，的确也证明伯恩茅斯把控这种机会的优势。





历史数据显示曼城和伯恩茅斯近7次交战中的战绩是4胜3平优势明显，所以客队想造冷则需要把握少有的机会。曼城近8场比赛只有1场零封了对手，当时球队客场0比4斯旺西，此外三线作战的7场比赛中都有一粒失球，球队先后2比1险胜哈德斯菲尔德、南安普顿、西汉姆。在欧冠1比2不敌矿工之后，联赛中继续以2比1、4比1的比分拿下曼联和热刺。周中联赛杯常规时间和狐狸城战成1比1平，末尾点球大战才完成晋级，所以球队强势中也有不足，就看伯恩茅斯能否利用到这一点。



