联赛杯1/4决赛曼城客场点球大战5比4拿下莱斯特城晋级4强，这场比赛球队末尾防守出错导致失球，这一点也成为球队的隐忧。利好的是曼城阵中总有临危救险的大将，前有德布劳内和斯特林以及席尔瓦救主，本场的关键则是门将布拉沃扑出了莱斯特城两大进攻手的点球，才帮助球队笑到最后，并保持着三线夺冠的希望。





本场比赛瓜帅轮换阵容很彻底，连场首发的只有曼加拉一人，布拉沃、达尼洛、阿达拉比奥约、津琴科、京多安、图雷、福登、贝纳尔多、热苏斯、迪亚斯获得首发机会，替补登场的则是沃克尔、巴什鲁、恩梅查，后两人都是小将。可以看出主帅是很大胆的，所以此一战险胜也是弥足珍贵的。不过沃克尔替补登场却在伤停补时送狐狸城点球大礼的确不该，当时格雷突破进入禁区，沃克尔防守不当送点球，这位悍将的确是曼城的双刃剑。





今夏曼城以5000万镑从热刺引入悍将，但是联赛第二轮这位强援就出糗了，当时球队上半场就失球，急躁的沃克尔在比赛第44分钟肘击对手，3分钟吃两黄被罚下场，球队因此只能接受平局。那场比赛沃克尔出场44分钟只有15次传球，成功率66.67%，1次抢断成功，2次犯规吃两黄下场，表现极其低迷。那场平局也是本赛季曼城唯一一场无法赢球的比赛，虽然事后沃克尔也曾公开道歉，但是这种冒失的习惯还是没能改变。





其实近几个赛季沃克进步还是挺明显的，只是防守毛躁的问题始终是他的短板，此外在进攻中因为压得太靠上，无法做到每次都能回防到位，这就需要队友补位，一旦补位不及时则可能导致失球。本赛季曼城一球小胜的比赛不少，这也队内双刃剑类型球员所导致的恶果。





本场比赛下半场上场的沃克尔先是拿球无法突破，选择回传布拉沃，随后经过倒脚后形成进攻，可惜热苏斯越位在先。随后莱斯特城进攻，瓦尔迪传球给富克斯，沃克第一时间解围。靠近下半场伤停补时阶段莱斯特城获得一些机会，所以瓜帅使用了两个换人名额，但是都是派遣小将出战。随后曼城的长传球形成的进攻被对手门将化解之后就进入了补时阶段，因为下半场总有球员出现伤病情况，所以补时的时间长了一些。但是必须提及的是瓜帅本场换人偏晚，好像是做好了打加时赛的准备。

伤停补时阶段富克斯的确是最为活跃的一员，马赫雷斯选择长传球到禁区形成威胁，双方都在力拼最后几分钟，曼城进攻总被断球，所以沃克尔也成为最为忙碌的一员。曼城的贝尔纳多传球给热苏斯，后者倒地裁判没有任何判罚，紧接着格雷就带球杀入禁区，沃克尔迅速做出动作结果被判以极刑，应该说曼城悍将是受到了此前裁判判罚尺度的影响，认为这次防守动作很到位，结果是判断失误险些就葬送好局。





虽然最后点球大战是曼城胜出，主力也得到了休息，但是怕连胜被终结的担心却会影响球队的发挥。上赛季切尔西连胜期间孔蒂就公开表示队内的一些压力，如今曼城超长的连胜纪录则会是更大的压力，因为球员们很怕成为罪人，因此近期面对中下游球队险胜的次数太多了。





在本场加时赛的比赛中，沃克尔先是下底传中给热苏斯，可惜后者头球攻门被对手门将扑住。随后他接队友传球却被断球，而当京多安和热苏斯配合后将球再度交给沃克尔的时候，他的突然倒地却吃到一张黄牌，可以说本场的沃克尔是各种不靠谱。加时赛下半场中沃克尔分球被对手预判到位果断断球，随后不久又是格雷带球杀入禁区，这次沃克尔将球破坏出底线，从动作上看倒是没有犹豫，所幸的是这一次裁判没做出任何表示。因为瓜帅一早就做出三个换人调整，所以即便加时赛中有险情，主帅也没在加时赛继续做出调整。





必须承认的是本场比赛中曼城存在的问题，完成晋级之后主帅瓜迪奥拉找布拉沃庆祝，但是从表情上看本场功臣并不快乐，这或许也是在抱怨主帅对自己并不重用。本场点球大战中布拉沃每一次扑救的方向都是对的，做到这一点并不容易。不过对手的第四粒点球是自己主罚射偏，而不是布拉沃扑到了，这一点也是曼城的运气不错。





其实对于曼城来说，专注联赛和欧冠更为明智，而瓜帅本场阵容的大轮换也在暗示主帅对于这个杯赛并不重视，但是联赛杯两次祭出神发挥的都是布拉沃，的确也是内部潜藏的不统一。





本场比赛两队数据也很接近，曼城射门13比14，射正6比5，角球7比7，曼城还击中一次立柱，全替补球员对阵几乎全主力的狐狸城也算是不错的表现。不过如果瓜帅没派上沃克尔的话，或许球队就可能1比0小胜晋级了。



