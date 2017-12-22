曼联联赛杯爆冷不敌英冠队之后，各种声音不绝于耳，这其中有认为主帅把控球队不到位，从而酿悲剧；也有认为后卫线上达米安的低迷是球队落败的主因，自然卢卡库的低效率也是重点。此外也有一些荒诞的言论，部分人认为曼联是主动出局，为的是不想再度对阵曼城，很显然这样的言论是无稽之谈，与其说曼联出局是回避强敌，不如说红魔出局是为了更好的联赛紧追曼城，同时在欧冠的赛场更进一步。





事实上英超豪门多线作战最终很可能无法兼顾，对于强队来说联赛和欧冠是最重要的，所以主帅大面积轮换就是抱着两可的心理，晋级更好，出局也好备战更为重要的比赛。曼联本场的首发也是大面积轮换，除了解禁复出的博格巴首发出战外，近两场首发的球员只有罗霍和拉什福德两人。多人轮换的确是造冷的温床，切尔西和曼城也都是险胜，都也在证明这一点。





虽然大面积轮换，但是首发阵容中有博格巴、卢克肖、拉什福德、伊布以及马夏尔，这些球员也都是可以帮助斩获胜局的大将。个人认为最关键的是曼联队内存在轻敌的想法，而英冠球队布里斯托城则拼的很凶，红魔无法在进攻端更早的进球，却先失一球，这一点打破了曼联的节奏，情绪上也出现急躁。





本赛季曼城有势不可挡的感觉，不过必须承认的是蓝月亮运气也是相当的好，曼联在运气上却不及对手。本场比赛开始不久伊布就在后点射门击中了横梁，如果这球进了，这场比赛很可能是曼联酣畅的赢球。博格巴禁赛几场刚复出，伊布伤愈复出不久，两人和球队的磨合也不够到位，这两点或许也是红魔没能更早进球的原因之一。





本场布里斯托尔抓反击机会到位，博格巴直塞球没传过去，对手就立刻抓住这次机会，随后进攻无果后又迅速的从伊布脚下再度断球形成二次进攻，足见客队的努力。防守端对手也有章法，所以曼联开场阶段多数选择远射敲山震虎，威胁度并不高，而且少有的进攻机会。即便少有的射门机会无法形成进球后，第二点的包抄总是不到位，所以机会就这样错失了。





上半场中段客队的机会不少，角球和定位球机会都有，上半场比赛并不落下风。下半场上来可以看出曼联全力进攻，却不料防线不稳丢球了，或许所有人都没有想到帕特森一脚直塞就撕开了曼联的防线，布莱恩禁区的外脚背撩射就能洞穿罗梅罗的五指关，一切都来的太突然。一场关乎晋级和出局的比赛就怕多次犯错，伊布随后就用定位球扳平了比分，7分钟追平比分完全有可能逆转比赛，但是进球后11分钟伊布被姆希塔良换下，后者最近不被穆帅重用，这样的关键时刻却被委以重任的确很冒险。可以说曼联随后的进攻没立柱，射门的威胁度也没有伊布高，因此可以说换人也是悲剧的原因之一。





当然考虑到伊布复出不久且年纪大了，体能在下半场会出现问题，换下他也无可厚非，但是必须承认的是老将下场后，场上的核心球员并没能发挥威力。队友送给卢卡库两次绝佳的机会，都被对手门将化解。而在曼联认为将要打加时赛的时候，反越位成功的科里斯密斯绝杀了红魔，当然进球功臣还必须感谢马蒂泰勒的挑传第二次撕开了曼联的防线。





在本场比赛中达米安的位置成为对手进攻的点，当然他的低迷也是球队失球的主因，没有及时回收，防守失位造成恶果。但是整场比赛他成为软肋，为什么不做调整，也没有队友进行协防，好第一时间弥补这个位置上的漏洞，而是任凭对手连续两次利用这个弱点斩获进球，这显然是球队的问题，而不能简单的让一名球员却承担。



