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文/郑博士（微信公众号：郑博士说风水）





人体上的毛发，中国传统命理学认为：人体之毛，有汗毛、头发、眉毛、睫毛、鼻孔毛、腋毛、阴毛。这是男女皆有的，此外，还有些毛，为男性所独有。即胡须、胸毛、小腿毛。所有这些毛中，最粗的是阴毛，最细的是眉毛。最能显示人的性格的是头发、眉毛、阴毛。今天，郑博士说说男性的眉毛。 ­





1、眉毛宜疏细平阔秀长 ­

眉者，媚也。眉毛疏细，眼眶长，阴弯堂光，印宽润，唇红神定，语端详一心善良。因此，男人眉毛疏而细，平而阔，秀而长者，性聪敏也。反之，粗而浓、逆而乱、短而蹙者，性凶顽也。因此，眉毛情秀而弯，耳、目、口、鼻与印堂均清楚明亮，鼻孔上仰如犀牛望月，此人便是强中之强。眼睛明亮，颊、额古朴，肤薄色黄，此人少年即荣华昌盛。 ­













2、眉有重迭，光彩自现 ­

眉有重迭，即有厚有薄，远远望去浅深不同，光彩自现。三国时期，马良白眉，人才出众。另外眉有白毫，主寿；就是说眉有长毫，谓之寿毫。不过，不宜早生。中国传统命理学认为：二十生毫三十死，三十生毫四十亡，四十生毫命方长。 ­





3、眉有阴阳，阳昂阴覆 ­

眉还分阴阳，所谓阴眉，指眉之低覆者；阳眉指眉之上昂者，重眉是指眉上副骨而言。男人阳性，以阳眉为顺，眉棱骨高耸者，为倔强之人。如果眉无棱，其人则无志气。男得阳而女得阴，平生多乐，反之则贱；男人得重眉，必受女人累、累其财。 ­











4、眉毛连横短者子女遭罪 ­

说到这里，郑博士要说说中国传统命理学的将人的面部“天人合一”的主要说法： ­

A、将金星、木星、水星、火星、土星为五星，分别代表左耳、右耳、口、额、鼻。 ­

B、将太阳、太阴(月亮)、月孛、罗喉、计都、紫气为六耀，分别代表左眼、右眼、山根、左眉、右眉、印堂。

C、将衡山(南岳)、恒山(北岳)、嵩山(中岳)、泰山(东岳)、华山(西岳)为五岳，分别代表额、颏、鼻、左颧、右颧。

D、将长江、黄河、淮河、济水为四渎，分别代表耳、目、口、鼻。 ­





五星、六耀为宇宙间的主要天象，五岳、四渎为自然界主要地象，如此配合，人的面部便成了天地自然、日月星辰、山川河岳的缩影，其结构形态与所代表的物象特点相吻合，就称之为祥瑞富贵之相，否则便为凶恶贫贱之相。 ­





因此，罗喉、计都二星为眉，粗黑过目者衣禄丰足，父母皆贵；眉毛连横且又短骨肉多恶死。在“六耀”中，眉为计、罗之星，眼为日月之象，眉毛紧贴跟者为二星侵犯日月．必然贫穷多灾。“六耀’’说认为眉主掌妻子之事，故眉毛整齐者有妻儿，散逆者弃妻别娶，散在小背者妨害二三个妻子，散在大背者妨害三五个妻子，双眉不均者乱伦。两眉之间的部位为印堂，是人的“官禄之官”，两眉相交者便称之为冲破印堂，此人必定一生无禄无财且夭折。眉为一面之威仪，若配合眼神秀丽，望之令人敬爱，接谈令人适意，必是聪明而灵，对丈夫体贴人微，夫缘深厚，且旺子。 ­













5、眉毛分明，足智多变 ­

眉毛眼睛各自分明，举止不凡，多有威权，足智多变。汉高祖刘邦即是鼻高龙颜，唐太宗李世民也是龙姿日角(日角指额骨中央隆起如日，或指左眉骨隆起延人发际)这些都是帝王之相，而不是普通凡人。





6、眉上有直纹，为吉相 ­

古人说：眉上有一直理为公卿相。直理即直纹，这种出现在双眉之上的直纹叫做：“旗竿”。有两枝旗竿是上相，一枝稍差。 ­





7、眉中长痣，是好相 ­

眉中长痣是“草里藏珠”，乃大好相。不过，眉散妨妻，眉角太盛，妻妾则多。眉眼之间的距离靠近，叫做“眉压日月”，不利于子女。 ­













8、眉毛直生者，为人性狠 ­

传统命理学认为男人毛直性、狠毛逆祸生。就是说眉毛直生者，为人性狠；眉毛逆生者，其人一生有灾害。 ­





9、眉毛压眼，眉尾结旋为凶相 ­

如果人中细如悬针，眉头紧皱，山根折断。要吞咽食物而又硬噎。喉结突出，肌肤如冰铁。声音似破锣，中气不足。面如涂膏。胸露臀露，形体卷曲，南相枯干，这都是一生困顿，坎坷之相。 ­





10、缺叉眉、眼神闪缩为凶相 ­

眉毛也体现人际关系，如果眉毛近尾处有天生缺口，形成分支的人，本身性格十分之怪僻，对人又假情虚义。如果眼神再闪缩不定的话，其人假的程度更甚。对于金钱和现实利益，他永远要抢尽风头。



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上述郑博士大概叙述了十种男人的眉毛，实际上，从眉毛的物象的形状上看，眉还可分为鬼眉、罗汉眉、扫帚眉、尖刀眉、八字眉、柳叶眉、剑眉、卧蚕眉等等。其命相意义望文生义亦可知其一二。郑博士特别提醒男女朋友：眉毛及眉宇间之清润、光彩主夫妻感情细腻；女性眉毛清疏细润，多能对丈夫体贴人微，感情细腻而且脾性温柔，慈和而有智。 ­ ­





郑伟建博士提醒： 眉为胆的灵苗，足“保寿官”。又认为眉为君。目为臣。就同日月的华彩，山峦的花木一样，它可以作为一个人个 性、寿命、贤愚、贵贱的表征。因此以疏朗、细平、阔秀，修长，形如新月者为聪敏、长寿、尊贵之相，以浓逆、乱短，蹩促为愚笨、凶顽、横死之相。眉有阳刚阴柔之分，上昂为阳，下覆为阴，故向上者气刚，下覆者性懦。因此眉毛直上者多为性狠、急躁、好斗、贪杀之徒。 ­ ­





最后，郑博士回答朋友命经常问的一个问题：如果我的眉不好，可以纹眉、修整吗？郑博士回答你，当然可以。最起码通过此举可以美观大方。不过，人的运势是一个整体的系统，需要多方面协调才可以。 ­ 记住郑伟建博士的话 ： 调理是硬道理、 风水就在我们身边！ 注意：12属相每周运势 点睛 解读 请收听郑博士公众号“每天听见郑博士” —— 还没加公众号的朋友按住下图中二维码进行识别，并加入公众号就可以 收听：