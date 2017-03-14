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最近有小基友询问床上的表现问题，95后，没病没灾，问他发生什么了，支支吾吾说自己好像阳痿了。阳痿分器质性阳痿和精神性阳痿，或者二者混合。但介于他说他有晨勃，且打灰机正常，就排除器质性阳痿。

阳痿这种标签不是随便给自己贴的，一旦贴上并自我暗示，那麻烦会越滚越大。如果不能找人倾诉这个问题而是独自承受，好的可能会突破，但更多的会是越积压越有其他的问题浮现，就像打地鼠一样。









我在美网基鸣网看见了此类问题，并把它们集结起来，给有类似问题的基友们一个参考：





1. 先暂停观看GV

对于有些基友来说，GV会扩张你的性亢奋维度，这句话貌似听着不错，但它的副作用就是你会很难在普通性场景下被撩起来，就好像珍馐美味吃多了，随见的盖浇饭已经撩拨不了胃口一样，脑子也是一样，你把它的胃口撑太大了。而且，你有多少机会在现实中能够拥有像GV里那种看似“精彩绝伦”的性生活？

过多观看GV会妨碍你的性敏感度，降低你的性欲，阻碍你的勃起能力。给你的大脑中这个现象做一个粗略的解释，从本质上讲，你的大脑并不能完全区分真正的性活动和被加工过的色情产品，因为你是一直这般教育自己的脑子——性好像就该是那样的。

当哪天你跟真实的男人坦诚相见之后，你会发现自己好像没有那么亢奋，你的脑子在搜索那些GV里的画面，想要套用那些场景，从这一刻起就开始于当下脱离，你没办法集中，你也就当然没办法让那根棒子保持坚挺。





2. 戴套打灰机

很多基友有这种囧态，不戴套还好，一旦要开战，套子往上一撸，还没到挺到菊花关就软掉了。这种场面很常见，你先不要慌，想要克服这种情况就是进行脱敏训练，那就是戴套撸管。让你的JJ能够在毫无压力的情况下适应它的存在，你要做的就是买几盒便宜的套子，在你日常打灰机的时候戴上，慢慢地，你的小弟弟会开始适应，然后把这种场景投射进两个人的场景，你会发现你越来越不紧张，熟能生巧嘛，越演练越身轻如燕。





3. 先暂停灰机

若你不是因为戴套疲软，而是刚开始就疲软的话，那就先戒撸一段时期，比如禁欲4-5天。如果你一天手动来一发，当然会丢失性趣，你只是在追求那一秒的高潮让自己好静下来而已，真实的性活动要调动好多神经，而不是单调地套弄。因此在要进行双人活动之前，你要先学会build up（积压欲望），等到憋了四五天之后，你想不举，身体也不会听你的，它已经迫不及待要爆发。

但这招不适合有早泄的基友，如果你有早泄困扰，但没有阳痿困扰的话，在双人活动前先手动来一发，让神经先木下来，会让你在临场发挥更好。





4. 延长前戏时间

当你的注意力只放在G交上的时候，你会无形给自己制造很多压力，比如我还不赶紧C进去我就会软掉，诸如这种压力从一开始便会如影随形，让你深受其害。或有些基友太在意自己的抽.插表现，也会身负大山一般。不如把重点放在前戏上，把压力分流，甚至你可以跟自己的性对象说明你的情况，让他在前戏上把焦点放在你的敏感地带上，减轻你的压力。

不要觉得做爱就全关乎G交这件事，在这之前甚至之后都还是有很多有乐趣的事情，这需要自己慢慢探索。





5. 跟你的性对象沟通

不管是一夜情还是长期伴侣，让他知道你有性表现上的焦虑可以很大程度上帮助减轻它，起码让他知道这不是他的问题，因为很多表现不佳的基友会造成让对方觉得是自己的问题。

我之前采访过一对基友，攻因为工作上的精神焦虑而不能时常有C入的活动，在他跟自己的伴侣坦白之前，他们经常为这种问题吵架，甚至被怀疑有出轨行为。后来他跟伴侣坦白之后，他的对象不但不嫌弃，反而会主动引导，帮助他克服这种问题。

攻也是很脆弱的一群人，尤其是面临压力的时候，或者说男人都是这般如此，都不能时时一柱擎天，随时准备开干，那只是一种理想罢了。





6. 适当饮酒

酒精能够起到舒缓的作用，帮助松弛血管，有助勃.起，但喝多了会起到反向作用，造成不举。在约会的时候，适量饮酒还能够让你变得兴奋，更容易社交，因此在你觉得有些紧张的时候，喝点红酒之类，会帮你打开局面。同理在床上也会变得不那么紧张，甚至更好战。





7. 喝草本茶和锻炼

有很多科学研究显示有些草本茶对男性大有裨益，比如人参茶、银杏茶、淫羊藿籽茶、玛咖茶、姜黄根茶等等都对小弟弟表现均有益处，这些请自行淘宝，有事没事来一壶，既养生又养性。

当然，适当的运动肯定是会有助性表现，这也是为什么大家会喜欢体育生的原因之一。运动不但能排出人体毒素，促进新陈代谢，还能益于下面血流充沛。你不一定要上健身房举铁或每日跑五公里，只要每周做两三次有氧运动，或每晚晚饭后漫步十几二十分，长年累月肯定大有收获。





8. 去医院做睾酮水平测试

如果不是焦虑引起的，那就可能是其他生理原因，比如睾酮水平低。如果你发现自己的硬度从来都是偏软，或者没办法让你进行插入活动，或者你周身毛发稀少或不长体毛，那可能意味着你睾酮分泌不足，你需要上医院寻求帮助。但你放心，提高睾酮水平的方法还是多的，前提是你要知晓自身水平。





9. 使用伟哥或希爱力

这不应该是你的首选，这是在你尝试上面所有方法但皆无为之后的方式。此类药物有助勃起，收效非常明显，也是GV明星广为采用的助勃武器。如果你跟你的男神第一次约床，为了让他印象深刻，推荐你可以试一试，半粒就好。但有一点要注意，使用此类药物一定要避免使用Rush，两者混用会造成血压不稳，严重的可能会危及生命。





10. 看医生

如果你深受其扰，又无从下手，那就去找一位心理医生吧。他或许能够从心理到生理来帮你调节，帮你找到造成ED的症结和源头，这是一条捷径。你可以从源头开始解决。造成这种局面可能已经不单单只是焦虑的问题，而是一系列心理问题引起。祝你好运。

文 | 虎妞

投稿邮箱 | gayspot_edit@163.com









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