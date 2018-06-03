里皮已成功迈出改良新国足的第一步，郑智百场纪念赛需要这样一场胜利

尽管算上大小赛事及对赛往绩，中国男足 均明显优于泰国国家队，但奇怪的是里皮这次带队出征，还是让国人有那么一丝担忧 ……或许由于球队真的近况不佳？或许由于面对弱旅缅甸仅仅 1 球制胜让大家失去信心？幸好意外最终没有发生，国足凭借武磊上下半场的连续建功，客场两球战胜泰国队。

不可否认，在经历了中国杯两连败后，里皮这支新国足终于在五六月份迎来了热身赛的两连胜，算是让这支重新组建的球队又找回了信心。然而在里皮不断招入新人，试图帮助过足更新换代之时，也迎来了功勋老将郑智国家队百场比赛的特殊时刻，而最终球队能用一场胜利赠予队魂，以胜利者的姿态向队长致敬，绝对是大家喜闻乐见的。

即便比赛过程并非一帆风顺，泰国队通过反击制造了不少威胁球，甚至还有短时间内连续让国足门前风声鹤唳的情况出现，但竞技体育就是如此，比赛结果不可逆转，国足过往也有得势不得分的时候，本场比赛咱攻防两端拼尽全力拿下一场胜利，而且还要在大雨滂沱的环境中取得，真心不易，也着实让郑智百场纪念赛变得更有意义与价值。 智哥对于中国足球的贡献已无需多言，他在任何时候都能起到楷模和表率作用，因此在百场纪念之时，确实也需要这样一场胜利来纪念这个重要的时刻，也是对其多年付出的一种回馈 ……队友们合力为智哥拼下这场胜利，也为里皮团队、为自己减压，值得肯定。

纵观这场对抗，国足全场最大亮点莫过于武磊的惊艳发挥。倘若首球是接应肖智的射门属于捡漏，含金量不高的话，那么第二球又一次上演长途奔袭，然后通过内切摆脱防守球员射门挂远角踢进，绝对算是实力的展现了。武磊近期状态不错，两场国足热身赛踢进 3 球，俨然已成为眼下这支新国足当之无愧的“射手王”了！

众所周知，武磊在中超联赛中已经斩获多届的本土最佳射手的荣誉了，也一直是进球最多的国内 “土炮”，之前被诟病最多的便是其一到国家队，身边没有了大牌外援的协助，就变得不会进球了……屡屡错失良机之余，竟然连一些看似必进的机会，他都可以无情浪费，让大家感觉其在国家队和俱乐部判若两人，怒其不争。不过从近两场热身赛来看，这种现象似乎正在悄然发生改变：在国家队，武磊开始慢慢找到感觉了，不会总忘记带射门靴了！虽然仍会浪费机会，但他确实开始连续取得进球了；无论身边与之配合的队友是谁，他也能够在实战中逐步展现自己正常的门前把握机会的能力了。

就拿这两场热身赛而言，与缅甸之战国足缺失创造了更多机会，也浪费了不少机会 ——印象最深的同样来自于武磊的一次快速反击，长途奔袭利用速度摆脱防守者后，形成必进之势。不过最终他选择横传黄紫昌，后者由于跟进不到位而又一次错失机会。不过本场比赛再度遇上类似情况，武磊的选择显然更明智，最终换来锁定胜局的第二粒进球，足以证明一切。不同的处理，的确换来了不一样的结果。

有改变、有调整、有变得越来越好，那就是有益之事。毫无疑问，武磊在短时间内呈现出蜕变之势，是其自身努力的结果，同样也是主帅里皮 “旁敲侧击”的功劳。对于意大利教练团队，眼下首要的任务便是解决国足锋无力的问题，毕竟比赛总是进不了球，谈何制胜？但巧妇难为无米之炊，中国足球缺乏锋线人才是事实，即便里皮执教也无济于事。而在眼下一众球员里，武磊依然是银狐的首选！因此大家看到球队每次征召集训会出现新鲜面孔的同时，必然不会少了武磊；然而无论大小比赛，皮爷也始终给武磊留一个位置，让他跟各类球员进行配合，再从中观察哪种效果最佳。现在看来，武磊搭配黄紫昌，前面再顶个高中锋肖智的组合，似乎更适合眼下的国足，具有一定的犀利度，起码可以保证球队进球制胜。

有了充足的机会、发挥空间，再加上平日生活训练中里皮皮擅长的 “循循善诱谆谆教导”，武磊收获一份成长，变得更成熟，能够逐步把俱乐部的实力在国家队中正常展现，也就不奇怪了。世界名帅有能力改变这一切，银狐也已经成功迈出了改良的第一步，尽管不能就此说国足锋无力的问题就解决了，但眼下大家看到顽疾得到了改善，没有持续恶化，那就是好事，球队上下为此付出的努力就不该被磨灭！

毕竟饭要一口一口吃，不能一口吃个胖子！足球要按规律办事，即便是世界级教练也不可能让中国足球一日腾飞，倘若咱还是太过急功近利，永远也不会成功！请相信里皮，相信高水平教练团队的能力，用人不疑且坚持下去，中国足球一定会越来越好的。