C 罗缺席欧足联表彰大会或另有原因,皇马改变运营策略仍具卫冕实力不可轻视

一年一度的欧冠联赛即将在九月拉开大幕,通过抽签,显然欧洲众多有实力进军万达大都会球场的俱乐部均已经摩拳擦掌,准备在新赛季大干一场了。分组抽签过后,随即进行的欧足联年度表彰环节中,皇家马德里成为了最大赢家,包揽了年度最佳球员以及过去一个赛季中各个位置的最佳球员。而莫德里奇更是凭借世界杯的优异表现,力压前前队友 C 罗拿下了年度最佳球员,这也是近几年来该奖项首次旁落“梅罗”二人!难道今年的金球奖、世界足球先生也会因此而倾斜么?静候年末揭晓,但无论如何,在皇马成长为世界级大师,也是世界足坛顶级中场的莫德里奇,绝对在过去几年帮助皇马连续拿下欧冠奖杯做出了卓越的贡献。

事实上,今年表彰会的另一个焦点人物 C 罗因为个人原因没有到场参加盛会,笔者认为, 以 C 罗历来争强好胜的个性,且不去猜测其是否已提前知晓了评选结果,或许他更多的是不想与众多老朋友见面,毕竟那些荣耀属于过去,属于他曾经效力的皇马,而此时此刻他只想着如何重新开始,他需要用自己的方式去尊重自己当下效力的球队尤文图斯……

而就在盛会开始的前一天,皇马官方宣布回购马里亚诺,并有可能接过 C 罗留下的 7 号球衣!无论是否属实,相信皇马队内并不会受到外界舆论的干扰,依然会专注于球队正常的运转,毕竟皇马 7 号承载了俱乐部很多意义,而其前任从数据上看,理应是皇马史上最成功的 7 号球员!因此无论是谁穿上 7 号,都将面临巨大的心理压力。

而皇马在经历了五年四冠的鼎盛辉煌后,随着齐达内和 C 罗相继离开,许多媒体和球迷都对皇马的新赛季前景感到担忧。加上夏季转会皇马除了库尔图瓦之外,并没有其它重磅引援,因此这份担心显然有加剧的态势。不过笔者认为, 皇马的实力依然很强,在欧冠联赛中向来一切皆有可能,哪支豪门也不敢说可以轻易赢下正在发生着改变的这支皇马,而在洛佩特吉接手后,随着马里亚诺的回归,皇马队内已经有一支纯西班牙球员组成的队伍。在盛极必衰的自然规律中,皇马此番拒绝大手笔投入,而是重点培养本土青年才俊,充分发挥现有人员能效,等一个最佳时机再度打造 3.0 版银河战舰的政策。或许这也是皇马在后 C 罗时代的最佳解决方案,谁知道呢?总之踌躇满志的皇马仍将重新踏上卫冕之路,只是这一年,卫冕之路更加充满凶险……