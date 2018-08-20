巴西三叉戟继续承包狂胜，卡帅 “先稳后压”之策略奏效助恒大重现下半场惹不起

阵容严重不整、甚至笔者在赛前分析已提出的带着 5 大步利好因素的天津权健队作客天体挑战才用大胜走出意外失利阴霾的主队广州恒大淘宝，此消彼长之势似乎已让对决失去了不少悬念。尽管本赛季之前的交锋双方可谓势均力敌，而且权健还在亚冠赛场淘汰了恒大，但真的没想到间歇期后的这场联赛再碰面，由于双方球队各自的变化，差距可以如此之大！在保利尼奥效力广州队百场荣耀纪念之战中，他自己梅开二度并送出一个助攻，带领巴西三叉戟狂胜对手 5 球之多，不得不承认，缺兵少将的权健也迎来了对阵恒大输况最惨痛的一次经历……

赛后，有球迷笑称， “最近大胜连连，以后著名的天体最低消费，是不是应该从 3 球改到 5 球了？”大家喜悦的心情可以理解，能够莅临天体现场见证这场大胜的朋友们无疑是幸福的。事实上， 不管是主帅卡纳瓦罗与保罗索萨之间的斗法，还是球队在过程中展现出的竞争力，恒大在对决中均取得完胜。因此 5 球“狂屠”权健，完全在情理之中。

纵观本场比赛，天津权健的确阵容残缺不全，难有之前的犀利度，于是保罗索萨也学起了亚泰，排出 5 后卫 + 裴帅、赵旭日和张修维的 3 后腰阵式，明显就是想打防守反击。不过即便如此，由于中前场外援以及国内组织核心王永珀均无法登场，这样的权健根本无法对恒大的防线造成威胁，要知道中超七冠王之前已经连续两场面对排出 5 后卫阵型试图打反击的对手了……因此天津权健近乎整场比赛都处于被动挨打的局面，疲于奔命之余近乎没有创造出几次有实质性威胁的反击来。显然，这场球在准备上，还是卡纳瓦罗这个权健“老熟人”更胜一筹，他把保罗索萨的想法完全提前想到并予以针对性解决了。

两球保利尼奥、两球塔利斯卡、一球高拉特，这个间歇期后卡帅主打的恒大最新巴西三叉戟 “高保塔”组合继续着属于自己的高光表现，承包 5 个进球，甚至可以说其承包了近来的狂胜！之所以他们又包办 5 个进球，笔者之前提及的立体化进攻体系，依然是重中之重，特别在郜林登场后，锋线组合彼此更默契，自然能够无往而不利。需要特别指出的是，本场比赛保利尼奥也在广州队百场纪念战中取得 2 球 1 助攻，确实很有意义！当然，接下来的 5 场硬仗都将面对积分榜前列球队，相信在这种直接的对抗中，高保塔组合可以得到更有价值的检验，他们的发挥至关重要，希望巴西三叉戟可以继续高光下去。

实际上本场比赛在战术战略上，卡帅也取得完胜的一方。考虑到之前连续的客场作战，恒大本场对决并没有一上来便采用强势的高位逼抢压制对手，而在上半场初段抓住权健门将张鹭的失误打开局面后，恒大选择了用流畅的传控把握住了场上局势，是十分稳妥的做法。下半场卡帅果断换上郜林，派出最强阵出击，就是希望尽快锁定胜局。在经历了之前传控对体能的消耗，天津权健全队体能下降，在这个节骨眼恒大适时加强了压迫，把夏训良好的体能储备尽显，迫使权健的防线不断犯错，巴西三叉戟再利用这些机会不断扩大比分，最终奠定胜局。

毫无疑问，这一切都与主帅的部署有关，卡纳瓦罗这种 “先稳后压”的策略很奏效，也是非常聪明也很合理的踢法，笔者认为完全可以在未来的强强对话中继续使用。然而本场比赛卡帅包括在 U23 球员以及相比过往更多的位置上做出了轮换，确实体现出不错的效果。恒大队一到下半场便疯狂进球的景象重现，相信与这一点有着密不可分的关系。