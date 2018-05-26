熊猫杯中国 U19 创历史夺冠切莫捧杀，中国足协大力推行 U23 新政成效一般不尴尬吗？

1 球力克世界冠军英格兰队、 4 球完胜劲旅匈牙利队，从而一举夺冠！毫无疑问，中国男足 U19 国青队在本年度的传统赛事熊猫杯上的表现可谓大放异彩，虽然本届熊猫杯还剩下一轮未赛，但这支 1999 年龄段国青队已经创造了中国国青队参加熊猫杯历史上的最好战绩。首先，恭喜小伙子们，夺冠来之不易，大家的努力没有白费！

众所周知，熊猫杯足球赛是我国主办的一项国际青年足球传统赛事，于 2014 年举办首届比赛。不过过去几年咱的成绩一般，两届取得第三；一届全败垫底，这都跟中国足球后备力量不足有着直接关系，但赛事本身的竞技水平还是挺高的，确实能够吸引一些世界级强队参赛。然而本届比赛，中国 U19 国青队先后击败匈牙利和英格兰取得两连胜，并提前获得了本届熊猫杯的冠军。在高水平的比赛中创历史新高，小伙子们的表现值得肯定、值得庆贺。

事实上，在足球热持续升温的同时，眼下在国内确实在举办越来越多的高水平青少年赛事。像前不久，恒大 U17 国际冠军赛的成功举办，同样在业内备受好评。要想中国足球未来可以有所作为，多举办这类高水平赛事，让我们的好苗子们有更多和世界先进水平直接交流对抗的机会，多踢高水平赛事，多收获有价值的经验，对孩子们的培养与成长，自然起到了非常重要的促进作用。

然而在这些比赛中倘若咱的球队突破自我取得佳绩，那自然是好事儿；但客观评价，这种情况基于目前中国足球的发展现状，只会偶尔出现。那么如果成绩不理想，不要怪孩子们，举办此类比赛，正视差距往往比最后的成绩还要重要！大家要允许生力军们犯错，这也是中国足球能够不断进步的关键所在。

当然， 即便发挥惊艳取得了不错的成绩，好比这次 U19 国青队一样取得了历史性突破，同样要通过比赛正视差距，绝对不能因此就沾沾自喜，更不应就此感觉飘飘然，这是年轻球员成长中的大忌！因此笔者认为即便这次国青队在熊猫杯上成绩不错，但媒体、球迷均不要捧杀；可以有赞扬与肯定，但不能过了头！ 要知道，这支球队到成耀东指导接手，已经换了 4 任主帅，它并不稳定，发挥也有起伏，一次成绩并不足以证明一切。

而更为重要的是，具体分析比赛过程，中国队依然暴露了不少问题，并非结果可以掩盖的。面对英格兰，咱这帮孩子在身体条件上还真不吃亏，但仍然在大部分时间将主导权拱手相让， 1 球获胜不能代表实力碾压对手。况且这支英格兰队是 2000 年龄段的球队，平均年龄比中国 1999 年龄段国青队小一岁，而且来华的球员中多数也是新面孔，很多夺得过 U17 世界杯冠军的球员本次没有随队来华。因此在认清现实后，大家更应该冷静看待一切，给孩子们更宽松的氛围，不要捧杀，更不要“舆论绑架”……

有意思的一幕出现了，不禁让人浮想联翩。众所周知，近几个赛季，中国足协为了增强后备力量培养，在各级职业联赛中利用行政干预，硬是加上了仍存诸多争议的 U23 新政，而且还逐年升级，让各俱乐部经常应接不暇。不过足协坚持实行了那么久，真正在联赛中能够涌现出来并独当一面的 U23 生力军，却寥寥无几！这就是现实，大家不可规避，大部分球队的 U23 还是不符合一线队标准和要求，因此更多球队会选择在最后时刻为了换而换，如此执行新政，效果自然大打折扣。好比本赛季，踢到现在 U23 球员除了黄紫昌，就没发现第二个可造之才了。

现在倒好，中国足协大力推行新政的领域成效一般，反倒是国青 U19 这支队伍大放异彩，创历史夺冠让所有人刮目相看！当然，这里不是说足协不重视 U19 ，但其力度不可能与推行新政相提并论；除此之外，比赛档次、水平、对手都不一样，这样的类比或许存在不客观的地方。但现实摆在那里，很难让人不拿出来比较，而这种情况的出现，不知道中国足协会否感觉一丝尴尬？毕竟最上的地方，目前看并未得到最满意的结果。