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推荐一个公益性质的纪录片《The Devotion Project》，说是纪录片，其实是六个LGBTQ家庭的纪录片段，每个片段不到10分钟。看的时候，为其中的两段故事默默擦了眼泪。流泪倒不是因为感动，是因为看到了个中艰难，不仅限于LGBTQ，作为一个平凡的人，想要拥有一段传统观念中的“幸福”要面对的挑战实在是太多了。而有些挑战几乎是必然的，比如疾病、衰老、死亡。

可能在其他方面，拥有名利、权势、地位的人可以幸免于难，但在人们都必须面对的未来中，无人可以幸免。这部纪录片的初衷与其说是鼓舞大众，树立gay models不如说最终向人揭示了生活存在的普遍困境。

在一篇讲述拍摄背景的文章中，导演Antony Osso讲述了他自己的故事。

Antony的母亲是意大利裔美国人，教育程度不高。Antony说，母亲比他自己还爱他。

因为这个原因，他迟迟不敢出柜。直到1994年的夏天，他刚刚完成纽约大学电影专业的入学注册，待在宿舍休息，他给母亲打了个电话。

“没关系，你是我们的儿子，我们爱你，”母亲说，两个人都哭了。

母亲接受了他的第一个男朋友，帅、工作时穿西装、开一辆雷克萨斯。母亲也早早预料到了他们终将面临分手的结局。她坦然接受了，但Antony没有。

他后来的感情关系就像大多数基佬一样，一团乱麻。

“你不能老在同一个地方犯错，”有一天母亲带着她的（意大利）卡拉布里亚方言说。

“我想，我知道，但我该怎么办呢？”

Antony从电视剧、电影、书中去寻找榜样——两个男人之间相爱，融入彼此的朋友圈和家庭，但他空手而归。他找到的同志男明星们全是悲剧人物，他们的故事最终以被孤立、心碎、死亡，自杀和艾滋病作为结局。

“我不想要这样。我想要爱。”

他想起了童年时期的恐惧，校园欺凌、被孩子们取外号……

他将自己投入一天十六个小时的工作，母亲无条件支持他，她是他的后盾。

“给HBO投你的剧本。”

“向制片人展示你的想法。”

母亲固执又充满野心。

她有一条意大利谚语，“Travel with those better than you, and pay their way.”

很多年就这么过去了，但孩童年代，他对理解爱的愿望仍旧未达成。

2011年初，他开始了拍摄《The Devotion Project》。起初只是一部短片，关于两个男人之间横跨54年的爱情故事，最终它发展成六个故事各异的LGBTQ爱情故事，十分钟左右，可以免费在油管上观看。

真实的生活不仅仅是关于爱情和承诺，现实生活中的人也没电影上的好看，也会中年发福。《The Devotion Project》给我们看到的“幸福生活”中杂糅着各类沙子。相伴50年的爱人因帕金森综合症而颤颤巍巍，仍然相互扶持继续照料彼此；超过25年的相伴共同经营事业，面对出轨；新生的孩子有先天性心脏病；如何平衡照顾家庭和读书；到了60岁高龄，我们能否拥有爱的能力？

生活开出了各种各样的难题，我们都不是超人，如果想要携手走下去解决问题，关键是付出和妥协。总有人得这么做，更多的情况之下，两个人都有所退让。

让关系进行下去的每一步都很不容易，有的人必须要放弃自己的事业和国籍，离开家乡远隔重洋；妇女或者拉拉中的P也有可能要出门挣钱、养家糊口，让另一半可以顺利完成学业或者照顾好重病的孩子；出轨、开放式性关系，如何协商、如何接纳彼此……每一个不同的决定都可能让关系最终瞬间土崩瓦解。

《The Devotion Project》的完成最终得益于公益资金和众筹网站上大众的支持。

可惜Antony的母亲无缘看到影片完成，多年遭受疾病之苦，她在《The Devotion Project》完成的前几年去世。

























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