







对于国内的NBA球迷来说，姚明、科比都不止是青春的记忆，而是不可抹去的记忆和经典，这两人无可复制。科比退役614天后，小飞侠的战袍也于今日退役，8号与24号球衣承载了很多辉煌的过往。人们不会忘记科比在告别战出战42分钟50次出手砍下60分的惊艳，那场比赛所有的人都在向传奇致敬。

科比的职业生涯有无比给力的队友，才能合力斩获冠军，也有绝对出色的对手，所以更能验证科比职业生涯的含金量。科比共为球队获得5个总冠军，职业生涯只效力湖人一支球队，这也是其他球星所不及的一点，忠诚度百分百，关键性更是无人能及。

在科比效力的20个赛季中，他出战的比赛有1346场，打了48637分钟的比赛，斩获5届总冠军，还成为18届全明星，15次入选最佳阵容，，更为重要的是还两次成为总决赛MVP，这也是其他球星难以做到的。

科比在球场上总是一位斗士，标志性咬球衣动作也总能成为力拔千钧的关键先生，他的职业生涯总被人们和传奇巨星乔丹比较。职业生涯小飞侠不断刷新着各项数据，随着时间的推移，他也成为了后辈们想超越的偶像和传奇巨星。

在科比职业的最后几个赛季，人们更多的将他和詹姆斯对比，在皇帝接近他的第四次MVP荣誉的赛季，湖人则面临危机，因为科比跟腱断裂伤别赛季对于球队的影响是巨大的。科比的确是拼命三郎，职业生涯也曾三度受伤却都选择坚持，所以才导致更为严重的伤病。

支持科比的人们一定不会忘记对阵勇士的比赛中，科比遭遇双人夹击后身体失去重心摔倒在地，当时膝盖就出现了问题，但是他还是选择继续坚持比赛，并作出转身强攻投篮的高难度得分动作。比赛最后时刻因为突破导致滑倒，这次对于膝盖的损伤严重导致必须进行手术。或许少数人们会认为这样是匹夫之勇，但是作为球场上的领袖，当时就只是想为球队而战，拿下关键战而已。姚明走向更衣室的路上却有返回球场，也是和科比一样的选择了为球队争夺关键战的胜局。

回想曾经科比和詹姆斯雄霸东、西部的赛季的确是美好的记忆。科比在湖人很多艰难的比赛中总是成为担当者，无论是职业生涯的辉煌期，还是职业生涯末期，他都不会选择逃避责任，这一点也不是每位球星都能做到的。

热火主场107-88大胜鹈鹕，詹姆斯拿下职业生涯的第318次得分30+，超越的是科比同时期的317次。但是在科比伤别赛季和退役之后，詹姆斯也会觉得孤单，事实上能够凭借个人能力分庭抗礼的也只有詹皇和科比两人，而后辈们还只能更依仗合力破敌。

昔日有23号对阵24号情节的球迷不少，只是可惜两人没能真正的让球迷们看到总决赛上两人的对决，不过两位传奇制造的神奇始终会定格在球迷内心。科比的霸气外露舍我其谁的气质无法临摹，OK组合所向无敌，还有和加索尔和拜纳姆、奥多姆合力打天下的那些赛季，当然也有湖人F4的竭力一拼，这些都是科比留给球迷的美好。





科比的个性让球迷为之沉醉，球场上叼起球衣霸气十足，他的这个动作也等于是冲锋号一般，还可以打着点滴随时参战，这些都是拼命三郎般的精神，势必也会激励现在湖人球员们。

资深的NBA球迷都曾设想过姚明和詹姆斯联手，因为或许只有这样大姚才能斩获冠军，自然也有人期待科比和皇帝携手，尤其是当年霍华德无力感十足的时候，人们更加认为科比只有和詹姆斯携手才能创造一个新的巅峰。不过无法完成的期待更令人感叹，而事实上即便是作为对手也是可以成全彼此的。



