中国足坛名宿杨晨独家专访，中国足球建立完善青训体系仍在路上，如何培养锋线好苗子，留洋之见解 ——两大模式皆可借鉴

提及杨晨的名字，关注中国足球的球迷朋友可谓无人不知无人不晓，现担任北京北控足球俱乐部领队的他，退役后一直活跃在中国足坛的第一线，也担任过各级联赛球队中的不同角色，有经验有履历又不脱离现状，绝对称得上是对热点话题具有一定发言权的足坛名宿。借着其参加 “上海国际传奇球星邀请赛”前的大好机会，笔者一行人对晨哥做了一个长达 50 分钟的详尽专访，内容可谓十分精彩、充实。

话不多说，下面就为呈现访谈的所有内容。

鸣（大佬鸣）：杨晨，您好。在北京北控当领队有挺长一段时间了，相比退役后曾在球队中扮演的各种角色，感受如何？会有意想不到的困难和挑战吗？个人比较喜欢、享受哪个角色？

晨（杨晨）：领队这个职位我是从事时间比较长的了，从退役后 08 年学了一年教练证； 09 年到江苏舜天当助理教练，直到 13 年结束； 14 年到贵州人和当领队兼助理教练；之后就回到北京了，也算是回家了；现在在北京北控足球俱乐部工作也已经有 3 年了，后一阶段有大概四五年的时间都在干领队，协助过外教，也协助过中方教练。在这个位置上主要是更多协调球队的具体事务，包括主帅和球员以及俱乐部领导之间的沟通。毕竟有的时候遇到外教，他们在了解球队，包括传达俱乐部相关诉求方面，中间需要这么一个角色。不能说是承上启下，准确而言就是发挥连接、沟通的桥梁作用吧。还有就是球队一些具体事务，包括纪律方面、规章制度方面，还有一些球队日常的安排，这些都由我来负责。

会有一些，但不能说有多大！领队这个位置更多的就是一种协调。比如俱乐部领导会给外援、外教提出一些具体要求、目标，而后者也有需要俱乐部可以准备与之相配合的东西，包括一些训练器材、设施等等，这些都是对球员训练有帮助的，不过不是每个俱乐部都有相应的预算，或是懂得这一切，对于外教提出的要求并不能全部满足，那么这中间就需要有一定的协调 ——队里特别需要用什么，希望俱乐部可以给予一定的支持。包括球队，像一些球员在训练比赛中由于语言、由于伤病的关系，让大家想法不能统一，这就需要领队在其中不断沟通，让大家保持统一的思想。毕竟外教对中国文化的适应，有的快有的慢。我尽量在其中发挥好桥梁作用，便于彼此沟通，让彼此更快适应。

我觉得谈不上享受或喜欢，来到北控有一个很重要的原因：我是北京人，家也在北京，目前相当于在家门口工作，各方面都比较方便。之前从踢球时就在外面不断漂泊，包括在德国，包括回国后在深圳在厦门，后来又去了江苏、贵州等等，我初步算了下，有十六七年吧。所以这次回北京，在中甲的北控俱乐部工作，更多考虑的是离家很近，这样相对可以更多照顾一下家人，弥补一下过去的缺失。对我而言，事业是一方面，但家庭也很重要。离家近一点，终究更方便一些。

鸣：您现在在中甲球队，以往也在顶级联赛球队待过，踢足协杯时也碰过中乙球队，从您专业角度看，对于国内球员，是否像外界所说，各级联赛球员之间水平差距不大？中国职业足球俱乐部，目前依然是靠外援打天下的现状？

晨：我觉得中超的球员，依然是代表国内足球顶级水平的，但在没有外援的情况下，在好比足协杯这样的比赛中，就一定能赢中甲、中乙球队吗？足球是圆的，这个很难说！目前所呈现的状况，也是中国球员水平的真实写照。好比一些中超的球队，在外援受到伤病的情况下，成绩会有所起伏。这种现象确实经常发生，而且在中超特别明显。因为其外援数量多、水平高，确实可以将球队的水平提升一大截。

今年中超球队在足协杯没有外援的情况下，像上港、恒大只赢中乙球队一个球，实则在我看来是有原因的，应该把这几个因素都考虑进去。好比上港、恒大，他们的战线太多，他们为了把一周的赛事循环好，肯定要在阵容上进行一些调整，不可能每场都派最强阵，这里有一个轮休的问题。第二，中甲、中乙球队一遇到中超球队就特别兴奋，对于他们所在的城市、对于他们这支球队，平时很少有机会和中超球队过招，既然有足协杯这么一次机会的话，一定会好好准备，一定会派出自己的最强阵迎战。这是由包括心态在内的多种因素加在一起后发生的现象。加上中超球队一般都是客场作战，因此大家可以看到他们赢起来比较艰难。其实我觉得这是一个非常好的竞争现象，在德甲、意甲、西甲实际上经常会出现，并不奇怪。

我觉得这几年，咱的外援水平都是世界级的了，他们的到来对球队的技战术这块有很大的提升，他们可以带着我们中国球员踢，我们的球员通过跟他们踢球也在长球，这点不可否认。但我们的球员到底进步多少，在没有外援的情况下还能否如常发挥，这更多还要看国家队层面的情况及表现来做进一步评判。

鸣：您一直关注中国足球，国足世预赛出局，其中很多比赛不是没有机会，而是锋线球员把握机会能力太差，作为曾经成功留洋的前锋，您觉得咱前锋最欠缺的是哪一点？锋无力有办法根治吗？下一代年轻球员中，能培养出好的前锋吗？

晨：我认为是这样的，国家队现在的阵容，可能球迷朋友们闭上眼睛就能说出一套，而且和我说的阵容或许不会有太大的差别。这就说明了我们可选的人并不是很多！这是目前国家队的现状，我们出现了可能年轻球员顶不上来的现象，毕竟我们近几年才慢慢开始搞青训，但青训出成果是需要很长一段时间的。因此现阶段我们还在等待一些新人涌现，我们依然处在这个阶段。无论是里皮带也好，其他教练带也好，目前他可以选择的人并不多。名帅都会有自己的套路打法，但如果你可选的 “材料”，也就是球员，没有很多，这就很难踢出自己想要的效果来。

比如中国队马上要参加世界杯了，那么主帅可以选择的人有多少？屈指可数！像德国就不一样了，一个 40 人大名单，个个都在世界顶级联赛球队效力，都是响当当的主力，那么主教练在确认 23 人名单时，他可以选择的余地就很大，他的烦恼是带谁去不带谁去。而我们的国家队，不仅仅是前锋位置，其他位置可以确定使用的球员并不多，而且大家都熟知，总而言之没有特别多人员可提供选择，巧妇难为无米之炊。

我觉得会有的，只要我们重视青训，中国足协与此同时再匹配一些好的政策关照，好像现在成立了 U19 的联赛，成立了青超赛，我们把这些赛事搞好，在其中一定会涌现出很多好的苗子。但当发现好苗子后，我们如何去跟踪他们，如何去培养他们，这也是非常重要的。这些孩子通过比赛只是昙花一现，那没有用。我们必须进行一系列跟进和关注，归根结底还是要有更多高质量的比赛给予他们锻炼的机会，未来才会有希望。其实在联赛中我们也发现了一些出色的年轻人，比如韦世豪、黄紫昌，他们通过联赛也在不断进步，现在看可能只涌现出两个三个，但之后如果我们把这些青少年联赛搞得特别好的话，肯定还会陆续出现更多人才。我们要组织很好的青少年赛事，这是成就一切的关键。

鸣：本赛季足协新政对各级联赛影响很大，对中甲球队而言，外援和 U23 哪一个对球队实质影响大？目前北控队是如何在具体运作中应对新政的？如何看待足协新政对中国足球发展的影响？

晨：其实现在由于新政，中超中甲都会有一些实质性的变化，外援与 U23 上场人数相同，换人需要特别考虑。我个人始终认为，新政的颁布和应用，足协的出发点一定是好的，想让更多的年轻球员冒出来。但现实是由于咱的后备力量不足，目前的新人出场机会较少。这项政策能够有效促进各队对青训的重视，对年轻球员的培养。倘若有一天，咱的后备力量充足了，相信这项政策自然而然就不会用了。

这种运作上的不稳定，对于北控而言也是一样的。毕竟眼下各队 U23 球员的水平，还不能够很好达到主教练的要求，不过政策也让所有球队在同一平台上，是公平的，在此情况下俱乐部青训搞得好的，后备人才充足的，就会有一定的优势。因此我再度强调，新政的出发点是有益的，就是让各球队更加重视青训，促进各队对年轻球员的培养。我觉得待到咱后备力量充足时，一切问题都将迎刃而解，这个政策也就完成其使命了。总之现阶段，每个球队主要还是在不断适应的过程当中。 U23 球员中好的还只是个别，更多人目前还达不到主力的要求。

鸣：晨哥和邹侑根是好友，上次活动您也特别支持，如何看待目前在民间开展得很火热的五人足球运动？自己平时有没有也下场踢一踢五人制足球？除了足球，最喜欢什么运动？

晨：我觉得不光是五人制，包括七人制、八人制足球，我都会关注，这些民间赛事的举办，绝对是好事。老百姓在一天辛苦工作后，有兴趣在一起开开心心踢踢球，通过足球锻炼了身体，还能像有一个小聚会一样彼此交流，真的挺好的。

自己当然会上场踢，我们朋友聚会有时候就会在一起踢踢球，只要有时间，我就会去踢。就在前两天，我去海南参加了一个沙滩足球的活动，也上场跟他们踢了踢，虽然是不一样的方式，但也想感受一下。但凡跟足球有关的，其实我们都愿意参加。还有现在开展的一些校园足球活动，其实和孩子们的一些足球上的互动，也是传递一些足球的知识、信息，也让孩子们真正了解足球的快乐。

目前来讲，除了足球，其他运动没有做很多。不过由于怕自己体重长得太快，经常会健健身，跑跑步，做一些力量的项目，主要是为了防止自己发胖，还是要有意识的控制一下。

鸣：恒大 U17 国际冠军赛刚结束不久，中国球队在比赛中表现出与欧美球队很大的差距，我们的青训水平也远不如他们，您觉得最大的问题在哪？现阶段中国很多小球员，特别是锋线球员的个人特点并不突出，有“同质化”的感觉。您认为是什么原因？有什么方法可以调教出特点鲜明的前锋？

晨：因为重视青训，我们是从近两年才开始的。像是德国的 “十年青训计划”，他们从很早就开始重视青训了。从 02 年世界杯之后，他们就开始特别重视青训了。他们认为 02 年世界杯虽然成绩还可以，但没有出现什么新的球星，当时他们有如此好的成绩还那么重视青训，于是出了这样一个计划。而我们是这两年才开始的，青训确实需要时间的沉淀，需要去磨，绝对不是今天搞青训、明天就能出成绩的。你刚才说我们 U17 和人家过招差距很大，反过来看我们国家队呢？跟欧美强队过招是否也能踢好呢？差距依然很明显，这是相辅相成的。想要国字号球队水平提高， U 系列球队水平也得提上去才行。别着急，我们刚刚开始，还需要时间去磨练。

我觉得更多应该看看我们教练员的水平是否足够好，比如在教学方面，如何正确引导小球员。当然，教练带队训练是带整支球队训练，不可能把精力仅放在前锋身上。他带队训练，必须制定详尽的训练计划，教练员本身的资格、水平也都要进行审核、评估。这里绝对不是说我想搞青训就可以搞得了，对于小球员的引导，教练水平起到了关键作用。毕竟我们刚刚抓青训不久，因此一些基层教练、青训教练还是比较欠缺的，而他们的提高对于青少年足球的发展是很重要的。对于校园足球，平时更多是在学校里，体育老师带他们进行体育课的训练，但要在课后进行更专业的培训，是需要有教练资格证的教练才能胜任的。中国青少年教练的水平对于青训的良性发展有着重要的意义。

鸣：杨晨一直非常关注青训动态，您认为根据目前中国足球的现状，崇尚怎样理念的一个青训理念，才是适合我们发展的好的青训呢？晨哥是否有时间精力去实践自己的青训理念，建立属于自己的青训机构呢？

晨：我认为首先，我们需要建立一个很好的体系，这是很重要的。体系的建立，则要首先得有一个青少年训练的好的指导大纲，这种大纲是统一性的，这样才能很好去建立一个校园足球体系。像日韩，球员在走职业道路之前，都是走的高校的体系，在高校里有很多教练都有职业球队的经历。他们在学校里培养，参与初中联赛、高中联赛，如果其中有优秀的，就会被职业球队选走。所以咱是走怎样的体系，这一点非常重要。客观而言，现在咱处在的阶段，还是先要对足球有热度，把足球先普及到各个地区、各个学校，比如教委现在已把足球引入校园课程中 ……我们现在还处于这个阶段，而且目前各地区也都有自己的做法，仍未形成统一的体系。目前看，上海的徐根宝指导搞青训算是最出色的，也培养出武磊、张琳芃等名将。徐指导这种培养模式取得了一定的成功。这个是值得大家去看、去学习的。

因为我现在还在北控俱乐部工作，暂时还没有那么多精力去搞。这其实也是我一直在琢磨的问题，真正像徐指导一样，培养出一些青少年的好苗子来。我相信我们这一代球员在退役后，都会有这样的想法。

鸣：对于前锋的培养，似乎在中国足球层面一直是个大难题，更重视身体？更重视技术？更重视特点？对于青少年的前锋培养这一块，杨晨是否有自己的独到见解？如何才能培养出对中国足球有益的锋线尖刀来？

晨：我觉得前锋是一个单独的位置，如果把它单独拿出来分析，就会脱离整个球队，我觉得这是不对的。前锋，更多属于一个球队团体中的一个位置，不应该将其单独割裂出来看，毕竟无论哪个位置，归根结底还是要为球队服务。刚才我也说过，青少年在接受教练日常训练安排的内容是些什么，其实很重要。很多孩子在小的时候都具备一定的创造性，教练如果约束太多，就会影响他们自身的成长。孩子们踢球，不要怕他们犯错，只要这些错误在合理控制的范围之内，这些错是可以犯的。不要限制孩子太多，首先要让他们对足球有热情。

青少年在成长的过程中可以适应各个位置，这其中最突出的球员就是郑智了。我觉得他可以适应场上任何位置，郑智出道时是打边后卫的，球员在其发展过程中会尝试很多东西，比如初期给这孩子定的可以踢后卫，但在其身体发育之后，在他力量增长之后，觉得他在门前的感觉特别好，那我们就可以尝试让他改一些位置踢。后卫、中场、前锋，哪一个更适合他，哪个位置给他更大的发展空间，一切都是随时可以去调整与变化的。就像过去，也有不少后卫球员进球特别多，甚至有时候会在比赛中客串前锋，因此这种变化是常常会出现的。

鸣：中国球员的留洋之路越来越难，您认为最重要的原因在哪？现在的留洋球员要么在低级别联赛，要么就是 “饮水机”的角色，您作为成功留洋的前辈，是否能够分享一些实用的经验、建议给后辈呢？

晨：原因是多方面的：首先，国内联赛现在搞得风风火火，我们的联赛把世界级球员都请过来了，他们的到来让我们联赛在世界范围内有一个很好的推广、宣传，包括球员在物质方面的条件也提高很多，大家的收入更多了，这应该也是一方面。很多球员去国外踢球可能达不到这种待遇，而且会面临很大的竞争压力，这也是一方面。当然最重要的一点，还是因为我们球员的水平能力达不到要求！

给大家举个例子，像孙兴民最早是在汉堡青训出来的球员，当时有 5 名韩国球员在汉堡队的 U19 梯队，孙兴民最终脱颖而出进入一队，从替补到主力，然后通过自己的努力，职业生涯越来越棒。我觉得在我们青训搞好之后，我们也会出现这种情况。比如球员在年轻的时候，我们将其送到国外，也许先进青年梯队，再通过自身努力一步步迈上高峰，这是一个很好的模式。

去海外踢球，不要仅仅冲着主力去，只要我们青训搞好了，我们也可以走孙兴民这条路。孙兴民的职业生涯是持续向上走的，这是一种模式。还有就是在本国联赛表现出色，被外国球队看上，比如香川真司、长谷部诚，他们都是代表国字号踢过，再被国外俱乐部看上的。当然，通过国外青训提高我们球员的实力，也是一种。不过 2 种模式有个共通的地方——球员自身必须非常努力！两种模式并行发展，中国球员的留洋之路才会日渐好起来。

鸣：您的职业生涯几乎担当过足球俱乐部所有的角色，您最享受哪一段经历？是否有想过从事教练的工作？未来的职业规划是什么？

晨：我觉得谈不上享受，就目前而言更多是按部就班，也是一种学习和体会的过程，之后的发展也很难讲。各个阶段都有收获，能够做自己想做的事情，能够做自己热爱去做的事情，就很满足了。或许等未来时机成熟了，我也有可能去做青训，随即会放手一些东西，这都有可能的。

对于教练，我想在某个阶段时机成熟的话，也会考虑。目前，我已经拿到了教练员所需要的所有证书，包括德国的 A 级证书。因此我会看，不排除这种情况的发生。真正从自己内心出发，去做各种自己想要去做的事情，就是我目前的状态。因此对于未来，各种情况都有可能发生。