​​

推荐一个公益性质的纪录片《The Devotion Project》,说是纪录片,其实是六个LGBTQ家庭的纪录片段,每个片段不到10分钟。看的时候,为其中的两段故事默默擦了眼泪。流泪倒不是因为感动,是因为看到了个中艰难,不仅限于LGBTQ,作为一个平凡的人,想要拥有一段传统观念中的“幸福”要面对的挑战实在是太多了。而有些挑战几乎是必然的,比如疾病、衰老、死亡。

可能在其他方面,拥有名利、权势、地位的人可以幸免于难,但在人们都必须面对的未来中,无人可以幸免。这部纪录片的初衷与其说是鼓舞大众,树立gay models不如说最终向人揭示了生活存在的普遍困境。

在一篇讲述拍摄背景的文章中,导演Antony Osso讲述了他自己的故事。

Antony的母亲是意大利裔美国人,教育程度不高。Antony说,母亲比他自己还爱他。

因为这个原因,他迟迟不敢出柜。直到1994年的夏天,他刚刚完成纽约大学电影专业的入学注册,待在宿舍休息,他给母亲打了个电话。

“没关系,你是我们的儿子,我们爱你,”母亲说,两个人都哭了。

母亲接受了他的第一个男朋友,帅、工作时穿西装、开一辆雷克萨斯。母亲也早早预料到了他们终将面临分手的结局。她坦然接受了,但Antony没有。

他后来的感情关系就像大多数基佬一样,一团乱麻。

“你不能老在同一个地方犯错,”有一天母亲带着她的(意大利)卡拉布里亚方言说。

“我想,我知道,但我该怎么办呢?”

Antony从电视剧、电影、书中去寻找榜样——两个男人之间相爱,融入彼此的朋友圈和家庭,但他空手而归。他找到的同志男明星们全是悲剧人物,他们的故事最终以被孤立、心碎、死亡,自杀和艾滋病作为结局。

“我不想要这样。我想要爱。”

他想起了童年时期的恐惧,校园欺凌、被孩子们取外号……

他将自己投入一天十六个小时的工作,母亲无条件支持他,她是他的后盾。

“给HBO投你的剧本。”

“向制片人展示你的想法。”

母亲固执又充满野心。

她有一条意大利谚语,“Travel with those better than you, and pay their way.”

很多年就这么过去了,但孩童年代,他对理解爱的愿望仍旧未达成。

2011年初,他开始了拍摄《The Devotion Project》。起初只是一部短片,关于两个男人之间横跨54年的爱情故事,最终它发展成六个故事各异的LGBTQ爱情故事,十分钟左右,可以免费在油管上观看。

真实的生活不仅仅是关于爱情和承诺,现实生活中的人也没电影上的好看,也会中年发福。《The Devotion Project》给我们看到的“幸福生活”中杂糅着各类沙子。相伴50年的爱人因帕金森综合症而颤颤巍巍,仍然相互扶持继续照料彼此;超过25年的相伴共同经营事业,面对出轨;新生的孩子有先天性心脏病;如何平衡照顾家庭和读书;到了60岁高龄,我们能否拥有爱的能力?

生活开出了各种各样的难题,我们都不是超人,如果想要携手走下去解决问题,关键是付出和妥协。总有人得这么做,更多的情况之下,两个人都有所退让。

让关系进行下去的每一步都很不容易,有的人必须要放弃自己的事业和国籍,离开家乡远隔重洋;妇女或者拉拉中的P也有可能要出门挣钱、养家糊口,让另一半可以顺利完成学业或者照顾好重病的孩子;出轨、开放式性关系,如何协商、如何接纳彼此……每一个不同的决定都可能让关系最终瞬间土崩瓦解。

《The Devotion Project》的完成最终得益于公益资金和众筹网站上大众的支持。

可惜Antony的母亲无缘看到影片完成,多年遭受疾病之苦,她在《The Devotion Project》完成的前几年去世。

























​​​​