



坐镇主场的曼城4比1轻取热刺，这是令中立球迷失望的结果，但是却再度证明了曼城的强大和热刺近期的低迷。谁也没想到热刺在开场第14分钟就失球了，这和球队开场阶段防守的疏漏有关，而从上下半场热刺的防守动作也可以看出客队心态在下半场失衡，动作偏大却难以挽回大败的赛果也证明热刺下半场迷失了自己。





回看曼城本赛季在联赛强强对话中的过程，可以发现最顽强的当属切尔西，蓝军只是在下半场被德布劳内打进绝对完美有力的一粒进球，在防御和针对性上要做得更为到位，而且上半场莫拉塔意外受伤也是一个转折点。最不能理解的是利物浦0比5、热刺1比4的惨败，而阿森纳和曼联则都是惜败对手，曼城战枪手有一球是误判，曼联则是一球之差输球，红魔起码是有可能逼平对手的。





因为上赛季切尔西的13连胜是热刺所终结，所以本轮开打前人们对客队寄予了很大的期待，结果却是热刺末尾打进挽回颜面的一球，差一点就被对手零封。在曼城先后拿下曼联和热刺之后，的确很难找到联赛中可以阻截榜首球队的对手。接下来蓝月亮先要在联赛杯客战莱斯特城，随后联赛先后对阵伯恩茅斯、纽卡斯尔和水晶宫，这三支球队分别排名联赛的第16、18、14位，应该说这些排名靠后的球队最多也只可能逼平曼城，赐予榜首球队首败基本无可能。





曼城下周中将打联赛杯客战莱斯特城的比赛，这个对手本赛季曾3比4阿森纳、1比2切尔西、0比2曼联和曼城、2比3利物浦、2比1热刺，此外联赛杯还曾2比0淘汰利物浦。应该说狐狸城还是有韧性的，曼城本赛季志在联赛和欧冠夺魁，联赛杯是否会大面积轮换存在疑问，因此莱斯特城有机会完成复仇。

水晶宫本赛季对阵强队的战绩不佳，球队先后0比1利物浦和热刺、0比5曼城、0比4曼联、2比1切尔西，值得一提的是水晶宫对阵目前排名前三的球队是连续作战，客场输掉了前面两场比赛之后，回到主场后爆冷拿下了切尔西。基于之前球队的发挥，水晶宫想爆冷拿下曼城不易，但是还保有一点点平局的希望，因为球队将主场迎战对手。





纽卡斯尔目前排名倒数第三，此前先后1比1利物浦、1比4曼联、1比3切尔西、0比1阿森纳。目前球队已经9轮不胜，战绩是1平8负，的确是已经陷入了谷底，在近期三支对阵曼城的球队中，纽卡无疑是最难制造冷门的球队。

伯恩茅斯目前排名倒数第五，和倒数第三的纽卡只有1分的优势，球队也到了输不起的地步。本赛季对阵豪门的战绩是全败，球队先后1比2曼城、0比3阿森纳、0比1热刺和切尔西以及曼联。虽然都输了，但是因为球队失球数较少，在三支球队中的确是最有可能逼平曼城的造冷机器。在英超的下半程保级球队和排名靠后的球队总能寒冷的冬日制造冷门，所以曼城也不容轻敌。





曼城目前连胜场次已经延续到16场，在对阵热刺的比赛中个人认为最关键的还是德布劳内。京多安上半场的进球是热刺防守漏人，球员们都在一对一的盯防更为威胁的球员，这次失误虽然很不该，但是随后在上半场没再失球也说明球队补漏迅速，没能太早让比赛失去悬念。





上半场数据显示曼城射门10比2，射正5比0，角球2比0,球队5次射正只有1粒进球也说明球队效率不高，而热刺门将和防守球员做的较为到位。曼城下半场的进球是在比赛第70分钟，一次反击机会，京多安助攻德布劳内劲射破门，这次射门角度更刁，乃至门将鞭长莫及，本赛季丁丁上演这样绝妙进球不是第一次了，而本场的关键不言而喻。这粒进球可以和对阵切尔西的那粒进球相媲美，从射门的角度和速度都是最佳。尤其在和斯特林连续错过两次空门相比，德布劳内的确是更为靠谱的球员。





虽然替补登场的斯特林随后也命中2球，但是那只是锦上添花而已，而且两次进球机会一次是京多安直传球找到萨内，后者无私横传给斯特林空门得手。末尾一球是热刺的戴尔失误送单刀机会，斯特林笑纳而已。





德布劳内本场比赛有2次射门都射门打进1球，传6次威胁球，4次过人，6次抢断5次成功，3次被犯规，攻防两端都很出色。比赛中德布劳内还遭遇阿里踩踏脚踝很危险，这也给瓜帅提出了新的课题，面对随后对手的凶狠犯规，队内的席尔瓦、德布劳内以及斯特林如何预防受伤是关键。



