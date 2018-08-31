C罗缺席欧足联表彰大会或另有原因，皇马改变运营策略仍具卫冕实力不可轻视(2018-08-31 10:01:07)
C罗缺席欧足联表彰大会或另有原因，皇马改变运营策略仍具卫冕实力不可轻视
一年一度的欧冠联赛即将在九月拉开大幕，通过抽签，显然欧洲众多有实力进军万达大都会球场的俱乐部均已经摩拳擦掌，准备在新赛季大干一场了。分组抽签过后，随即进行的欧足联年度表彰环节中，皇家马德里成为了最大赢家，包揽了年度最佳球员以及过去一个赛季中各个位置的最佳球员。而莫德里奇更是凭借世界杯的优异表现，力压前前队友C罗拿下了年度最佳球员，这也是近几年来该奖项首次旁落“梅罗”二人！难道今年的金球奖、世界足球先生也会因此而倾斜么？静候年末揭晓，但无论如何，在皇马成长为世界级大师，也是世界足坛顶级中场的莫德里奇，绝对在过去几年帮助皇马连续拿下欧冠奖杯做出了卓越的贡献。
事实上，今年表彰会的另一个焦点人物C罗因为个人原因没有到场参加盛会，笔者认为，以C罗历来争强好胜的个性，且不去猜测其是否已提前知晓了评选结果，或许他更多的是不想与众多老朋友见面，毕竟那些荣耀属于过去，属于他曾经效力的皇马，而此时此刻他只想着如何重新开始，他需要用自己的方式去尊重自己当下效力的球队尤文图斯……
而就在盛会开始的前一天，皇马官方宣布回购马里亚诺，并有可能接过C罗留下的7号球衣！无论是否属实，相信皇马队内并不会受到外界舆论的干扰，依然会专注于球队正常的运转，毕竟皇马7号承载了俱乐部很多意义，而其前任从数据上看，理应是皇马史上最成功的7号球员！因此无论是谁穿上7号，都将面临巨大的心理压力。
而皇马在经历了五年四冠的鼎盛辉煌后，随着齐达内和C罗相继离开，许多媒体和球迷都对皇马的新赛季前景感到担忧。加上夏季转会皇马除了库尔图瓦之外，并没有其它重磅引援，因此这份担心显然有加剧的态势。不过笔者认为，皇马的实力依然很强，在欧冠联赛中向来一切皆有可能，哪支豪门也不敢说可以轻易赢下正在发生着改变的这支皇马，而在洛佩特吉接手后，随着马里亚诺的回归，皇马队内已经有一支纯西班牙球员组成的队伍。在盛极必衰的自然规律中，皇马此番拒绝大手笔投入，而是重点培养本土青年才俊，充分发挥现有人员能效，等一个最佳时机再度打造3.0版银河战舰的政策。或许这也是皇马在后C罗时代的最佳解决方案，谁知道呢？总之踌躇满志的皇马仍将重新踏上卫冕之路，只是这一年，卫冕之路更加充满凶险……
与银河战舰一样，三年二度输掉欧冠决赛的意甲巨人尤文图斯，在今年夏天进行了一些重量级的人员引进及更替，或许最让球迷感到意外的便是C罗的加盟。而正是有了葡萄牙巨星的加盟，让尤文在新赛季的欧冠中备受期待，人们都想看看尤文的这些老男孩们能否实现一代人的欧冠梦？而在新赛季欧冠小组赛分组抽签后，C罗、博格巴相互“回家”的剧情引人关注，双方如何从死亡之组中突围，更将成为小组赛中的一大亮点。而与此同时，没有了C罗的皇马，究竟会由谁站出来填补这个效率层面的空缺？尤文能不能在梦寐以求的欧冠中有所斩获？C罗一定被认定是那个关键人物，那么他是否能续写佳绩？拭目以待。
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