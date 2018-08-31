C 罗缺席欧足联表彰大会或另有原因，皇马改变运营策略仍具卫冕实力不可轻视

一年一度的欧冠联赛即将在九月拉开大幕，通过抽签，显然欧洲众多有实力进军万达大都会球场的俱乐部均已经摩拳擦掌，准备在新赛季大干一场了。分组抽签过后，随即进行的欧足联年度表彰环节中，皇家马德里成为了最大赢家，包揽了年度最佳球员以及过去一个赛季中各个位置的最佳球员。而莫德里奇更是凭借世界杯的优异表现，力压前前队友 C 罗拿下了年度最佳球员，这也是近几年来该奖项首次旁落“梅罗”二人！难道今年的金球奖、世界足球先生也会因此而倾斜么？静候年末揭晓，但无论如何，在皇马成长为世界级大师，也是世界足坛顶级中场的莫德里奇，绝对在过去几年帮助皇马连续拿下欧冠奖杯做出了卓越的贡献。

事实上，今年表彰会的另一个焦点人物 C 罗因为个人原因没有到场参加盛会，笔者认为， 以 C 罗历来争强好胜的个性，且不去猜测其是否已提前知晓了评选结果，或许他更多的是不想与众多老朋友见面，毕竟那些荣耀属于过去，属于他曾经效力的皇马，而此时此刻他只想着如何重新开始，他需要用自己的方式去尊重自己当下效力的球队尤文图斯……

而就在盛会开始的前一天，皇马官方宣布回购马里亚诺，并有可能接过 C 罗留下的 7 号球衣！无论是否属实，相信皇马队内并不会受到外界舆论的干扰，依然会专注于球队正常的运转，毕竟皇马 7 号承载了俱乐部很多意义，而其前任从数据上看，理应是皇马史上最成功的 7 号球员！因此无论是谁穿上 7 号，都将面临巨大的心理压力。

而皇马在经历了五年四冠的鼎盛辉煌后，随着齐达内和 C 罗相继离开，许多媒体和球迷都对皇马的新赛季前景感到担忧。加上夏季转会皇马除了库尔图瓦之外，并没有其它重磅引援，因此这份担心显然有加剧的态势。不过笔者认为， 皇马的实力依然很强，在欧冠联赛中向来一切皆有可能，哪支豪门也不敢说可以轻易赢下正在发生着改变的这支皇马，而在洛佩特吉接手后，随着马里亚诺的回归，皇马队内已经有一支纯西班牙球员组成的队伍。在盛极必衰的自然规律中，皇马此番拒绝大手笔投入，而是重点培养本土青年才俊，充分发挥现有人员能效，等一个最佳时机再度打造 3.0 版银河战舰的政策。或许这也是皇马在后 C 罗时代的最佳解决方案，谁知道呢？总之踌躇满志的皇马仍将重新踏上卫冕之路，只是这一年，卫冕之路更加充满凶险……