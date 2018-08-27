破魔咒破纪录夺冠苏炳添这个冠军含金量高，中国跃居体育强国最需要这股力量

赛前，中国飞人苏炳添表示只想顺利拿到亚运会这块金牌，其他没想太多 ……不过近期状态火爆的他，仍在延续着自己的巅峰状态，全力一搏又怎会让人失望——苏炳添以 9 秒 92 获得冠军，打破了卡塔尔选手费米 - 奥古诺德在上届亚运会上创造的 9 秒 93 的亚运会纪录，离苏炳添和费米 - 奥古诺德共同保持的 9 秒 91 的亚洲纪录也只差了 0.01 秒。中国飞人续写着中国速度，堪称中国骄傲！与此同时，这也是继 2010 年亚运会后，中国选手第二次在亚运会上获得男子 100 米冠军。

更为重要的是，对于苏炳添这个已经荣誉满载的跑将个人而言，这个亚运会的冠军有着特殊的意义，这点在赛后他自己也对媒体说了。不错，这不仅是破纪录之战，更是破魔咒之战！在苏炳添职业生涯的辉煌履历上，一直没有大型运动会金牌的入账，甚至之前的全运会、省运会，他都因各种原因错失了。现在拿到这届亚运会冠军，这个魔咒终于被打破了，这份遗憾也终于得到了弥补，苏炳添的职业生涯自然更圆满了。

毫无疑问，这一刻，他再度站在亚洲之巅，而且亚运会的冠军也真正坐实了亚洲第一飞人的江湖地位，含金量颇高！奥古诺德也好，一众日本著名选手也罢，在苏炳添面前只能黯然失色，只能统统靠边站，这就是竞技体育，在现实面前没有任何反驳的空间，实打实的比赛没有咱跑得快，你们就得顶礼膜拜中国飞人苏炳添！

这些年，苏炳添一直在努力，而他也一次次用实际行动在诠释了自己亚洲第一飞人的美誉： 2015 年他跑出 9 秒 99 ，成为第一位破 10 的亚洲本土选手，让当时不可一世的日本短跑彻底成为了过去式； 2018 年的苏炳添更是连续“开挂”，两次飙出 9 秒 91 的佳绩， 9 天之内两次跑出平亚洲纪录的成绩，试问谁又能做到？此番亚运会尽管没能刷新自己的最快纪录，但 9 秒 92 的成绩足够耀眼，更为关键的是在大赛上他能够扫清各式障碍，顶着巨大压力夺冠，而且同时破了自己多年的魔咒，真心不易，苏炳添为此付出了多少，相信只有他自己知道。

不可否认，在刘翔过后，中国田径乃至中国体育一直都需要一个在世界主流项目中可以拔尖的运动员。现在看，苏炳添在连创佳绩并夺取亚运会冠军后，可以填补这个角色。 29 岁的他虽不算年轻，但显然仍处在职业生涯巅峰期，未来的世锦赛、奥运会，大家仍然可以对中国飞人有所期待。 然而事实上，中国体育这些年一直希望自己从体育大国向体育强国迈进，那么这个重大的跃升，像田径这样的基础大项，是必须要有所作为才可以的。而在田径的诸多项目中， 100 米是其中影响力最大的，不是说非要垄断这块金牌，起码要在这个项目拥有冲金的竞争力才是。那么苏炳添的出现，无疑是促成这一元素的关键条件。

当然，要从全世界的领域看，苏炳添具备竞争力但仍距离最快有距离，不过在这个本就不属于亚洲人擅长的项目上，我们有太多过于严苛的要求，并不现实。在笔者看来，从亚运会层面，在亚洲范围内较好诠释中国体育强国的形象，捍卫我们在亚洲体育的霸主地位，苏炳添这个冠军同样有极强的推动促进作用，当下的中国体育需要这股力量！