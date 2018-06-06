急功近利必将祸害中国足球，按计划进行请不要用具体成绩指标 “压”里皮团队

眼下中超联赛为世界杯让路正处于休赛期，但对于一众优秀的 U23 精英们却不能闲着，正在重庆万州集训的 U23 男足，于 6 月 4 日、 7 日、 10 日会进行三场友谊赛，前两场的对手都是纳米比亚，最后一场比赛的对手是朝鲜队。而在首场比赛 4 ： 2 力克对手后，这支在新政特殊背景下产生的生力军，似乎给予大家更多的期待与希望。为这支球队专门配备里皮团队首席助教马达洛等人领军，还专门找来对手进行热身赛，对其重视程度可见一斑——这里除了是对足协新政的贯彻执行外，此次比赛也是今年印尼亚运会之前， U23 最后一次正式的热身比赛，这支球队今年将代表中国参与亚运会足球赛的竞逐，因此意义极为重要。

要是放在过去，中国男足对亚运比赛向来不太重视，但本届印尼亚运会或许会有些不一样。毕竟在中超实施 U23 新政的大背景下，这是眼下这支 U23 中国男足代表队参加的第一次、也是最后一次国际大赛！ 众所周知，新政出台后一直受到各种非议，但中国足协始终坚持自己的主张，始终顶着压力力排众议，但长此以往对其消耗确实很大 ……足协需要一个力证自己是正确的理由，然而没有什么比成绩更有说服力，在这个节骨眼上，亚运会或许是相隔时间最近的唯一可以达到这一效果的平台了！ 因此这支由各俱乐部 U23 年龄段佼佼者组成的球队能有怎样的表现，必将受到外界的关注，也必将受到足协的“重点关照”。

但往往就是这样的时刻，足协的 “特别关怀”反倒会影响球队正常的运作，最终导致无法达成想要的结果。这样的例子过去比比皆是，但似乎相关人员并没有吸取教训，还要用那套老办法影响这支生力军。

眼下虽然里皮没有亲自执教这支球队，但球队主帅马达洛尼是里皮的助手，从选人到战术制定，里皮都起到关键作用。而据了解，亚运会的成绩也是针对里皮团队的一个重要考核标准。尽管在里皮团队的合同期内，明年 1 月的阿联酋亚洲杯才是最终的大考，但实际上由于执行新政压力不断，特别是 U23 相关内容非议过大，足协已经等不及了，要在更早时间的 8 月的印尼亚运会上就出成绩，以暂缓自身的重压。因此他们对这次亚运会出征的 U23 国家队有具体的成绩指标要求，如果成绩不理想，里皮团队的执教思路、包括其权威性，或多或少将会受到一些影响。

尽管里皮刚刚带领焕然一新的成年国家队取得热身赛两连胜，但显然还不足以让中国足协完全满意，后者希望用更多的好成绩来丰满自己的成绩单。因此过往承诺不对里皮团队执教进行任何干预的他们，此番也坐不住了，对亚运会提出了具体的成绩指标要求。虽然还不知道具体内容是什么，但毫无疑问这是又一次的急功近利的思想在作祟，过往的事实已经不止一次告诉我们，这样做的后果一定不会好，也必将祸害中国足球，但显然，这一幕极有可能再度上演 ……

里皮团队既然愿意接手这支 U23 球队，自然会有自己的计划和部署，意大利团队从不打无准备之仗。现在可好，别人正在按规律办事、按计划进行的关键节骨眼，你要在中间“插一横杠”，刷一下存在感，结果打乱了球队固有的节奏，最终只会影响其正常运作，反倒会让成绩不尽如人意。做事应该从一而终，既然一开始就明确了把专业的事交给专业的人去做，就不要因为形势所逼而中途变卦，更不要用具体成绩指标“压”里皮团队！