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平凡而幸福，我知道这很难

(2017-03-13 13:02:22)
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杂谈
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推荐一个公益性质的纪录片《The Devotion Project》，说是纪录片，其实是六个LGBTQ家庭的纪录片段，每个片段不到10分钟。看的时候，为其中的两段故事默默擦了眼泪。流泪倒不是因为感动，是因为看到了个中艰难，不仅限于LGBTQ，作为一个平凡的人，想要拥有一段传统观念中的“幸福”要面对的挑战实在是太多了。而有些挑战几乎是必然的，比如疾病、衰老、死亡。

可能在其他方面，拥有名利、权势、地位的人可以幸免于难，但在人们都必须面对的未来中，无人可以幸免。这部纪录片的初衷与其说是鼓舞大众，树立gay models不如说最终向人揭示了生活存在的普遍困境。

在一篇讲述拍摄背景的文章中，导演Antony Osso讲述了他自己的故事。

Antony的母亲是意大利裔美国人，教育程度不高。Antony说，母亲比他自己还爱他。

因为这个原因，他迟迟不敢出柜。直到1994年的夏天，他刚刚完成纽约大学电影专业的入学注册，待在宿舍休息，他给母亲打了个电话。

“没关系，你是我们的儿子，我们爱你，”母亲说，两个人都哭了。

母亲接受了他的第一个男朋友，帅、工作时穿西装、开一辆雷克萨斯。母亲也早早预料到了他们终将面临分手的结局。她坦然接受了，但Antony没有。

他后来的感情关系就像大多数基佬一样，一团乱麻。

“你不能老在同一个地方犯错，”有一天母亲带着她的（意大利）卡拉布里亚方言说。

“我想，我知道，但我该怎么办呢？”

Antony从电视剧、电影、书中去寻找榜样——两个男人之间相爱，融入彼此的朋友圈和家庭，但他空手而归。他找到的同志男明星们全是悲剧人物，他们的故事最终以被孤立、心碎、死亡，自杀和艾滋病作为结局。

“我不想要这样。我想要爱。”

他想起了童年时期的恐惧，校园欺凌、被孩子们取外号……

他将自己投入一天十六个小时的工作，母亲无条件支持他，她是他的后盾。

“给HBO投你的剧本。”

“向制片人展示你的想法。”

母亲固执又充满野心。

她有一条意大利谚语，“Travel with those better than you, and pay their way.”

很多年就这么过去了，但孩童年代，他对理解爱的愿望仍旧未达成。

2011年初，他开始了拍摄《The Devotion Project》。起初只是一部短片，关于两个男人之间横跨54年的爱情故事，最终它发展成六个故事各异的LGBTQ爱情故事，十分钟左右，可以免费在油管上观看。

真实的生活不仅仅是关于爱情和承诺，现实生活中的人也没电影上的好看，也会中年发福。《The Devotion Project》给我们看到的“幸福生活”中杂糅着各类沙子。相伴50年的爱人因帕金森综合症而颤颤巍巍，仍然相互扶持继续照料彼此；超过25年的相伴共同经营事业，面对出轨；新生的孩子有先天性心脏病；如何平衡照顾家庭和读书；到了60岁高龄，我们能否拥有爱的能力？

生活开出了各种各样的难题，我们都不是超人，如果想要携手走下去解决问题，关键是付出和妥协。总有人得这么做，更多的情况之下，两个人都有所退让。

让关系进行下去的每一步都很不容易，有的人必须要放弃自己的事业和国籍，离开家乡远隔重洋；妇女或者拉拉中的P也有可能要出门挣钱、养家糊口，让另一半可以顺利完成学业或者照顾好重病的孩子；出轨、开放式性关系，如何协商、如何接纳彼此……每一个不同的决定都可能让关系最终瞬间土崩瓦解。

《The Devotion Project》的完成最终得益于公益资金和众筹网站上大众的支持。

可惜Antony的母亲无缘看到影片完成，多年遭受疾病之苦，她在《The Devotion Project》完成的前几年去世。

More Than Ever. (July 2011) John Hilton 与Bill Campbell， 相伴54年，Bill患有帕


Say Only Yes. (January 2012) Brian Cantor与 Paul Labrecque， 1986相遇于伦敦，


Listen from the Heart. (April 2012) Laura Fitch与Jaime Jenett，育有一子， 由长


My Person. (May 2012) Eric 与 Anne Plemons, 育有一女，Eric为跨性别男性。


Build Your Wings. (August 2012) Daniel Pando 与 Vitor Braga Lara， 开放式关系


Foremost in my Mind. (February 2013) Gail Marquis， 奥运奖牌获得者与Audrey Sma


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