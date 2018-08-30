恒大最熟悉国安近况佳里皮选人没问题，有成绩压力亚洲杯国足需展现最强竞争力

中超联赛激战正酣，而且根据目前的走势看，本赛季争冠将达到前所未有般激烈。因此在这个过程中，相信每一件与其有关的事，都有可能影响格局，也都会引发大家的关注。这里自然就包括国家队层面的征召及热身安排，毕竟几支争冠球队当下处在单线作战的状态，精力集中目标明确，而倘若入选集训的国脚越多，相当于要再次切换至多线作战模式的球员也越多，从表面看不可能不对联赛的备战与争冠毫无影响！

近日，中国足协公布了参加 9 月国足两场西亚飞行集训的 24 人名单。在这份名单中，恒大以 7 人入选，再度成为第一大户；国安则首次有多达 5 人入选，压过了上港。国足 24 名球员分别来自 8 家俱乐部，其中 7 家（华夏幸福除外）都跻身于中超积分榜前 8 名之列，这也可以看出里皮对于球员联赛状态的看重。然而在之前几次集训中备受重视的 U23 球员，里皮最终仅从中选择了韦世豪、刘奕鸣两位佼佼者西征…… 这种与之前有着明显倾向性不同情况的出现，笔者认为并不是 “银狐”的执教理念有了变化，而是根据现实的发展，在国家队层面备战的侧重点以及具体需求，做出了一定的调整与改变。

然而这一切，随着亚洲杯的临近，又可以被看作是顺理成章的事情。按计划，国足将于 9 月 7 日、 10 日在客场与卡塔尔队、巴林队进行热身，此次西亚之行也是国足参加阿联酋亚洲杯前最重要的一次“演习”。而对里皮团队而言，这次亚洲杯的赛场，可不再是无压力的练兵之地了，足协明确给出了要求及目标，里皮麾下的中国男足又到了需要拿出成绩的关键时刻。

众所周知，由于青黄不接人才断档，国内目前最具有战斗力的球员基本上还是过去两年踢十二强赛的那些人，他们只要身体状态良好，而且比赛态度坚决的话，可以拥有很强大的战斗力，就像十二强赛时那样，他们还是里皮所依仗的。因此像郑智、冯潇霆、张琳芃这样的球员只要没有伤病，铁定是会跟着国家队去踢亚洲杯的，另外像郜林、李学鹏、于汉超、杨旭、于海等老队员，也都非常具有竞争力。

皮爷心如明镜，之前曾多次征召 U23 生力军，也是通过更多的观察为这支出征亚洲杯的国家队择优选人。最后直到亚运会结束，意大利老帅终于认清这批球员中真正能担大任者不多，因此自然不会再留给他们太多机会。 可以发现，在大部分的时间里，里皮还是奔走于国内各大中超赛场，希望组建一支在联赛中有着极佳状态的球员集合而成的国足，毕竟只有这样才能最大限度在亚洲杯展现咱最强的竞争力。

那么大家自然可以判定，眼下中超暂列第一的北京国安，能有如此惊艳发挥与队中数名主力长时间保持上佳的状态有密切关系，更多招人他们何错之有？至于恒大队再度成为国脚最大户，包括几名老球员重返国足， 相信除了与间歇期回来后球队火爆的连胜状态有关之外，更重要的还是里皮对他们确实太熟悉了，近乎闭着眼睛就知道如何能把他们用好，通过他们将全队的竞争力调至最大！毕竟亚洲杯有成绩压力，国足出征不再为了练兵，想要有一个尽可能好的结果，还得仰仗老将的经验，仰仗对 “熟人”的掌控，以及对状态正佳的合理运用。里皮的选人符合规律，没有任何问题。

至于西亚这两场热身赛对于国足来说有多重要？在笔者看来无非就是利用国际比赛日熟悉一下西亚球队的比赛感觉。对于国脚而言，这样的劳师远征多少会让球队在体能方面有些损耗，多多少少会影响联赛，相信这才是他们需要面对的。