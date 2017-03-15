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不知从什么时候起，我失去了结交一个普通朋友的能力。



在日常生活中，我善于伪装自己，善于做一个能够隐匿自己真实的人，慢慢觉得自己是一个失去特质跟个性的人，对周遭的人有种天然的距离感。但是到了同志世界，我却又不讨人喜欢，寻找朋友总有各种问题。而且，我的一个朋友说的很对，很多时候我看一个人能不能做朋友已经趋向于这个人的外形是不是自己的菜，其次才是他的性格，内涵，见识等等，很多时候我停留在表面，不会跟人进一步接触，因为他在外面就不吸引我。

然后很努力接触了一些外形上吸引我的人，最后都演变成我想要跟他上床，目标变得浅薄而不单纯。什么朋友，友情，社交就被性一拳击散，能炮上还好，炮不上也就失去耐性。我就渐渐成了一个孤单的人，要么在家宅着看 GV ，要么就刷约炮软件去约炮，好像性成了这辈子头等大事，不然就活得不舒坦。

我不知道怎么会变成这样。

最近，我就强迫自己跳脱出这个死循环，主动去接触我觉得能作为普通朋友的人，不受 “视觉”上的影响，不加评判，不设目的，认真去感受周围的人。我就分享最近的两起交友事件吧。

前段时间，我主动和一位台湾人联系，我们是在三里屯的一家餐厅认识的，他是我一个朋友的朋友。那天被叫出去也不是人家想邀请我，而是帮那个朋友照顾了三天猫，人家为了表示感谢而请我吃饭。

那个台湾人我就叫他 A 吧，是一个脂粉气比较重的人，穿着超紧身牛仔和长毛衣，露出半个肩膀，人很客气，大大方方的。饭桌上一直有话题跟我聊。当然，他们并不是在撮合我们。我是一个你只要找我聊我就能聊的一个人，但要是让我找话题聊，我就比较拘谨。

那晚过后，我和 A 交换了微信。第二天，我给他发微信说周末有时间聚聚，我很少主动发出邀请，这次是我说服自己发的。介于那天晚上和他聊挺好，觉得他可以成为一个朋友，哪怕是闺蜜之类的。他很快就回复说好呀。

那天我们又约在了三里屯一家餐厅，是我提议的。他说那天餐厅到周末很难碰巧有桌子，他先给那个餐厅的经理打电话预定。我当时觉得他还认识这家餐厅的经理，人缘不错。然后那天我们就在那个餐厅见面，那位经理果真给我们安排了位置比较好的桌子。他还给我带了牛轧糖作为伴手礼，我当时就拆开吃了一颗，连连夸好吃，确实好吃。

午饭进行地很好，我们聊一些共同朋友的事情，以及他来北京工作的事。我很享受这种氛围，轻松。饭后他提议要不要去看一场电影，我也欣然答应了。觉得那天很舒畅，有阳光，有干净的空气，有新的朋友，而且这个朋友就相处来还不错。

然后我们去了附近的电影院，但在看电影的过程中发现他是有所求的那位，看似漫不经心地用腿轻轻蹭我，扭脸看我，我知道他在等我的回应，就像我之前在期待别人有这种回应一样。我当时挺失落的，就在刚才营造的感觉一下被这种暧昧的举止给带偏了。

看完电影出来，一路上气氛发生了微妙的变化，我感觉到他好像不怎么说话了，可能是失落了吧。后来我们在三里屯分开了，他说他下午还有事先走了。

再后来，我发微信给他，他就没热情回复我了。

第一次尝试，以失败告终。

最近，我在健身房认识了一位同在那健身的人。这次又是我自己主动去与人接近，有点硬着头皮，但我要走出自己的舒适区域，去训练自己。

刚开始我不知道他是不是同志，有一点但我不确定，他只是偶尔问我用没用完某些器械，因为他也要用。每次下班去健身都能见着他，后来有一次我到了看他在练，就跑过去站在他旁边问他可不可以换着练，他一组我一组那种。

过程中我一直找话题跟他聊，后来就慢慢聊开，我就又慢慢找到上次那种舒适的感觉。最近每天去都和他一起练。但说实话，我们聊的东西比较尴尬，我也不知道两个男生该聊什么，尤其是不知道对方是不是 gay 的情况下。

但很快，形式发生了变化。有天我跟他在更衣室相遇了，我们一起到的。在换衣服的过程中，我听到了他的手机提示音，是某款同志约炮软件的提示音。但后来想想，很多 APP 的提示音都一样的，劝自己别多想。但没一会儿还是被我瞄到了那款软件的聊天界面，肯定他就是在用，而且肯定了我之前对他的猜测。

我就想，好吧，这次他在明处，我在暗处，我们都不要捅破这层窗户纸，就当一般的朋友相处，不用往同志朋友的方向去。但好景不长，前两天跟他吃饭的时候，他主动跟我出柜了，在我 “假装”问他有没有女朋友之后。我当时并没有指望他出柜，只是有点想看他怎么招架这种问题。有点窥视的感觉，就比较八卦。

我看到他这么真诚之后，我倒不知道该怎么跟他说我自己的事情，所以当下我就什么也没说，很纠结，还在他跟前假装很 “诧异”的样子 ...

这次是我自己玩坏了，已经错过了最佳坦白的机会，但他却是一如往常，倒显得我做作。头一次遇到因为别人出柜而把自己逼到墙角的。

这两天我一直在考虑这个问题，要不要跟他摊牌，跟他说对不起。因为我在他身上找到了似曾相识，又很哥们儿感觉，没有情欲的东西在里面，我想好好培养这种感情。

我希望某天跟他出柜，他会拍着我的肩膀说： “嘿，哥们，其实我早就看出来了，没事，我们接着练吧。”





讲述 | Morgan

文 | 小老虎









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