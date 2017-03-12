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我之前给自己定位很高，觉得自己对感情特别专一。曾经经历过两段感情，都是异地。和第一任相处半年，第一次喜欢一个人，第一次被一个人喜欢，感觉这辈子爱过，没白活，不后悔。半年后他因工作原因离开，之后联系很少，偶尔电话问候一下近况。就这样过了十年，除了偶尔想他，十年里感情基本空白，也没接触过其他人。

第二任是从网上认识的，他看了我照片后主动加我说喜欢我，一年多时间聊天视频谈恋爱，渐渐爱上他。他高大帅气，人品也不错。有一天突然千里之外开车来我生活的城市见我，并决定和我一起生活一起创业。可是五年后他因家庭变故离开，留下一个烂滩子给我。本来以为是一辈子的，到头来还是让我绝望。 痛苦一年后，空虚的我下载了不撸帝，开始约炮，彻头彻尾成了个渣男。



虽然我现在也成了个老Gay，但我今天要讲的是另一个人，一个和我同在一个城市，身边最早发现的一个比我还老的Gay。

我和他并没什么交集，只知道他和别人不一样。第一次见他时，他大概二十多岁。晚上露天广场有不少人跳舞，他和一个男的跳着交谊舞，走的女步。第一眼看上去让人难辨雌雄。发型蓬松向后梳，半长不短，眉梢眼角风情万种，春风荡漾，上身黑色时髦的修身衣，下身是喇叭腿裤裙，脚蹬半高跟鞋，用现在的话说非常母，非常C，舞姿放荡，和那个男的动作亲昵，象在打情骂俏。当时这类人比较少，不象现在经常看一些主播，看的多了见怪不怪。当时觉得辣眼睛，心里有点别扭他的公开男扮女装。

像他这类人被我们当地人称为二尾子(意思不男不女)，但好像他也不在乎别人异样的眼光。偶尔路遇过几次，有时见他挎着一个男人的胳膊，有时和一群男的嘻嘻哈哈，依然中性打扮，让人侧目。也许那时的他在G圈很受欢迎，年轻又放荡，身边总不缺男的陪伴。而那时的我并不认同自己的同志身份，也不接触圈里人，对他这样另类的人心里隐隐反感，而自己也过着看似正常的生活。

过了几年，在正月的几支民间文艺表演队伍里我看到了他，地方小戏里扮女人，身材娇小，一身红裙脚蹬绣花鞋，脸上浓重的粉彩，头套上珠花颤颤巍巍，身后假的发辫垂到小腿，摇摇曳曳，走起来袅袅娜娜，动作娇俏活泼，有种女子的风情，虽面相不似女子柔美可人，但刚知道他是男人的一个女孩还是惊呼一声:天哪，那是个男的呀！而这也的确给他带来了一片喝彩。

我和他就是路人，没说过一句话，甚至连一个交流的眼神都没有过。但对他印象很深。

上不撸帝后，有不少人约炮，从一开始拒绝到互看照片，慢慢地胆子大了，开始接受约再到主动约，有段时间象上了瘾一样，有点疯狂地和不同的人见面，目的就是上床，然后再也不见。曾有个年轻老师见了我感觉还不错，想继续交往，但我告诉他我早过了谈恋爱的年龄，后来也不再联系我。

有一次有个陌生人在不撸帝约我，他很迫切邀我，说自己有地方，让我现在过去，于是让他发照片。照片中男子有点眼熟，是张艺术照，三十多岁年纪，手上大金戒指，脖子上一条粗金链子，有点象他，但我不确定。就婉拒，但他不死心，又是叫出来吃饭，我拒绝。接连几天，每天在软件上骚扰我，“约吗约吗？”后来我不胜其烦，把他拉黑了。

有时我都对自己如此堕落而感到吃惊，我到底怎么回事，怎么变得这么乱，这样全部地为情欲所指控，而且没有任何爱的想象？每次约完觉得没意思，但还是耐不住寂寞，期待下一次约起。后来对自己这种状态感到太无聊，有点恨不撸帝，于是就把它卸了。但依然找不到自己的状态。禁欲一段时间后，想像自己身下压着一个美好的肉体，于是又注册一个号，全新的头像全新的名字重返G圈，但也不主动约，上去看看直播，偶尔有勾搭约炮的回应两句，看看照片，大都不是自己喜欢的类型。大概看我是新鲜面孔，搭讪的人挺多。有一陌生头像很直接地约，好像非常饥渴，邀我去他家，连我照片都没要，我让他发照片，结果又是大金戒指金链子那张，再次拉黑。这次确认是他，因为他空间里有一张演出照，女装扮相。为什么他这么饥不择食？想来约的成功率不会太高吧，细想都多少年不见了，他快五十了吧，还把自己三十多岁年轻多金又装B的照片拿出来示人，顿时觉得他又可怜又可笑，没人陪没人爱，空虚寂寞甚至凄惨，想到这儿我心情也不禁黯然。

今年正月我陪几个外地朋友体验当地民俗文化，在民俗园的一支文艺队伍里一眼认出他，依然是同样的角色，同样的表演内容，混在一群大老娘们中间，小碎步如蝴蝶翩跹，挺卖力的，面部表情带着笑，但那笑却让我感觉瘆得慌，或许是年纪的缘故，他的笑已经略显狰狞，让我不寒而栗。他休息的时侯坐在那里，阳光打在他粉底厚重的脸上，额头眼角皱纹愈加明显，一脸的落寞。别人也不与他交谈，他偶尔抬起眼皮瞭一眼跟前的人，又垂下眼皮安静地发呆，大概感觉有人注视他，突然抬眼与我的目光相撞，我心头一慌，装作不在意的样子，目光看向别处。然后拉着朋友迅速离场，感觉自己像落荒而逃。明知道他不认识我，也不知道我的身份，我却不知道自己在害怕什么。



我自知不会有什么故事发生，但我的明天会是什么样，也会有人嫌弃日渐年老的我吗？是否我也会孤独终老，无人陪伴，一脸落寞在这样的文艺队里悄然离去，然后又在某一天的阳光下，垂下眼皮安静地发呆？

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