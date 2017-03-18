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我一直对MB好奇，但我从来没胆子或机会去约。有时候我都挺抗拒一个人去理发店，因为不喜欢有人触碰我的身体，还要问一大堆我不知道该怎么回答的问题。但没办法，每次都是硬着头皮去，等到对自己的发型忍无可忍的时候。

我有个朋友，他是一家知名公司的管理层人员，一个月拿很多钱，但基本没有自己的私人时间，总是在出差，要不在加班。他几乎从来不约炮，不用约炮软件，目前也没有男朋友。之前交过几个，但目前已经单身快两年了。他说对他而言，刷软件约炮纯属在浪费时间，觉得那是属于“饥不择食”的高中生的娱乐，他也很难对上面的人有感觉，这是他的原话。

他有个习惯就是每个月会找几次MB到家里来，他说这样更好，既能挑选自己喜欢的菜，人家也能把他服务好，我当时一听觉得挺好奇，问了一堆比如多少钱一次，要不要给小费，如果来的是跟照片上差距太大怎么办等等。他长期有往来的是两个不同类型的MB，都是精壮J.大的，一个26岁，一个27岁，他说他最喜欢26岁这个，服务更周到。27岁那个话不多，埋头苦干型，但技术不错，体型也更棒。我朋友说他每次来肯定是吃了伟哥的，他隐约能感觉到。

他每个月会“临幸”他们三次左右，后来跟那个26岁的那位私下来往，直接把钱给他，变得有点像朋友一般，但我朋友还是分的很清，不会拖泥带水，保证彼此只是“消费”的关系。他说MB其实更在意性安全，而且定期检查，他们的性安全意识会比一般基友要强，这是专业MB的业务要求，当然也有肆意报复的“野鸡”。我朋友说那个26岁的MB每次做完检测都会主动给他发结果，就算他没要求，他也会发过来。但是他们做爱从来都是戴套的，而且戴的是双重保险，厚一点的保险套，因为对方头大，据说跟别人做的时候有过破套的情况。

因此，找MB一直是我心头隐隐地小梦想，觉得一定要体验一次。在我做了一些思想工作之后，有一天周末室友出去过夜，那天夜里11点多，我内心很躁动，就给我那个朋友发了个微信，问他现在叫MB会不会太晚，他说帮我问一下，等了好半晌他回复我说现在只有那个27岁的有空，问我行不行。我也属意那个26岁的。后来我就加了这个27岁的，我就叫他L吧。

L的头像就是他光着上身的照片，看上去很诱人，像一个健身教练。他知道我是那个朋友介绍的，也知道我第一次玩，他说平常不会去别人家里的，一般都是客户开好房他才愿意出来。但他说跟我朋友很熟，也经常去他家，最后答应来我家，但要报销车费。我就答应了，也谈好了价钱。

差不多到了一点他才过来，我半掩着门让他自己进来，那时候我已经都准备好了，穿着小短裤，小背心。还在自己的卧室里点了两个蜡烛，放上音乐。其实我内心很紧张，感觉有点冷。他进来的时候，我假装坐沙发上翻杂志，我看他比我想象的要高，穿着牛仔裤跟黑皮衣夹克，挺man的。他说他跟朋友出去喝了点酒。我问他要不要喝点什么，他说来杯温开水吧。然后我就去厨房接水，出来的时候他已经把鞋子脱了，正准备脱裤子。他看我出来，问我可不可以让他先缓缓，洗个澡。我说好，他就冲我笑了笑，露出很洁白的牙齿。

他身上有香水的气息，夹杂着一点酒气。穿着白色的袜子，脚看上去很大只。可能喝了点酒的缘故，他没我想得那么不爱说话。一边脱衣服，一边问我是做什么的，来北京多久了这类客套话。等他把衣服都褪去之后，没一会我就Y了，特别尴尬，支着帐篷站在他面前。我尴尬地往回退，坐在沙发上拿了个靠枕盖着。但还是被他发现了。

他脱完衣服就去洗澡，被我一览无遗，验货很满意。我站起来给他拿毛巾的时候底下还是支着的，超糗。然后我就去自己的卧室躺下，我把衣服都给脱了。过了五六分钟，他就光着屁股进来了。

我们并没有马上开始，我就躺在旁边跟他聊天，一边聊一边鼓起勇气摸他，这是我第一次这么仔细地摸一个肌肉男的身体，起起伏伏的，非常有手感。我问他有没有客人提出过分的要求，他说有客人要求他穿着正装，用皮鞋踩着客人的头，有要求让他淋尿的，还有要求让他把JY射在一个小玻璃瓶子里保存起来的，还有客人要当场买他穿过的内裤等等，但更戏剧的是有跟客人在做的时候，对方男朋友推门进来打他男朋友，最后他还光着屁股劝架之类，还有一个刚成年的小基友包了他一个星期，故事很多，基生百态。

后来聊着聊着我们就开始了，那是我第一次被干到想求饶的，半个小时不带停，刚开始的十几分钟特别赞，感觉自己要被C射，但越到后面我就越觉得直肠特别酸痛，最后一点快感都没有了，我被顶到完全没办法B起，后来是我主动要求停下的...

他说基本上第一次被他干的小基友都这个反应，他就会建议对方用rush之类。当我问他有没有吃伟哥，他说有时候会吃，看人。如果对方长得不好看，或他自己状态不好的时候就会吃一点。我问他那今天晚上有没有吃，他说没有。我问他做0么，他说看价钱，做0比做1要贵。

后来歇了一会儿，他就主动帮我打出来了，他自己却没有出来。我们躺在床上聊了会儿，聊到最后他开始犯困，我问他要不要在这里睡，他开玩笑说这就算是包夜了。我说包夜就包夜吧，看你挺累的。他说没事，家里还有狗要遛，已经一天没回去了。

“有狗要遛”这句话让人听着好窝心，但很快我就打消这个想法，人家为什么不能养狗。

躺了有半个小时，两多点了，他起身穿衣服，脸上有点疲态。穿好衣服，我给他钱，他数都没数就塞自己钱包里了，他翻开钱包的时候我瞄见了一张小Baby的照片，我问他说这是你么？他说是他小闺女，刚满周岁。

我内心又开始五味杂陈，我问他是不是同志，他说自己结过婚，没两年就离异了，现在应该是双。我很少相信一个人说自己是双，但从他嘴里说出来我却有点开始相信他。我问他是怎么进入这个行业的，他说来钱快，听一朋友介绍的。感觉他并不愿意多说这方面的事。

他走的时候我还抱了抱他，傻逼似的说了句照顾好自己。他说“你以后多照顾我（生意）点就好。”

然后我就送他到电梯间。

后来缓了好久，我才从这一次里缓过来，然后就又开始很想念，但做一次又要缓很久，我以前约的都是lousy laid（糟糕的性）吧，没有经历过这种“一炮绕肠三日”的。

我后来没约过那个26岁的，一直找的这个L小爸爸，可能我内心对那个没见过的小闺女和小狗有种莫名的好感吧，而且重要的是他的活其实很好，我喜欢这种激烈的。

我现在也觉得约炮挺浪费我精力，而且十个里能有一个好的就不错。索性，我就花钱买，一步到位，我要肌肉男，器大活好有经验，召之即来，不用寒暄，不用发自己的照片，不用惴惴不安担心被拒。完事之后把人送走，我还能睡个安稳觉。我要在性这件基本的事情上保有尊严，而不是在软件上跟人“乞求”一样，有时候还要看人脸色，弄得自己不愉快。

花钱买性这件事对我来说，其实是对自己最大的负责和宠爱。我不是教唆基友去找MB，每个人有每个人的取舍和选择，只是对我来说，我觉得自己的性被满足了之后变得更从容一些，不像以前那么急不可耐想要寻找什么，有点迷失。

讲述 | 独自晚餐的壁虎

文 | 小老虎

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