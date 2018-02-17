郑伟建博士/文

根据中国传统的位理学，一年365天，每天的吉凶是不一样的，每个时辰的吉凶也会不同。因此，我们在行一些大事前要择日。比如：婚嫁、动土、买房、装修、出差、投资、培训、探亲、追帐、上任等。为此，郑博士一直来持续进行每月的吉凶预报，供广大的朋友们参考；从朋友们反馈回来的情况看，效果是显著的，本吉凶预报同时刊登在

郑博士新书