郑博士：3月吉凶提前报！(2018-02-17 07:01:05)
郑伟建博士/文
根据中国传统的位理学，一年365天，每天的吉凶是不一样的，每个时辰的吉凶也会不同。因此，我们在行一些大事前要择日。比如：婚嫁、动土、买房、装修、出差、投资、培训、探亲、追帐、上任等。为此，郑博士一直来持续进行每月的吉凶预报，供广大的朋友们参考；从朋友们反馈回来的情况看，效果是显著的，本吉凶预报同时刊登在郑博士新书《2018商务财运婚姻学业风水指南》。注意：本文旨在商务方面的择日为主，其他方面朋友可参看黄历。
时辰：一个时辰在农历记时中跨2小时,故一天共12个时辰。
子时: 23点 --凌晨1点 丑时: 1 点 --凌晨3点
寅时: 3 点 --凌晨5点 卯时:
5 点 --凌晨7点
辰时: 7 点 --上午9点 巳时: 9 点 --上午11点午时: 11点 –下午13点 未时: 13点 --下午15点
申时 15点 –下午17点酉时: 17点 --下午19点戌时: 19点 --晚上21点 亥时: 21点 --晚上23点
27
1
农历正月十四
星期四
财神：正南
吉时：寅巳酉
冲:冲狗(丙戍)煞南
忌:词讼 开光 开工
宜:安床 合帐 入宅 求嗣 祭祀
2
农历正月十五
元宵节
星期五
财神：正南
吉时：丑辰戌
冲:冲猪(丁亥)煞东
忌:余事不宜
宜:作灶 修整道路
3
农历正月十六
星期六
财神：东北
吉时：卯午酉
冲:冲鼠(戊子)煞北
忌:结婚 开工 立券 作灶
宜:新楼典礼 并购 解聘 纳财 理财 调动
4
农历正月十七
星期日
财神：东北
吉时：寅巳申
冲:冲牛(己丑)煞西
忌:谢土 上梁 作灶 装修 安门
宜:祭祀 祈福 嫁娶 安床 赴任 入宅 经销商大会
5
农历正月十八
惊蛰 （郑博士提醒要打小人）
星期一
财神：西南
吉时：丑巳戌
冲:冲虎(庚寅)煞南
忌:余事不宜
宜:嫁娶 开光 祭祀 祈福
新资本启用 入宅 开盘
6
农历正月十九
星期二
财神：西南
吉时：子卯酉
冲:冲兔(辛卯)煞东
忌:出行 结婚 置产 安床 赴任 作灶
宜:破屋 求贵人 商务考察
7
农历正月二十
星期三
财神：正北
吉时：寅巳申
冲:冲龙(壬辰)煞北
忌:纳财 掘井 挂匾 开工 交易
宜:纳采 签约 投资 安床 动土
8
农历正月廿一
妇女节
星期四
财神：正北
吉时：丑辰戌
冲:冲蛇(癸巳)煞西
忌:余事不宜
宜:祭祀 祈福 求嗣 并购
培训 开光 理发
9
农历正月廿二
星期五
财神：正东
吉时：丑卯申
冲:冲马(甲午)煞南
忌:余事不宜
宜:纳财 签约 投资
招聘技术员
10
农历正月廿三
星期六
财神：正东
吉时：寅巳申
冲:冲羊(乙未)煞东
忌:开市 交易
合帐
宜:嫁娶 祭祀 祈福 赴任 入宅 订货会
11
农历正月廿四
星期日
财神：正南
吉时：子巳戌
冲:冲猴(丙申)煞北
忌:余事不宜
宜: 投资 签约 修造 动土
商务年会
12
农历正月廿五
植树节
星期一
财神：正南
吉时：子卯酉
冲:冲鸡(丁酉)煞西
忌:探病
宜:祭祀 联欢会 投资 签约 挖塘或摆放鱼缸 纳财
13
农历正月廿六
星期二
财神：东北
吉时：寅巳亥
冲:冲狗(戊戍)煞南
忌:结婚 掘井 开工 开光 栽种
宜:祭祀 培训 经销商大会 组团
14
农历正月廿七
星期三
财神：东北
吉时：丑辰戌
冲:冲猪(己亥)煞东
忌:破土 入宅 栽种
宜:纳财 签约 投资 开光 联欢会 安床 造仓 采购
15
农历正月廿八
消费者权益日
星期四
财神：西南
吉时：丑午申
冲:冲鼠(庚子)煞北
忌:造桥 作灶 出行 盖屋 入宅
宜:嫁娶 联欢会
纳财 签约 投资
16
农历正月廿九
星期五
财神：西南
吉时：寅巳申
冲:冲牛(辛丑)煞西
忌:置产 动土 破土 装修 上梁
宜:嫁娶 赴任 入宅 开市 投资
17
农历二月初一
星期六
财神：正北
吉时：丑巳戌
冲:冲虎(壬寅)煞南
忌:结婚 安床
宜:祈福 并购 出行 赴任 入宅 动土 安厕
18
农历二月初二
龙抬头
星期日
财神：正北
吉时：子未酉
冲:冲兔(癸卯)煞东
忌:开光 结婚 入宅 上梁
宜:破屋 求贵人 馀事勿取
19
农历二月初三
星期一
财神：正东
吉时：寅巳申
冲:冲龙(甲辰)煞北
忌:安门
宜:嫁娶 挖塘或摆放鱼缸 修造
20
农历二月初四
星期二
财神：正东
吉时：丑辰戌
冲:冲蛇(乙巳)煞西
忌:开工
宜:开光 求嗣 挖塘或摆放鱼缸 赴任 签约 投资 纳财
21
农历二月初五
春分
星期三
财神：正南
吉时：卯午酉
冲:冲马(丙午)煞南
忌:余事不宜
宜:理发 挖塘或摆放鱼缸 嫁娶 招聘技术员 放贷
22
农历二月初六
星期四
财神：正南
吉时：寅巳申
冲:冲羊(丁未)煞东
忌:纳采
宜:开光 祈福 求嗣 赴任 入宅
诉讼 开盘 招聘
23
农历二月初七
星期五
财神：东北
吉时：子辰戌
冲:冲猴(戊申)煞北
忌:结婚
宜:开除 理财 解聘 修造 动土 订货会 商务年会 诉讼
24
农历二月初八
星期六
财神：东北
吉时：子寅未
冲:冲鸡(己酉)煞西
忌:动土 破土
宜:祭祀 联欢会 投资 签约 开除 合帐 嫁娶 招聘技术员
25
农历二月初九
星期日
财神：西南
吉时：寅巳亥
冲:冲狗(庚戍)煞南
忌:结婚
宜:祈福 求嗣 馀事勿取
26
农历二月初十
星期一
财神：西南
吉时：丑辰戌
冲:冲猪(辛亥)煞东
忌:赴任 捕捉
宜:新楼典礼 开光 订盟 纳采 投资 签约 订货会 采购
27
农历二月十一
星期二
财神：正北
吉时：丑午酉
冲:冲鼠(壬子)煞北
忌:余事不宜
宜:祭祀 嫁娶 纳婿 诉讼 合账 商务年会
28
农历二月十二
星期三
财神：正北
吉时：寅巳申
冲:冲牛(癸丑)煞西
忌:捕捉 探病
宜:祈福 求嗣 开光 嫁娶 解聘 赴任 修造 动土 立碑
29
农历二月十三
星期四
财神：正东
吉时：子辰戌
冲:冲虎(甲寅)煞南
忌:开工
宜:祭祀 经销商大会 商务年会 诉讼 开盘 求嗣
30
农历二月十四
星期五
财神：正东
吉时：寅午酉
冲:冲兔(乙卯)煞东
忌:余事不宜
宜:破屋 求贵人
31
农历二月十五
星期六
财神：正南
吉时：寅巳酉
冲:冲龙(丙辰)煞北
忌:作梁 造庙
宜:祭祀 出行 订盟 动土 安床 作灶 商务年会 求嗣
郑伟建博士特别提醒：
1、属狗、龙、牛、羊、鸡的朋友冲犯太岁抓紧调理，否则财运情感均受影响。
2、要想运势好，如愿以偿就需要调理，包括调理自身和住宅风水，启用相关吉祥物等都是趋利避害的好方法。
3、请转载此文，让更多朋友知晓，你会好运一生！更多旺运调理方法尽在郑博士新书《2018商务财运婚姻学业风水指南》现在可订：
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星期六
财神：正东
吉时：辰酉亥
冲:冲狗(甲戍)煞南
忌:开市 动土 开除 安厕
宜:联欢会 求嗣 理发 挖塘或摆放鱼缸 采购 追账 开光
明天是2018年2月18日
农历正月初三
星期日
财神：正东
吉时：丑辰戌
冲:冲猪(乙亥)煞东
忌:嫁娶 祈福
开除
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