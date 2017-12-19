周末开战的英超曼联在周日开战，因为此前曼城和切尔西都赢球，所以球队的压力是很明显的，对于红魔来说能全取三分就好。不过必须承认的是球队上半场打进两球的确是实力和运气所致，因为卢卡库头球建功再现虐菜能力，但是林加德随后的进球是打在对手腿上偏转入网的，这粒进球就有运气的成分。但是下半场球队却没能扩大分差，还丢了一球，这说明近期的疲劳还是影响了球队的效率。





不过对于近期的英超豪门来说，想追赶曼城就必须确保球队赢球，而如果可以较为轻松的擒敌则是首选，因为消耗太多体能的话则可能导致随后周中的比赛出现意外。曼联在输给曼城之后，先是1比0小胜伯恩茅斯，本轮比赛2比1拿下西布朗，也算是度过了一次危机，因为随后是联赛杯对阵布里斯托尔城的比赛，球队替补阵容也有致胜的把握，只要主力得到休息就可能继续连胜的势头。





穆帅持续使用卢卡库也是正确的，悍将在对阵中下游球队的效率还是比较高的，目前连场进球对于自信心的提升也是有帮助的。不过近两场比赛连胜最为关键的是对于马塔的启用，连续两场都助攻队友打进一球，关键性不言而喻。





和上轮联赛客战伯恩茅斯的数据相比，本场比赛上半场的进攻效率提升不少，半场数据曼联射门4比2，射正2比1，两次射正全部命中的确是惊艳。下半场曼联射门8比6，射正3比2，对手2次射正打进一球，也算是为这场比赛增加了悬念，西布朗甚至有扳平比分的机会，所以曼联除了进攻端发威外，定位球防守的问题也需要注意。





上一场比赛得到休息的拉什福德、埃雷拉和阿什利-扬本轮首发，马塔、林加德、卢卡库连续首发出战，这几名球员的发挥都比较到位，只是遗憾的是瓦伦西亚在比赛第66分钟受伤下场，替补登场的罗霍表现中规中矩。必须注意的是在瓦伦西亚受伤下场后不久球队就丢球了，第77分钟西布朗利用角球机会由巴里推射破门，当时西布朗球员高高跃起并没有真正碰到皮球，球落下的时候弹在队友身上再落到地下，巴里反应神速将球打进。慢镜头显示曼联的防守球员多是持目瞪口呆状，必须承认的是球队在防守意识上也慢了半拍。





本场比赛中卢卡库2次射门1次射正斩获1球，传威胁球1次，5次过人，1次犯规，从数据上还有待提升。和其他球队相比，红魔近期在没有博格巴的情况下能取得连胜也是不易，因为没有中场核心在的曼联阵容比范加尔时期只多了卢卡库和马蒂奇，所以也该知足。





对于曼联来说利好面是下一场博格巴解禁复出，周中联赛杯可以适度热身，随后客战莱斯特城则可以发挥威力，尽可能让球队轻松取胜是最好的结果。不利面是队长瓦伦西亚受伤下场，如果伤停的话球队用人还是会存在问题。曼联是目前豪门球队中伤情最为严重的球队，目前还不能出战的有拜利、费莱尼、卡里克，此外琼斯、罗霍和埃雷拉也有小伤的存在，自然是不能一周打两场比赛，这就需要主帅好好筹谋和调整，目前可以使用的还有布林德和达米安等球员都存在不稳定性。





曼联在今年随后的对手都是中下游球队，联赛杯是低级别联赛的球队，随后在联赛中要客战狐狸城，然后回到主场迎战伯恩利和南安普顿，队内有博格巴和喜欢虐菜的卢卡库以及近期表现很到位的马塔，的确也可能较为完美的度过魔鬼12月的考验。





事实上马塔大局观很好，只是穆帅总是认为萌塔的防守要弱一些，所以并没能给予更多的登场机会，而从穆帅执教曼联开始，马塔屡屡建功的确可以称为狂人护法。之前替补登场逼平利物浦，但是即便如此马塔始终是曼联的主力边缘人物，所幸的是近期穆帅更信赖这员大将，所以才能有球队连胜的佳绩。





本场比赛开场阶段曼联也曾大脚直接找卢卡库，但是效果并不好，还是马塔和拉什福德配合之后形成的机会更好，球队第一个角球就是马塔制造，这次机会开出后虽然没直接破门，但是球队却始终在控球寻找破门机会，最后马塔传球给拉什福德，后者传球到禁区因为太靠近门将而被化解。此后马塔又在右路寻找进攻机会，如果不是拉什福德没控好球，卢卡库也争高空球的时候手球，红魔也可能更早的破门。这之后马塔和瓦伦西亚配合想撕开对手的防线，和林加德二过一配合继续施压对手，再之后就直接传球给拉什福德，后者传中助攻卢卡库破门。由此可以看出马塔的灵动和对于进攻端机会的把控能力很到位，和每一位队友都有极好的默契度，就是他屡屡施压才能在上半场中段就洞穿对手球门，接下来博格巴复出，穆帅是否能利用好这两柄利器是曼联能否持续连胜的关键。



