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2017年3月17日，《美女与野兽》将在全球上映。艾玛·沃森主演的这部电影有一个小配角乐福。据说，他是迪士尼历史上第一个明确的同性恋角色。

影片导演比尔·康顿在接受英国著名同性杂志《Attitude》采访时透露，反派加斯顿的跟班乐福将在这部电影一个“小而重要的插曲”中探讨他的性取向。



“乐福是那个在某一天会想成为加斯顿，而另一天会想亲吻加斯顿的人。他对自己真正想要什么感到非常困惑，他刚意识到自己有这种感受。乔什的演绎十分精妙有趣。这在结尾部分会有所展现，这我就不剧透了。但是这是迪士尼电影史上一个美好的、独一无二的同志时刻。”











通过预告中的部分片段，我们能够猜想到，这里所谓的“同志时刻”也是非常微妙的，很可能像哈利波特中的邓布利多那样处理，甚至更隐晦更加模棱两可。但即使可能是这样也激起了很多反对的声音

所以我们的艾玛在接受采访的时候反复提到了“subtle”这个词。加斯顿的扮演者卢克·伊万斯表示他并不清楚乐福对于加斯顿是怎样一种感情。根本就没有所谓的大肆宣扬。

导演的大嘴巴或者说是意料之外的“炒作”引起了很多争论。BBC曾报道称俄罗斯可能因此封杀这部迪士尼合家欢电影。此后，俄罗斯文化部门宣布该片依然可以在俄上映，但分级被定为16 ，即17岁以下的未成年人不得进入影院观看。





其实动画中的角色加斯顿本来就有点gay会扑上去喜欢的特质

俄罗斯著名反对同性恋立法委员Vitaly Milonov称赞了文化部对《美女与野兽》设置的分级，在接受俄电台采访时称：“只有成年人才有能力决定他们是不是有兴趣去影院看某些变态。这部电影的目的是向我们的孩子灌输欧洲宽容度的新准则，想让这种事被视作是正常的。但是，感谢上帝，文化部在这个问题上表现出了以公民和国为本的姿态。”

非常绿的国家马来西亚也有可能会封杀这部合家欢电影，马来西亚迪士尼电影公司表示电影将延期上映，“电影还在审查中”，很有可能是顾及到同志情节。

此前，美国阿拉巴马某影院明确表态拒绝放映《美女与野兽》，并发表声明：“当大公司持续将他们的观点强加于我们的时候，我们必须表明态度，如果不能带着我们11岁的孙女和八岁的孙子一起看这部电影，那我们根本没有去看它的必要。如果我们看这部电影的时候，上帝或者耶稣不能始终陪伴我们，那我们也没有放映它的必要。我知道有些人不会认同我们的决定。这没关系......我们会继续放映那些以家庭为主的影片，这样你们就能自由安心的来看电影，无需担忧影片里会出现性爱、同性恋或者粗口。”

不过，有网友爆出一个十分搞笑的事情，上述这家阿拉巴马的、被网友说“很土”的影院，在不知情的状况下已经放映过一部关于跨性别的电影。因为老板不知道所谓的 dragon是暗指drag queen（变装皇后）。

有家长在Twitter以#BoycottDisney留言，发起签名运动，要抵制迪斯尼，据说短短一日有25,000人签名。美国的基督教领袖Franklin Graham也发表了一通言论号召大家抵制，得到了很多转发。

香港的“性倾向条例家校关注组”也在他们脸书主页贴出反对迪斯尼电影的宣传海报，号召网民联署。





基于某些网络键盘侠的思维和某些国家电影审查的逻辑比较搞笑，反而不想一一评论了，根本就懒得反驳好不好，大家看看笑话就好。

设立一个反派，用途主要是搞笑的同性恋角色怎么就是宣扬同性恋了？看了那么多年异性恋电影也没见到那个同性恋转直啊。而且现在突然就出现了很多人正义凌然地站出来声称要尊重原著……

相较之下，竟然有种吾国人民还是很幸福的感觉。

迪士尼出品的系列电影中，主角一直以来都是异性恋形象，然后不时配上一些没有性需求卖萌耍宝的小配角。此前《冰雪奇缘》被许多影评人认为是一部女同电影，艾莎(Elsa)公主的经历令许多性少数人群感同身受，而《Let it go》的主题曲更是被认为是呼吁面对真实的自己以及性取向，引发众多基友的共鸣，但迪士尼并未明确这类说法。

据说，此次设置这个同志角色，是为了纪念迪士尼功勋音乐人、《美女与野兽》原动画歌曲的词作者霍华德·阿什曼。霍华德是一位同性恋者，不幸的是在1991年原版动画上映前，霍华德就因艾滋病去世，他把片中野兽的遭遇看作“艾滋的象征”。





好吧说完正经事，八卦时间到了……

此次出演乐福的乔什·加德，此前还为《冰雪奇缘》中的雪宝配过音，不过他本人是异性恋。

有趣的是饰演乐福老板加斯顿的演员卢克·伊万斯(Luke Evans)却“可能”是个真枪实弹的已出柜gay。他也演了不少电影，霍比特人啊，速6里面的大反派欧文·肖啊……









有媒体表示他早年前就出柜，但后来一度反悔装直与女性约会，然后又公然再弯回去。

早在2002年，他就通过同性恋杂志《Advocate》出柜。在2002年的一次采访中，伊万斯说：“大家都知道我是同性恋，我在伦敦的这段生活中从未试图掩盖这一点。”

2014年他与男友西班牙超模 乔恩·考塔加瑞那（Jon kortajarena）出双入对，就是《单身男子》里面那个站街男。维基百科上说两人的关系终结于2016年。













卢克·伊万斯的现任（搞不好已经是前任）男朋友名叫Mica Stevanovic ，是个健身教练（ins：mstevanovich）。2015年的七月份，有人拍到他们俩在迈阿密海滩愉快地玩耍，过了几个月在希腊的米科诺斯岛又有人拍到他们穿着三角紧身小内内一同愉快地玩耍……当然最重要的，将找来的图片给大家看看……













整理 | 小Dean

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