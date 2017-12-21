联赛杯四强产生，曼联意外出局，让四大豪门对决成空，赛前谁都没想到英冠的布里斯托城能绝杀曼联，不过红魔爆冷却便宜了同城劲敌，因为这个大礼包被曼城抽到，切尔西则要和阿森纳鏖战。不过三大豪门过关都不易，曼城补时被莱斯特城扳平比分，点球大战才完成晋级。切尔西同样是莫拉塔补时阶段救主，蓝军2比1拿下伯恩茅斯晋级。阿森纳1比0小胜西汉姆，但是吉鲁伤退的代价有点大。





联赛杯1/4决赛切尔西的对手其实不弱，伯恩茅斯本赛季除了0比4不敌利物浦外，对阵豪门球队都只是1球之差输球，本场更是拼劲十足，可以看出球队也是希望在联赛杯中有所斩获，所以蓝军能在阵容大轮换的情况下完成晋级也是多方位的成功。孔蒂一向不爱轮换是事实，但是本场比赛他将库尔图瓦、阿扎尔、坎特、阿皮、摩西、阿隆索等主力都放在替补席，队内连场首发的只有威廉和佩德罗，由此可见主帅这次的确是下了大决心，好在这些替补和小将们也交出了令人满意的答卷。

赛后孔蒂也表示很开心，因为被各方媒体担心了近半个赛季蓝军替补阵容偏弱的问题得到了证明，这和主帅的运筹相关。此外新援们加盟蓝军就有一些伤病，缺席了一些比赛也是导致主帅在用人上不宽裕的一个点。现在除了路易斯依旧在伤病中外，其余球员都能随时登场，这对于孔蒂来说的确是最大的利好。

本场比赛小将阿姆帕杜表现很稳定，肯尼迪也有不错的发挥，这对于切尔西随后更多启用队内年轻球员是有利好的。此外租借中的小将们也能看到未来在蓝军施展拳脚的前景，这一点对于俱乐部未来几年的发展更有利。孔蒂的确是目前最适合切尔西的主帅，势必还会更长久的执教蓝军。





因为此前的比赛法布雷加斯得到了轮休的机会，所以本场比赛他和德林克沃特搭档出战，两人的配合也比预期的要好，这样一来后腰的选择和变化也会更多。赛前有人认为穆松达替代阿扎尔，个人觉得不太可能，事实证明预判是正确的，孔蒂启用威廉和佩德罗搭档巴舒亚伊，再度演练了新的阵容和打法。

伯恩茅斯目前处在联赛降级区附近，近一个月没赢球，上轮联赛0比4惨败利物浦，本周末在联赛还要挑战曼城，所以对阵切尔西消耗太多也不利于周末的联赛，蓝军也算是变相的帮助了榜首球队。





因为英超球队每个赛季都要经历密集的赛程，所以豪门球队对阵弱旅总是希望能否减少消耗的拿下对手。本场比赛孔蒂派遣替补出战，但是下半场为了更早的锁定胜局还是在第61分钟派上了阿扎尔和巴卡约科，第73分钟则派遣莫拉塔替换巴舒亚伊登场。后者登场后异常活跃，对手的大力界外球他第一时间解围，即便随后对手还是扳平了比分，但是1分钟后他就接阿扎尔传球绝杀了对手，避免了进入加时赛的疲劳，也更提升了自身的信心和球队的士气。





记忆好的人们一定不会忘记整整一个夏天关于卢卡库和莫拉塔的讨论，有多少人认为曼联捡到了宝，而切尔西只是勉强纳入一员科斯塔的替代者。还有很多人担心西班牙人身体没有小魔兽强壮，将无法适应英超强度和密集的赛程，而莫拉塔显然是用事实回击了所有人质疑者，卢卡库则让很多人失望了。





事实证明能困住切尔西的只有自己，所以目前队内齐心合力就没有什么问题无法解决。本场比赛即便是杯赛，球队却祭出一场精彩的比赛，最后时刻萨帕科斯塔、阿扎尔、莫拉塔协力完成绝杀的确是令所有熬夜看球的人动容。





比赛中最后时刻有坐过山车的感觉，但是却无比过瘾，下半场伯恩茅斯疯抢，高位逼抢也的确令切尔西的失误率增多了，而且扎帕科斯塔、肯尼迪和吕迪格一起登场的时间不多，默契度不足传球失误多也是必然的。但是经此一战球员们累积的经验也会令接下来的比赛更为顺畅，毕竟在英超一套阵容打天下是无可能的，所以本场比赛的获得远非一场胜局那样简单。



